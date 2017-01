Notable fin de semana turístico, 96% de ocupación

El presidente del ENTUR, Eduardo Otero, se mostró muy conforme por la movida de los últimos días y resaltó que “los prestadores trabajaron muy fuerte” en todo sentido. El día sábado, la ciudad se vio colapsada de público, y con un clima que acompañó todo el día, además de los numerosos eventos. El tercer fin de semana de enero mostró una Necochea atestada de público turista, un fenómeno que se maximizó el día sábado con un clima que superó los 40º. De esa forma, la ocupación hotelera se vio desbordada y el balance que se trazó desde el ENTUR fue más que positivo en todos los sentidos. Al respecto, el titular del ente, Eduardo Otero, especificó que “el fin de semana nos dio un porcentaje de 96%, que es técnicamente lleno, la verdad estamos muy contentos, hubo muchísima demanda y las oficinas de informes estuvieron trabajando después de horario”. Por ende, Otero reconoció que “estamos muy felices, el clima acompañó y los prestadores trabajaron muy fuerte, tanto en hotelería, alojamientos registrados, gastronomías, como comercios en general. Se vio mucho tráfico y mucha circulación de gente, por lo que viene redondeando un enero que a nosotros nos deja muy conforme”. Sumado a eso, enumeró que hubo “una gran cantidad de eventos en los que estuvimos presentes, con una excelente convocatoria, como Moda Glamour, la clínica de José Meolans y César Cielo, el evento de Belu Lucius y Javier Ortega Desio o la charla de Facundo Manes, entre tantos otros”. Reconoció a su vez que siempre el factor clima es importante en estos meses, y sostuvo que “sin dudas este fin de semana que vivimos es el más importante que tiene la temporada, teníamos muchas expectativas, por eso la cantidad de eventos, sumado a que el clima acompañó como lo hizo, fueron los motivos por los cuales se vio tanta gente”. De hecho, “mucha gente vino de día y no se pudo alojar, se tuvo que volver a zonas aledañas, la oficina de informes que trabaja hasta las 22, este sábado lo hizo hasta 22.45 porque todavía había gente que demandaba lugar”, aseveró, al tiempo que no dudó en resaltar que “estamos trabajando y marchando bien. Necochea demuestra que es una ciudad donde suceden cosas y se puede venir no sólo a la playa, sino a vivenciar diferentes tipos de acciones”.