10Â° Rosario Gigante Iluminado en la Arena

Todos los años, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes invita a participar del Rosario Gigante iluminado el sábado 11 de febrero, a las 21:30 horas

La celebración, tendrá lugar en la Rambla Municipal, sobre la arena (Av. 2 y 83) de Necochea, previa procesión que partirá a las 21horas, desde la iglesia ubicada en 6 entre 83 y 85, por la calle 85 y se dirigirá hacia la Rambla.

Esta rosario se encuentra enmarcada dentro de la celebración patronal de Nuestra Señora de Lourdes y se arma sobre la arena misma, formando un circulo de unos 30 metros de diámetro, en cuyo perímetro se colocan 59 luminarias (del tipo electrónicas - LED), que se van encendiendo a medida que avanzan los Padrenuestros y Avemarías. Finalmente también se enciende una gran cruz, produciendo un impactante efecto visual que acompaña la llegada de la noche junto al mar. No solo es el aniversario de Nuestra Señora de Lourdes, también se celebran los 60 años de la creación de la Parroquia.

Esta conmemoración, cuenta con el apoyo del Ente Necochea de Turismo (ENTUR). Audio con los testimonios de Patricia Marín, Párroco José Luis Serre y Franco Gussoni de la Parroquia de Lourdes: Escuchar audio de la nota Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.