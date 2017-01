Relevamiento de Seguridad en Puerto Quequén

El Ministerio de Seguridad de la Nación resaltó los estándares de seguridad de la estación marítima del sudeste bonaerense

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Frontera del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bulrich, y la Dirección de Seguridad Portuaria de la Provincia de Buenos Aires visitaron Puerto Quequén en el marco de un relevamiento sobre la aplicación del Código de Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias.

El Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas, y los organismos de control de la estación marítima Aduana y Prefectura mantuvieron una reunión de trabajo con Carlos Fernández, Director Nacional de Planificación de Seguridad de Fronteras Marítima, Fluvial y Lacustre; el Director Provincial de Seguridad Portuaria, Alejandro Semmartin; y autoridades de Interpol.

El Dr. Arturo Rojas resaltó que “este encuentro demuestra que hemos conformado un gran equipo, con los mismo objetivos. Hay una firme decisión política de nuestro Presidente Mauricio Macri de combatir el narcotráfico y un acompañamiento de nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal para dotar de recursos y avanzar en la infraestructura de prevención y protección de la ciudadanía para mejorar la seguridad”.

“Acompañando a Nación y Provincia, estamos dotando de recursos y de mayor capacitación al área correspondiente, y avanzando en los estándares de seguridad en un puerto en crecimiento con un potencial enorme y que todavía hay mucho trabajo por hacer”, explicó el Presidente de Puerto Quequén.

Impronta más efectiva a la seguridad portuaria

Entre las principales tareas de la Secretaría de Fronteras está asegurar la presencia efectiva del Estado Nacional en todas las zonas de fronteras.

También formular, coordinar y supervisar las actividades de las Fuerzas de Seguridad en las fronteras, procurando intervenciones territoriales coordinadas, incluyendo a las fuerzas provinciales y locales, de acuerdo con la realidad particular de cada sector.

El Director Nacional de Planificación de Seguridad de Fronteras Marítima, Fluvial y Lacustre, Carlos Fernández, “estamos llevando a cabo visitas a los distintos puertos del litoral marítimo y fluvial para un relevamiento de cómo están aplicando el Código de Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias. El objetivo es darle una impronta más efectiva a la seguridad portuaria y sus zonas de influencia.

En tanto, el Director Provincial de Seguridad Portuaria, Alejandro Semmartin, aseguró que “en Quequén encontramos en mayo un puerto con vulnerabilidades claras y puertas abiertas, pero con Arturo a la cabeza el Puerto ha cambiado. Hoy es un puerto muy seguro, que ha crecido muchísimo en los estándares de seguridad. Prefectura ha colaborado en el desarrollo de la temática de seguridad. Caminamos en conjunto, trabajando todos los actores portuarios hacia un puerto más seguro”.

Las autoridades nacionales pudieron interiorizarse sobre las medidas de seguridad de la estación marítima. También participaron del encuentro el Prefecto Principal Ramón Rodríguez, el titular de la Aduana Necochea, Juan José Marchetti, el Director del C.G.P.Q. y responsable del Área de Protección del Ente Portuario, Artemio Zufriategui, y el personal a su cargo.

Escuchar a Rojas

Escuchar a Semmartin

Escuchar a Fernandez

Escuchar a Rodriguez

