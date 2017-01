Guardavidas rescatÃ³ a lobito de mar desorientado

Fue en la playa a la altura de la Avenida 75, pero como no quiso volver al mar, se lo dejó en la escollera Personal de Guardavidas municipal, rescató a un pequeño lobo de mar que se encontraba desprotegido en la playa, a la altura de la Avenida 75, ocasión en la que se lo cargó cuidadosamente en la caja de la camioneta oficial para trasladarlo a la zona de la escollera tras no querer volver al mar.

Según se informó, el animal se encontraba desorientado y no opuso ningún tipo de resistencia, solo que cuando con mucho cuidado se lo fue soltando para devolverlo a su hábitat natural, tuvo una clara actitud de resistencia y por eso se lo dejó en la escollera. Desde el área de Guardavidas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se le solicita a vecinos y turistas tengan bien informar a las autoridades pertinentes más cercanas si se observa algún animal de estas características en estado de abandono, ya que de no actuar con rapidez una situación similar le puede causar hasta la muerte.