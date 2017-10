Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Provincia creó los cargos y la llegada del CEF al Barrio 9 de Julio es inminente -

* OMIC: una vez más, la telefonía celular encabeza la lista de reclamos - Provincia creó los cargos y la llegada del CEF al Barrio 9 de Julio es inminente “Con esto cerraríamos, entre lo que es el ámbito educativo provincial y el municipal, una política deportiva formativa que nos permita incluir a todo el Distrito y contar con las herramientas necesarias para sacar a los pibes de la calle”, aseveró el intendente Dr. Facundo López a la hora del feliz anuncio. El intendente municipal, Dr. Facundo López, anunció que, tras las gestiones realizadas, el Ministerio de Educación de la Provincia ya envió la resolución firmada con los cargos establecidos para que próximamente se ponga en marcha en el Barrio 9 de Julio el nuevo CEF (Centro de Educación Física), que en este caso llevará el Nº 169.

Acompañado por el jefe distrital de Educación, Luis Decastelli, el máximo mandatario brindó la buena noticia para el Distrito, al decir que “el ministro de Educación de la provincia (Gabriel Sánchez Zinny) ya firmó la resolución correspondiente y están lo cargos creados”. Escuchar nota completa de Luis Decastelli y Facundo López: Click acá Tras resaltar que “acá hubo muchos años de gestión y el trabajo de mucha gente” el Intendente indicó que “hemos cumplimentado un gran sueño, y ahora tenemos que empezar a trabajar en consecuencia”.

En el anterior sentido, López recordó que el CEF “estará emplazado en la Escuela Secundaria Nº5, pero pensamos en el futuro y en que tenga una instalación propia”.

“Este es un triunfo de la comunidad educativa, y nosotros desde la gestión aportamos haciendo una política deportiva muy intensa”, enfatizó el jefe comunal.

Para reforzar el anterior concepto, López acotó que “a la vista está lo del Polideportivo que lo tenemos como eje central, pero también podemos citar los dos natatorios municipales que estamos por licitar y los cuatro playones deportivos que estamos haciendo en simultáneo”.

Y culminó: “Con el CEF cerraríamos, entre lo que es el ámbito educativo provincial y el municipal, una política deportiva formativa que nos permita incluir a todo el Distrito y contar con las herramientas necesarias para sacar a los pibes de la calle y brindarles mejor salud”.

Para dar más explicaciones, Decastelli manifestó que “esto tiene un recorrido que comenzó en 2010 porque Necochea era uno de los pocos distritos de la Provincia al que le faltaba un CEF” ya que “hay uno en La Dulce, otro en Juan N. Fernández y el restante en Quequén”.

En esa misma línea, el profesor agregó que “el censo de 2010 nos arrojó que había una población de 9300 alumnos, por eso se inició el expediente que estuvo siete años demorado en Inspección General”.

“El año pasado se empezó a reflotar (el expediente) y en eso tuvo mucho que ver la gestión de Facundo (López), y ayer nos llegó la resolución firmada para la creación de los cargos que consta de un cargo directivo, un secretario y 24 horas cátedras para las actividades propuestas”, subrayó más tarde.

Para finalizar, y sobre la matrícula tentativa, Decastelli explicó que “esto abarca desde la primera infancia hasta adultos mayores” por lo que “entendemos que se pueden superar los 1000 alumnos y es por eso que también pensamos para más adelante en un espacio propio”. Volúmenes a tener en cuenta a la hora de solicitar la recolección A través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y desde el área de Servicios Públicos de Higiene Urbana. El servicio llega hasta la puerta de cada domicilio y se hace dentro de las 72 horas de su requerimiento

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través del área de Servicios Públicos de Higiene Urbana, le informa a la población que sigue vigente la recolección voluminosa domiciliaria, con los siguientes volúmenes para tener en cuenta: Ramas hasta 3 m3.

Chatarras hasta 1m3.

Escombros en recipientes manipulables hasta ½ m3.

Pasto/hojas, embolsado hasta 1m3.

Electrodomésticos hasta 1m3. Cabe destacar que el servicio se realiza por domicilio y una vez por semana, por lo que se solicita disponer de los residuos voluminosos en la puerta de la vivienda. Asimismo, se insta a no excederse en los volúmenes mencionados para evitar multas.

Los interesados se podrán comunicar de lunes a viernes, de 8 a 14, a los teléfonos 42-2176 o al 42-3120. El retiro se hará dentro de las 72 horas. La gente se informa en el Parque sobre enfermedades crónicas no transmisibles En medio de los festejos por el 136° aniversario de la ciudad, enfermeras de Atención Primaria y alumnos de la Escuela de Enfermería asesoran de manera gratuita a los vecinos, quienes se acercan en buen número al stand de Salud.

Las enfermeras Mariela Taboh y Adriana Palavecino, junto a la estudiante Keila Jensen, en la 1° jornada de festejos por el Aniversario en el Parque En el marco de los festejos por el 136° aniversario de Necochea, la Subsecretaría de Salud y la Dirección de Atención Primaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, se encuentran presentes acompañando el evento con un stand en el Parque Miguel Lillo.

En el puesto, se brinda información a la población sobre enfermedades crónicas no transmisibles, con la presencia de las enfermeras de Atención Primaria y alumnos de la Escuela de Enfermería, que funciona en el hospital municipal. Vale recordar que en julio último, la Subsecretaría de Salud, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, presentó el Programa Proteger a modo de capacitación para todos los CAPS del distrito, programa que busca precisamente evitar enfermedades de este tipo y apuntar a la disminución del consumo de tabaco y sal.

Dicho programa, llegó a la ciudad por las gestiones realizadas oportunamente por el intendente municipal, Dr. Facundo López, en los ministerios de Salud de Nación y Provincia. Espacio Cine - Viernes 13 de Octubre Este Viernes 13 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine” en el Centro Cultural de Necochea La dupla director/actor conformada por los italianos Roberto Andó y Toni Servillo, nos habían sorprendido gratamente, tiempo atrás, con la magnífica “Viva la libertá” (2013).

Esta vez, estos artistas, vuelven a trabajar juntos en “Las confesiones”, Un tenso thriller que transcurre en una cumbre de ministros de finanzas. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de animación Dedicamos los Viernes del mes de Octubre a proyectar cortometrajes de cine de animación premiados en los festivales más prestigiosos del mundo. A las 20.30 hs: LE CONFESSIONI(“Las confesiones” Italia / Francia, 2016) de Roberto Andó Le confessioni se sitúa en un majestuoso hotel en Alemania al que acuden los Ministros de Economía de las grandes potencias con el objetivo de delinear un plan con medidas extraordinarias. Para sorpresa de todos, al convite asisten tres personas especialmente invitadas por el director del FMI y suerte de anfitrión: una reputada escritora de libros infantiles, un cantante y un parco monje llamado Salus, del que se sabe poco y nada. En esta cumbre política ocurrirá algo inesperado, la misteriosa muerte de uno de estos personajes.

Las Confesiones es exquisita a nivel formal y estético acompañando en perfecta concordancia la narrativa que dosifica la información de forma ingeniosa. Film de atrapante intriga y sólida reflexión sobre la frialdad emocional inherente a la economía.Con un gran elenco, encabezado por Toni Servillo, acompañado por el genial actor francés Daniel Auteuil.

Con una gran actuación de Leonardo Sbaraglia. El ciclo es organizado por Zoom Club de Cine.

Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com Ya se cursa el segundo cuatrimestre de la Tecnicatura en Turismo Es dictada por docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el Centro Cultural de Necochea, gracias a un convenio firmado con el municipio. Unos veinte alumnos avanzan en la finalización de la carrera. Tres veces por semana, unos veinte alumnos se congregan en el auditorio del Centro Cultural de Necochea para seguir avanzando en la cursada de la Tecnicatura en Turismo, carrera que llegó a Necochea gracias a un convenio firmado por el municipio con la Universidad Nacional de Mar del Plata; y por la firme voluntad del intendente Facundo López, a través de la Dirección de Educación, que promueve la posibilidad de traer a nuestro medio nuevas oportunidades educativas para que los jóvenes que terminan el secundario no tengan la necesidad de migrar hacia otras ciudades en la búsqueda de su futuro.

Comenzado hace un par de semanas el segundo cuatrimestre, se dictan actualmente en la institución tres materias: Principios de Administración, Estadística Aplicada al Turismo y Espacios Mundiales Turísticos, cuyo desarrollo está a cargo de diferentes docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En un parate de la cursada, Daniela Teyseyre, asistente educativa del Creap en Necochea, explicó que “la Tecnicatura dura tres años, tiene instancias de prácticas que se desarrollan al final de la cursada, y culminará en el 2019”.

Asimismo, reveló que “la Universidad está muy contenta de poder realizar esta actividad en nuestra ciudad, una experiencia que ya se está realizando en Villa Gesell y que, el año que viene, se abre en Ayacucho”. Esta Tecnicatura “es un convenio específico que termina acá, la inscripción no está abierta. Los chicos que están cursando son lo que van a recibirse” y quienes, además, después y en Mar del Plata, “van a tener la posibilidad de continuar y hacer las materias restantes para poder obtener su Licenciatura con una tesis de grado”.

Aunque, “siempre está abierta la posibilidad de que se vuelva a traer la Tecnicatura para nuevos alumnos, porque desde el Creap hemos tenido mucha demanda, así como con otra carreras”, adelantó la asistente.

Alicia López es la docente que está a cargo del dictado de la materia Estadística Aplicada al Turismo. Con ese fin, todos los miércoles llega desde la vecina localidad turística para educar a los jóvenes necochenses.

“Nuestras expectativas son muy altas, los alumnos están muy comprometidos”, afirma convencida. Además, la profesora explica que “La Tecnicatura viene a colaborar para combatir un problema endémico en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires que es el trabajo en las comunidades que dependen del turismo”.

“Estamos formando técnicos que puedan contribuir al desarrollo de la comunidad con énfasis en los aspectos turísticos. Salir un poco del sol y la playa y poder mostrar que Necochea tiene muchas cosas interesantes para explotar turísticamente”, manifiesta. Vale destacar que el Creap es un Centro Regional de Educación Abierta y Permanente que tiene la Universidad Nacional de Mar del Plata en distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, mediante convenios con los municipios adherentes. Para verificar que funcione correspondientemente, en nuestro medio existen dos responsables locales: Daniela Teyseyre, por parte de la Casa de Estudios Superiores, y Emilio Roo, como agregado del municipio.

Además de procurar que las carreras de Turismo e Historia, las dos que se dictan actualmente, mantengan su andar, el Creap se ocupa de recibir las inscripciones de los alumnos locales que quieran irse a estudiar a Mar del Plata. “Gestionamos el trámite para que no tengan la necesidad de viajar a inscribirse”, explican los responsables.

Luego de informar que la atención se realiza los martes, entre las 13 y las 18, y de miércoles a sábados, de 9:30 a 15, y en el mismo Centro Cultural, ambos coinciden contando el objetivo final del Creap: “nuestra idea es acercar la Universidad a la ciudad y tener la posibilidad de traer nuevas carreras”.

El plan de bacheo ya eliminó otro peligroso pozo, esta vez el de la esquina de 62 y 55 Con un capataz y cinco operarios, las tareas se desarrollan en los tiempos previstos. “En los próximos días se va a tomar la junta y esperemos que en menos de una semana este habilitado al tránsito”, señaló el coordinador de Pavimento, Ariel Rodríguez El plan de bacheo propuesto desde la gestión del intendente Dr. Facundo López no se detiene, al punto que se tapó otro pozo de los denominados históricos que es el ubicado en la esquina de calle 62 y 55. En ese contexto, el coordinador del área de pavimento, Ariel Rodríguez, manifestó que “con el objetivo de cumplir con los tiempo establecidos y tratando de no entorpecer el paso de vehículos y vecinos, estamos en esta esquina de 62 y 55 a la espera de terminar con este badén de largo tiempo hoy mismo”. En el anterior sentido, especifico que “estamos con el capataz y cinco operarios para dar rapidez a esta demanda”, para acotar que “en los próximos días se va a tomar la junta y esperemos que en menos de una semana este habilitado al tránsito”. En otro orden, y haciendo hincapié en otras tareas que tienen que ver con pavimentación, Rodríguez adelantó en el cierre que “solucionamos los sumideros en la Av. 75 donde estaban los tambores para ya dejarlos en marcha y arreglamos en ese mismo sector algunos baches peligrosos”.



OMIC: una vez más, la telefonía celular encabeza la lista de reclamos Según los datos arrojados en septiembre sobre 173 consultas, y tal como viene sucediendo durante todos los meses del año La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), a cargo de Mauricio Coronel, anuncia que en septiembre se evacuaron 173 consultas en forma personalizada, conforme el siguiente detalle: 29 Telefonía celular

24 Telefonía Fija e internet

12 Comercios en Gral.

18 Servicios Públicos (Luz y Gas)

07 Servicio de Alarmas

27 Venta de automotores, motocicletas y planes auto-ahorro

16 Televisión por cable y satelital

05 Vta. de electrodomésticos

18 Bancos, Financieras y Tarjetas de crédito

04 Seguros

13 Servicios de Transporte Asimismo, se llevaron a cabo 90 audiencias conciliatorias y se iniciaron 67 denuncias formales. Las denuncias presentadas corresponden a los siguientes rubros: 10 Telefonía celular

11 Telefonía fija

04 Venta de automotores, motocicletas y planes auto-ahorro

04 Comercios en Gral.

08 Vta. de electrodomésticos

12 Servicios Bancos y Financieras

03 Tarjetas de Crédito

02 Seguros

04 Servicio Público (LUZ – GAS)

02 TV por cable

05 Servicios de Transporte/transp. Aéreos

01 Ventas x Internet

01 Obra Social Los expedientes resueltos corresponden al siguiente detalle: Acuerdos Homologados 04

Rechazados 0

Desistidas 0

Medida Cautelar 0

Archivados 21 (por dar por solucionado el inconveniente)

Imputaciones Por Incomparecencia 12

Imputaciones De Fondo 04