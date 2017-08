Continúa el plan de higiene urbana

Una cuadrilla se encuentra retirando arena con una minipala en calle 107, desde Av.10 hasta 42 en todas las arterias asfaltadas. “Hace años que no se entoscaba una calle, no se arreglaba el pavimento, no asfaltaban, y la verdad es que ahora se trabaja mucho y se nota un cambio”, reconoció el empleado municipal, Andrés Palavecino. Con la coordinación de la Subsecretaria de Servicios Públicos, se continúa con el plan de higiene urbano en el Distrito, con el fin de seguir cambiando el aspecto de la ciudad desde la gestión del intendente Dr. Facundo López. En ese contexto, una cuadrilla se encuentra en estos momentos realizando estas tareas con una minipala, sacando arena en calle 107 y desde la Av.10 hacia la Av. 42, en todas las arterias asfaltadas en ese sector comprendido. A la hora de brindar más detalles, el empleado municipal y maquinista Andrés Palavecino explicó que “la gente se pone contenta que le arreglen una calle, le arreglen un caño y que le pasen un barrido”, al tiempo que reconoció que eso se ve porque “antes la gente no te corría los autos y limpiábamos como podíamos y la verdad que quedaba mal la calle, hoy eso cambió”. Destacó que “antes no habían maquinas ni nada y la verdad es que hoy en día se ve más trabajo, lo que nos beneficia a todos, es decir a las autoridades, al vecino, al empleado” y así “ es como la ciudad va creciendo”. Para culminar, recordó que “hace años que no se entoscaba una calle, no se arreglaba el pavimento, no asfaltaban, y la verdad es que ahora se trabaja mucho y se nota un cambio”.