ApariciÃ³n con vida de Adriana Caballero

Hace tres meses se encuentra desaparecida Adriana Caballero, una mujer que se fue de su casa y no volvió. En un principio, la pista que manejaba su familia tenía que ver con que su pareja la hubiera violentado y matado. Hasta se dio públicamente por muerta porque se había supuestamente encontrados restos incinerados, los restos finalmente no son de Adriana.

Llegamos a hoy sin noticias de Adriana, ni respuesta alguna de parte de la Policía, la fiscal sólo la busca como muerta, por eso es que sus hermanos, junto a familiares, amigos y el Frente Dario Santillán Corriente Nacional, nos movilizaremos el próximo lunes por que Adriana no aparece, buscamos con vida a Adriana. Marchamos el lunes cuando se cumplen tres meses de su desaparición a exigirle al estado municipal, al Sr Intendente y a la dirección de políticas de género que tome cartas en el asunto, que haga lo que no ha hecho hasta el momento. Nos encontramos con un Estado inconmovible. La primera respuesta de la fiscalía fue la de someter a los familiares a una espera amansadora, sin dar ningún tipo de prioridad al caso, a sabiendas de la urgencia que requiere la búsqueda de una mujer desaparecida en tiempos en que es asesinada una cada 30 horas. ¿¿Y si Adriana no esta muerta?? ¿¿y si Adriana esta siendo sometida a una red de trata??? qué sabe la fiscal que le hace decir que adriana esta muerta? Con la movilización pretendemos que la fiscal Silvia Gabriele nos preste atención y haga lo que tiene que hacer por ejemplo nuevos rastrillajes que nunca sucedieron La experiencia de lucha del movimiento de mujeres demuestra la necesidad de intervenir en defensa de las reivindicaciones y de la vida de las mujeres con una auténtica organización de lucha. Los esperamos para marchar el lunes 20 a las 11 horas de la mañana en Avenida 58 y calle 61. Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional// Necochea - Quequén