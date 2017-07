Jensen y Pascale junto a proteccionistas de animales

El pasado sábado 15 de julio las precandidatas a concejales de la Lista N° 2 de Unidad Ciudadana del Partido de Necochea, Silvia Jensen y Alejandra Pascale, mantuvieron una reunión con Paula Colombini y el Dr. veterinario Juan Aloisi, ambos proteccionistas de mascotas caninas y felinas en nuestro distrito.

En la oportunidad, los expertos informaron a Jensen y a Pascale acerca de los principales objetivos del quirófano móvil, que comenzó a funcionar en el año 2013 en nuestra ciudad en el marco del "Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos". El quirófano móvil realiza en forma gratuita realiza la castración de perros y gatos, con la intención de combatir la superpoblación, erradicar el contagio de enfermedades transmisibles del animal al hombre y evitar el aumento de animales callejeros. "Las castraciones se realizan de lunes a viernes de 8 a 12 horas, teniendo la gente que asistir a las 7 de la mañana con su mascota al quirófano móvil para reservar su turno, algo que no es realmente accesible porque es horario laboral, además de que no suele estar casi nunca al alcance de los sectores populares que no tienen la movilidad para llevar a sus mascotas hasta los lugares designados", consideró Alejandra Pascale luego del encuentro. Asimismo, destacó que "tampoco hay una política de información, capacitación y prevención sobre la problemática ni en colegios ni en lugares públicos y eso es responsabilidad del Estado". Por su parte, Jensen añadió que "la crisis económica que ha generado el actual gobierno hace que todas estas problemáticas se agraven porque hay menos dinero para alimentar a las mascotas, menos dinero para vacunarlas y cuidarlas, porque no alcanza para sostener la familia y ya ni siquiera hay casi sobras de comida para alimentar a los animales, por lo tanto como todo tiene relación con todo, esto pone más en riesgo no sólo la salud de los animales sino la de la población". "Todo recorte en prevención termina engrosando el gasto del Estado cuando las consecuencias de enfermedades que produce la zoonosis o los accidentes con animales o mordeduras terminan siendo atendidos en el Hospital, que ya se encuentra en situación de emergencia por falta de médicos y recursos", agregó. Por último, la precandidata por la lista N° 2 de Unidad Ciudadana afirmó que "gestionar también es cumplir con las ordenanzas vigentes y cuidar la salud de los animales es cuidar la salud de la población. Prevenir es pensar en la comunidad".