Tras diez años se inauguró el CIC en Barrio Norte

“Dos años después de iniciar la gestión, hoy tenemos el enorme placer y orgullo de poner en funcionamiento este centro integrador, lo que demandó mucho tiempo, esfuerzo y paciencia de los vecinos”, destacó el Intendente Comunal en su discurso. Luego de diez años de espera y desidia política, el intendente municipal, Dr. Facundo López, inauguró, junto a concejales y funcionarios, el CIC (Centro Integrador Comunitario) del Barrio Norte (92 y 49), lo que sin dudas le cambiará la vida a los vecinos de ese sector populoso del Distrito y que hace una década esperaban esta obra. En ese sentido, y en medio de una gran emoción colectiva, el jefe comunal manifestó que “cuando nos reuníamos con los vecinos de este barrio en 2015, nos preguntaban qué iba a pasar con el CIC que se había empezado a construir y se había destruido” y en ese momento “les dijimos que era prioridad para nosotros poder tener este centro efector, no sólo de salud sino también de cuestiones educativas, deportivas, culturales y sociales”. Asimismo, López resaltó que “dos años después de iniciar la gestión, hoy tenemos el enorme placer y orgullo de ponerlo en funcionamiento, lo que demandó mucho tiempo, esfuerzo y paciencia de los vecinos del lugar”. “Es una obra anhelada por todos, que va a marcar un antes y un después en el barrio”, ratificó López, para decir rápidamente que “hubo una firme decisión política para esto y un equipo que lo llevó adelante para hacer de esto una realidad”. En el cierre, el máximo mandatario subrayó que “más allá de los tiempos, todos están viendo que de a un paso a la vez estamos resolviendo problemas históricos y proyectando una ciudad mejor e inclusiva, y que así tengamos la atención médica que corresponde cerca de nuestro barrio, como así también la atención social, cultural y deportiva”. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Jimena López, calificó a este día “como especial”, para acotar que “vinimos a concluir diez años de historia, porque dejar diez años pendiente una obra que representaba un lugar de salud para los vecinos, marca un posición política e ideológica en relación a lo que entendemos por salud”. “La desidia de los años hizo que podamos terminar esta primera etapa, y seguramente más adelante podamos avanzar con las que vienen, con el jardín y un salón de usos múltiples para deportes”, agregó la trabajadora social. En otro orden, puso de relieve que “Facundo (López) mostró un camino que tiene que ver con entender que la vulnerabilidad requiere mayor nivel de inversión”. Jimena también respaldó el trabajo de los empleados municipales para que esta obra se ponga de pie, al decir que “acá hay más de 200 personas trabajando, coordinando algo que a veces parece imposible y que es ponerse al servicio y generar las condiciones para que el edificio funcione, porque acá no se trata nada más de cortar una cinta y abrir una puerta”. “Queremos que este CIC sea modelo en una forma de atención primaria centrada en la familia, con un horario extensivo porque es el primer lugar donde va a llegar un vecino cuando tenga un problema”, dijo por último. Quien también se dirigió a los presentes es el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, quien afirmó que “es un orgullo poder terminar una obra después de diez años de historia, y esto sintetiza un poco estos 22 meses de gestión de lo que significa la salud para esta gestión y para este Intendente”. “Acá no se trata solamente de darle respuesta a un paciente por una dolencia que es una patología, sino también dar respuesta desde el sentido social que la enfermedad significa”, enfatizó en su continuidad. Y culminó: “La inauguración del CIC son diez años de historia y una clara demostración de que lo que empezamos lo terminamos” como así también “la importancia que le damos a los efectores, porque si bien falta mucho ahora podemos decir que en el hospital no faltan insumos, que los servicios funcionan, que incorporamos más profesiones y que se invirtieron hasta agosto 8.500.000 de pesos en medicamentos y 1.200.000 en prótesis”. Previo a las alocuciones, el intendente López, junto a Jimena López, Pedro Barrientos y el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, procedieron a inaugurar oficialmente el edificio con un corte de cintas y el descubrimiento de una placa. Para culminar, la comitiva, entre los que estaban los vecinos del lugar, vecinos del sector recorrieron las instalaciones.