Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Espacio Cine el Viernes 20 en el Centro Cultural - “Tenemos que empezar a creer en las personas, esto es un paso importante” El repaso de calles de tierra en los diferentes barrios, sobre todo luego de cada lluvia, es una marca de la gestión del intendente Dr. Facundo López y así lo reflejan con sus palabras los vecinos. “Tenemos que decir que las calles están bastante bien y como ser, anoche llovió y hoy están las maquinas acá”, dijo sin titubeos Sergio del sector Norte.

Como sucede habitualmente, pero sobre todo después de cada lluvia, y en algo que ya es una marca de la gestión del intendente Dr. Facundo López, la maquinaria de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se encuentra realizando repaso de calles de tierra en diferentes barrios, como por ejemplo en el populoso Norte.

En la ocasión, los vecinos continúan remarcando el cambio desde que se inició este gobierno municipal en este aspecto, y en esto de dar rápida respuesta a distintos tipos de inquietudes como sucede en este caso puntual y en otros también. Liliana, mientras observaba el paso de la máquina por calle 49, aseveró que “me parece bárbaro que arreglen estas calles porque son un desastre, no se puede andar ni caminando ni en auto por la cantidad de pozos, sobre todo cuando llueve”.

“Todo se hace de a poquito y con ganas, y tenemos que empezar a creer en las personas y esto es un paso importante”, culminó.

En tanto que Sergio afirmó, sin titubeos, que “desde que está López (Facundo) tenemos que decir que las calles están bastante bien” ya que “las arreglan todos los días y como ser, anoche llovió y hoy están las maquinas acá”. Y cerró:”La verdad es que antes las calles eran un desastre y hasta caminábamos dentro del barro, pero ahora las tenemos arregladas y en eso hay que felicitarlo al Intendente porque debe ser el único que está haciendo algo como la gente”.

Para finalizar, Mirta también reconoció que “veo muchas mejoras en la ciudad y si bien faltan cosas, todo tiene que ser a su debido tiempo”.

“Hace un año largo esta calle era verdaderamente un infierno”, añadió la vecina de la arteria 49, para decir en el cierre que “inclusive este invierno lo vi a Facundo (López) recorriendo las calles y vigilando los trabajos, algo que no es tan frecuente”. El próximo lunes se presenta en Quequén la Tecnicatura en Gestión Ambiental A partir de las 18 en la sede de Unicen, es la convocatoria para todos los interesados en interiorizarse acerca de otra de las carreras que llegan al Distrito por las gestiones del intendente municipal, Dr. Facundo López, y que comenzará a dictarse en 2018. El próximo lunes 23, a partir de las 18, se presentará en la sede de Unicen en Quequén la Tecnicatura de Gestión Ambiental, carrera que comenzará a dictarse en 2018 y que llega al Distrito mediante las gestiones del intendente Facundo López en Educación, uno de los ejes de su gobierno.

A propósito de Educación, la directora de dicha área municipal, Jesica Arce, dio más precisiones sobre la convocatoria: “Hace dos semanas hicimos el convenio específico de la carrera y en esta oportunidad nos visitará la coordinadora de la misma, Mariana Núñez, quien junto con Marcela Mastrocola (prosecretaria General de la Sede Quequén) harán la presentación para todos los interesados”, informó.

La funcionaria expresó además que “la intención es que todos los interesados participen de esta convocatoria y sepan cómo va a ser la cursada, la cual ya hemos anticipado que va a tener una instancia virtual y otra presencial”. De esa manera, “aquellos que están trabajando podrán también cursar la Tecnicatura. Estamos muy expectantes porque sabemos que había una demanda de la población en general sobre esta carrera”, enfatizó.

Respecto de la amplitud de la oferta terciaria y universitaria con la llegada de varias carreras al Distrito a partir de la gestión del intendente López, Arce aseguró que “es un objetivo que tenemos dentro de la Dirección de Educación, y esta será la tercer carrera que traemos, lo cual tiene que ver con la inversión del fondo de financiamiento educativo, que como potestad del intendente la intención es pensar qué necesitan nuestros vecinos en materia educativa y formación profesional”.

Hace pocos días, cuando el intendente Facundo López recibió en su despacho al vicerrector de la Unicen, Marcelo Aba, para firmar el convenio pertinente, aseguró que “para nosotros, desde el Estado municipal, invertir en formación universitaria es tan importante como en la inicial”. Visita al HCD de Alumnos de la Escuela Secundaria N°1 El jueves 19 de octubre de 2017, en el marco del Programa Concejo Abierto, 28 alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1 realizaron una visita guiada al Honorable Concejo Deliberante de Necochea. Los jóvenes fueron acompañados por los Profesores María Gracia Varelli (Ciencias Políticas) y Fabio Esteban Palumbo (Filosofía). Fueron anfitriones del grupo, Armando Muñoz del Área de Prensa, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales del HCD, y el Concejal Alberto Esnaola (UCR), quienes explicaron el funcionamiento del Concejo Deliberante y respondieron innumerables preguntas y dudas de los jóvenes. Luego de la exposición del funcionamiento y método de trabajo del mismo, los alumnos realizaron una recorrida por el espacio histórico de la Sala de Sesiones y las oficinas de los distintos bloques parlamentarios. Finalmente se entregó a cada uno de los visitantes un ejemplar de la revista del HCD Necochea Concejo Abierto. Trabajos que se notan: Las cuadrillas de Higiene siguen barriendo la ciudad Todas las semanas se redistribuyen los trabajos de cada equipo para llegar a la máxima cantidad de barrios posibles y, así, tener calles más limpias. Esta mañana, los trabajadores municipales se ocupaban de la cuadrilla céntrica comprendida entre las avenidas 58 y 74, desde 61 y hasta 75. En un trabajo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y que se ha reactivado de gran manera desde iniciada la gestión del intendente Facundo López, las cuadrillas de Higiene Urbana continúan trabajando sin detenerse procurando tener una ciudad más limpia y prolija.

Esta semana y luego de intensas tareas en los alrededores del Parque Miguel Lillo y en arterias principales, los equipos municipales se abocan de lleno al barrido de la cuadrilla céntrica comprendida entre las Avenidas 58 y 74, desde 61 y hasta 75. Laura, Natalia, Sandra y Rosa son compañeras desde hace tiempo y forman parte de una de las cuadrículas que trabajan en el lugar. Esperando que pase el camión que recolecta las bolsas que se van llenando, hablan sobre el trato que reciben de los vecinos de cada sector por el que pasa el barrido.

“En general, nos reciben muy bien y nos dicen que hacía más de 20 años que no les barrían las veredas”, cuenta Natalia. “Nos atienden bárbaro. Nos dan agua para el mate, algunos hasta nos convidan galletitas”, se anima a decir Rosa, para rematar luego: “Están muy contentos por el trabajo que hacemos”. Además, Sandra explica sobre las tareas que realizan en las calles de la ciudad que “trabajamos todos los días y, además de barrer, tratamos de limpiar los cordones sucios, destaparlos de los yuyos y de la suciedad”.

“Arrancamos a las siete y, generalmente, le metemos hasta las doce y media. Gracias a Dios tenemos trabajo y estamos contentas por eso”, comentan casi a coro para continuar desarrollando sus tareas. Tareas que a veces no son destacas de la forma en que se debería, pero que forman parte de los trabajos diarios que se notan en la calle y que mejoran la calidad de vida de cada vecino de la ciudad. Todavía podés conseguir tu bolsón de Frescura Natural La comercialización semanal comenzó ayer en la Iglesia Peniel, pero los paquetes seguirán ofreciéndose este viernes 20, en la Biblioteca Sarmiento y en el Anexo del CEC N° 801, en pleno Barrio Norte. Ayer, en la Iglesia Peniel, comenzó un nuevo ciclo de comercialización semanal de la sana y económica propuesta del grupo horticultor local Frescura Natural, aunque todavía se podrá adquirir este viernes 20 en otras dos instituciones sin fines de lucro de la ciudad.

Recordando que los bolsones solo se entregan bajo la modalidad de preventa, debiendo los interesados comunicarse previamente a los teléfonos de cada entidad para reservar su paquete, a continuación se detallan los restantes puntos de expendio:



Viernes 20 de octubre, desde las 9: Biblioteca Popular “Sarmiento”, Avenida 59 N⁰ 439. Teléfonos: (02262) 42-0075 | 15-651673.

Viernes 20 de octubre, desde las 10:30: Anexo CEC N° 801, calle 78 N° 2028. Teléfonos: (02262) 43-9570. Para esta ocasión, los bolsones estarán compuestos por atados de acelga, rúcula, puerro, cebolla de verdeo, remolacha y espinaca; un repollo, una planta de lechuga y un brócoli; cuarto de arvejas, medio kilo de limones, de habas y de zanahorias y 800 gramos de cebollas; además del ya clásico paquete de hierbas aromáticas.

Cabe recordar que esta propuesta es impulsada por el municipio, a través de la Subsecretaría de Producción, en un trabajo conjunto con los anexos locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Espacio Cine - Viernes 20 de Octubre Este Viernes 20 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine” en el Centro Cultural de Necochea Aki Kaurismäki es uno de los autores más coherentes, singulares y fascinantes del cine actual. Si bien debutó en el cine a principios de la década de los ´80, el reconocimiento internacional le llegó con “La chica de la fábrica de fósforos” (1990); y desde entonces cada realización suya es muy esperada en los más prestigiosos festivales internacionales.

El veterano y genial realizador finlandés (creador de La vida bohemia, Nubes pasajeras, Juha, El hombre sin pasado, Luces al atardecer y El puerto, entre otras) retorna ahora con otra joya cinematográfica en la que no sacrifica nada de su acostumbrado humor cáustico aun cuando esté contando la dura historia de un refugiado sirio tratando de sobrevivir en una distante e indiferente Helsinki.

“El otro lado de la esperanza”, le valió el premio Oso de Plata al Mejor director en el último Festival de Berlín. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de animación Dedicamos los Viernes del mes de Octubre a proyectar cortometrajes de cine de animación premiados en los festivales más prestigiosos del mundo. A las 20.30 hs: EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA( “Toivon tuolla puolenaka” Finlandia, 2017) de Aki Kaurismäki El joven Khaled llega oculto en un barco de carga procedente de Siria. Su solicitud de asilo es rechazada, pero decide quedarse de todos modos. Mientras, un gris comercial cincuentón llamado Wikström decide cambiar su vida y abrir un decadente restaurante. Sus caminos se cruzarán cuando una tarde Wikhström se encuentra a Khaled en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle techo, comida y trabajo. Pero el sueño del chico es encontrar a su hermana, que también huyó de Siria.

Con humor, emoción, humanidad, simpatía, gags muy graciosos y la sabiduría de que en el mundo, más allá de todos sus problemas, sus grises y negros, siempre hace un lugar para que el sol ilumine, Kaurismäki compone una fábula luminosa en la noche europea. El ciclo es organizado por Zoom Club de Cine.

Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com