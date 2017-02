Atletas no videntes en el Polideportivo

Deportes cedió el Polideportivo para albergar a atletas no videntes, fue durante el fin de semana, donde un grupo de “los Linces” tuvieron una buena estadía en Necochea y participaron con un numeroso grupo de la 12º edición de “La Carrera”. El Polideportivo Municipal “Edgardo Hugo Yelpo”, coordinado por la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Miguel Arana, albergó el fin de semana a un grupo de atletas no videntes, “los Linces”, que estuvieron participando de la 12º edición de “La Carrera” en la villa balnearia. El grupo, nació hace unos años con el impulso del atleta necochense no vidente, José Luis Urteaga, quien definió que “los Linces es un grupo de corredores ciegos y corredores guías, que son los atletas que nos ayudan a entrenar y nos acompañan en las carreras”. Sobre la movida del fin de semana, Urteaga se mostró feliz porque “es la primera vez que viene un grupo numeroso y ojala que puedan venir en otra ocasión y que podamos ser para la sociedad generadores de un mensaje de que un problema visual no es un impedimento, sino la posibilidad de poder demostrar que más allá de esa limitación se puede realizar una actividad”. Al mismo tiempo, agradeció a Miguel Arana y todo el equipo de la Dirección de Deportes por “facilitar el Polideportivo para alojar a los corredores. Hay mucha gente que nos ayudó en función de poder ofrecerle a los chicos una buena estadía”. Vale destacar que “los Linces”, es un proyecto que tiene que ver con integrar y fomentar el deporte, y permite a los no videntes fortalecerse y proyectar una vida cotidiana a través de la actividad física. La iniciativa nació en 2012 y se ha hecho eco en varios puntos del país.