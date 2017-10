Demoledor Franco!!! ganó su 3ra carrera consecutiva

Franco De Benedictis se quedó con una nueva victoria en Oberá, por la décima fecha del Top Race Series, convirtiéndose en el piloto más ganador del campeonato junto a Crussita, con tres victorias a lo largo del 2017. Quedan dos carreras para cerrar el campeonato 2017 del Top Race Series, y Franco De Benedictis parece que no está dispuesto a bajarse del escalón más alto del podio. Tras ganar en Rosario, consiguió repetir en General Roca, y en esta oportunidad no dejó dudas en Misiones, donde se quedó con la final de forma inapelable, marcando un gran ritmo de inicio a fin de la carrera. Apenas el inicio con una tensa disputa con Persia y un relanzamiento a pocos minutos del final se presentaron como obstáculos para un piloto que atraviesa un inmenso momento, y que resolvió con mucha tranquilidad ambas situaciones, logrando mantenerse despegado durante toda la competencia de lo que sucedía detrás. Luego de alzar la copa y festejar junto a Collino y Pacioni (segundo y tercero de la carrera respectivamente), la pantera encaró los micrófonos y comentó: “veníamos de hacer las dos primeras carreras, que no es fácil, y bueno, la tercera llegó. Es algo que no es fácil, ganar tres carreras seguidas. Este año tu tuvimos mucha mala suerte al principio, pero ahora se está revirtiendo todo por suerte.” Respecto al nivel de su auto, Franco reflexionó “la primera vuelta con Fabri estuvo muy difícil, pero me respetó muy bien. Después en el relanzamiento dos tuve que hacer la curva uno un poquito más lenta para hacer diferencia, después pudimos hacer rápida la carrera. Una carrera difícil, la pista cambiaba todas las vueltas, así que con mucha concentración pudimos aguantar con buen ritmo toda la carrera.” Escuchar a Franco De Benedictis Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. A la hora de los agradecimientos, el piloto de Mercedes comenzó con “agradecerle a todo el ABH, que es mérito de ellos. Un saludo a todas las madres, a las del equipo que hoy no las pueden ven, y por supuesto a mi mamá también. También un saludo especial a todos los sponsors, en Necochea, Comodoro Rivadavia, Tandil, todos los que me bancaron durante todo el año, para ellos una alegría más. Ahora le llevo la copa a mi mamá y a toda la gente de Necochea.” La pantera cierra esta fecha en el cuarto lugar del campeonato, con 138 puntos, y tendrá su próximo desafío en el autódromo de La Plata, el fin de semana del 10,11 y 12 de noviembre. Buen paso de Matias Capurro por tierras Misioneras El piloto de Necochea realizó un importante saltó en su segunda carrera dentro del Top Race Series, cumpliendo con los catorce giros y finalizando en la decimo puesto.

La 10° fecha de la categoría espectáculo llegó a su fin este domingo en las tierras misioneras, donde la final se vio acompañada por el clima soleado. Tras una muy buena partida desde la quinta fila, el oriundo de Necochea supo realizar una buena final realizando una perfomance de menor a mayor.

Con el correr de las vueltas, el piloto del Toyota alistado por el JLS Motorsport se mostró competitivo, dejando ver que la unidad a pesar del desgaste no perdía ritmo y así pudo escalar hasta el decimo puesto, cerrando un excelente fin de semana en Obera. “Estoy muy contento por la final que tuve, pude quedar decimo finalmente y mantener el ritmo de los que venían adelante, los tiempos fueron lógicos y el auto me ayudo bastante ya que no perdió ritmo. Estoy muy a gusto con todo el grupo humano del JLS a quien les agradezco por lo que me ensañan en cada carrera, vamos a ir mejorando con la sumatoria de vueltas pero es bueno que en nuestra segunda carrera podamos cumplir con el total de las vueltas y dentro del top diez”. Finalizaba Matí

El próximo desafió de Capurro será el 12 de Noviembre cuando el Top Race visite al autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. UNA GRAN REMONTADA DE JOHNNITO EN EL TOP RACE DE OBERÁ El Top Race disputó 10ª final del año en Oberá, Misiones, donde Juan Bautista De Benedictis logró avanzar desde la anteúltima posición hasta el puesto 12, llegando a sumar importantes puntos para el campeonato. Una muy buena carrera se dio para el piloto del Fiat Octanos Competición en el trazado obereño, la que se disputó en el mediodía misionero. Tras haber largado desde el fondo del pelotón De Benedictis fue logrando un gran ritmo en su auto el cual respondía a las expectativas del piloto, quién logro una escalada importantísima llegando a cruzar la bandera a cuadros en el puesto 12. “Fue una buena remontada en la primera carrera, largamos 23 y llegamos 12, pudimos avanzar y pasar varios autos con un ritmo bueno. Se hace muy difícil largando desde muy atrás avanzar más que eso en una carrera corta de 16 o 17 vueltas. El calor fue un factor importante para los frenos y otros elementos del auto y obviamente el esfuerzo físico que significa. Pudimos sumar puntos muy importantes y ya pensamos en la próxima fecha.” la carrera final la ganaba Agustín Canapino de punta a punta mientras que lo escoltaban Mariano Altuna y Diego Azar con quienes finalmente festejaría en el podio. Juan Bautista sumo buenos puntos en el campeonato y ahora se mantiene en el puesto 12 con 23 puntos los que intentará incrementar en la próxima cita que será los días 10, 11 y 12 de Noviembre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se definirá la anteúltima fecha del campeonato 2017 de Top Race.