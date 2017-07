Los museos no detienen su actividad en vacaciones

Para disfrutar en familia Equipos del área dictarán talleres para los más pequeños en el Centro Cultural Municipal. Además, el Museo de Ciencias Naturales abrirá sus puertas de martes a domingos, brindando más alternativas para que disfruten los chicos. En el Histórico Regional continúan los trabajos en los techos, mientras se generan dos nuevas salas.

Para generar más alternativas para los niños y adolescentes de todo el Distrito, durante el receso invernal los museos Histórico Regional y de Ciencias Naturales sumaron sus equipos de especialistas a las actividades que Proyecto Cultura desarrolla en el Centro Cultural Municipal de Necochea, ubicado en calle 62 al 2191, con talleres de Paleontología, Zoología, Entomología e Historia. Así, desde mañana ya se podrán disfrutar de estos espacios, diseñados para que los pequeños aprendan jugando y se acerquen de una manera distinta a las actividades de los museos. La grilla de los talleres dictados por el área será la siguiente: * Miércoles 19, 15:30 Hs.: “Excavaciones en miniatura” – Paleontología. * Viernes 21, 15:30 Hs.: “Tejiendo telas de araña” – Entomología. * Miércoles 26, 15:30 Hs.: “Ahora me ves, ahora no me ves” – Zoología. * Viernes 28, 15:30 Hs.: “Juegos de la época del ñaupa” – Historia. Además, desde la Dirección de Educación informaron que el Museo de Ciencias Naturales permanece abierto al público durante todas las vacaciones de invierno, funcionando de martes a viernes, en el horario de 9 a 17, y los sábados y domingos, desde las 11 y hasta las 17. Al respecto, la titular de mencionada dependencia, Jesica Arce, explicó que “hace un tiempo, en los museos se están realizando distintas obras de refacción”, gracias a las cuales el de Naturales “ya cuenta con todos los ambientes totalmente calefaccionados, brindando mayor comodidad a quienes lo visiten y quieran escuchar alguna de las charlas a cargo de los especialistas que allí trabajan”. Mientras que “el Histórico Regional permanecerá cerrado algún tiempo más por continuar los trabajos de reparación de techos, obra que ya está avanzada en lo que es el recambio de chapas y canaletas” y que es de fundamental importancia para ofrecer las condiciones necesarias de conservación para su patrimonio y la calidad de sus muestras y salas. Además, la funcionaria adelantó que en el edificio “prontamente se estarán inaugurando dos nuevas salas, que se pudieron realizar gracias a un subsidio gestionado por la coordinadora y el director del Área Municipal de Museos (Águeda Caro Petersen y Mariano Colombo, respectivamente) en una convocatoria nacional”, que contarán la historia de los pobladores originarios y que estarán adaptadas para personas con disminución visual. Estación Hidrobiológica Puerto Quequén Empezaron las vacaciones de invierno. Muchos chicos vieron a los caballitos de mar, jugaron en la sala "prohibido no tocar" y conocieron los nombres "raros" de algunos animales de nuestro Museo. ¿Te lo vas a perder? Estamos de lunes a viernes de 10 a 16 hs. ¡Los esperamos! Ver mas info: Click acá