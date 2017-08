Colonia de lobos, pirotecnia y remisses en el HCD

Comisión de Medio Ambiente El miércoles 23 de agosto de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea que fue presidida por la Concejal María Eugenia Ruiz (FPV). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Cristina Biar, Luciano Gonzalez, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Paula Hernández (FR-UNA); Jorge Martínez (FPV), Ana María Asa (FPV-PJ), Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO) y Mario La Battaglia (PS). La Comisión recibió al biólogo Carlos Leo y a José Luis Nogueira, quienes manifestaron su preocupación para la conservación de la colonia de lobos en el antepuerto. En tal sentido, presentaron una copia del Proyecto de Declaración de Reserva Mixta que fue propuesto al Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Escuchar a Maria Eugenia Ruiz Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Posteriormente, la Comisión trató el expediente referido al uso de pirotecnia en todo el distrito de Necochea. Comisión de Transporte El miércoles 23 de agosto de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por el Concejal Luciano Gonzalez (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert, Paula Hernández (FR-UNA); Jorge Martínez (FPV), Ana María Asa (FPV-PJ), Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO) y Mario La Battaglia (PS). La Comisión continuó debatiendo sobre el proyecto de ordenanza para el ordenamiento del servicio de remisses.