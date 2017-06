Hernán Ricaldoni en el cierre de la Ruta del Tango

El plástico local pintó en pleno escenario un mural con aroma tanguero y con identidad local, al mismo tiempo que Raúl Lavié ofrecía su impactante show. “Me convocó Eduardo Otero (presidente del ENTUR) y la verdad que no lo dudé para nada porque para mi es un honor participar de esta ruta que está haciendo las cosas muy bien”, aseveró el artista. La muestra será subastada por la Cooperadora del hospital. El artista plástico local, Hernán Ricaldoni, se dio el gusto de participar activamente del cierre de la Ruta del Tango, y nada más ni nada menos que en la última gala que tuvo como figura destacada al reconocido cantante y actor Raúl Lavié. En la oportunidad, Ricaldoni pintó un colorido mural sobre el escenario del Cine París, al mismo tiempo que el popular “Negro” deleitaba a los presentes con su particular estilo. Luego del show, el artista reconoció que “está muy bueno que uno pueda tener la posibilidad de mostrarse en su propia ciudad, y con el tango que es nuestra identidad cultural y nacional”, para añadir que “por ello me enorgulleció mucho estar arriba del escenario del Teatro París”. Asimismo, aclaró que para tal fin “me convocó Eduardo Otero (presidente del ENTUR) quien me dijo que quería que yo esté pintando durante el cierre, y la verdad que no lo dude para nada porque para mi es un honor estar con Lavié y participar de esta ruta que está haciendo las cosas muy bien”. Sobre la pintura elaborada durante el recital, Ricaldoni explicó que “quería que aparezca un gesto tanguero y una identidad local, por eso pinté las lanchitas amarillas y el puerto que tiene esa nostalgia y una cierta carga emocional”. Para terminar, adelantó que “la muestra ha sido donada a la Cooperadora del hospital que va a ser la encargada de subastarla, así que creo que son gestos que suman”.