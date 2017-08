Ferragosto arrancó con todo en Necochea

A través de un trabajo conjunto entre el municipio y el Necochea Bureau, se busca que todas las colectividades del Distrito tengan su festejo, empezando por la italiana y esta fiesta típica del país europeo. El encuentro es en el Polideportivo municipal y se extenderá hasta este domingo, con números artísticos y stands con comidas típicas. “Queremos que Necochea sea representativa de turismo todo el año pero también de las culturas que nos unen y que nos dieron los orígenes a nuestra sociedad”, reconoció el Intendente Municipal durante el acto de apertura. La tradicional fiesta italiana “Ferragosto” se lanzó con todo por primera vez en nuestro Distrito, ocasión en la que, con el Polideportivo Municipal como punto de encuentro, cientos de inmigrantes italianos se acercaron para disfrutar durante todo la jornada de comidas típicas de diversas regiones, números artísticos de excelente nivel y un gran risotto, todo libre y gratuito y gracias a las gestiones del gobierno del intendente Dr. Facundo López y el Necochea Bureau. Todo se inició pasadas las 15 horas, cuando el grupo de baile La Nuova Taranta comenzó con el “Desafío Ferragosto”, que consiste en que todos los presentes bailen la Tarantela junto a las bailarinas, lo que generó algarabía en los presentes y se repitió varias veces. Luego, y hasta alrededor de las 19:30 que se puso en marcha oficialmente el acontecimiento cultural con un acto, pasaron por el escenario diversos números, no solo musicales o de baile, sino también sobre historias, curiosidades y monumentos de Italia en nuestra ciudad, la llegada de los primeros italianos al Puerto de Buenos Aires, la vinculación deportiva y personal del quíntuple campeón del mundo de automovilismo Juan Manuel Fangio con Italia y hasta integrantes de los grupos de Fiat 600 y Vespa de Mar del Plata subieron al escenario a contar su historia. Ya en el acto de apertura, y tras la entonación de ambos himnos, el italiano y el argentino, en ese orden y a cargo de la Banda Municipal, el intendente Dr. Facundo López se dirigió a los presentes. “Es un placer y un orgullo haber traído este evento, y acá le quiero agradecer al Bureau Necochea por sembrar la idea de que tenemos un Distrito en el que muchas localidades representan a muchos países, y en definitiva, entre todos formamos la gran comunidad de Necochea”, remarcó el jefe comunal en el arranque de su discurso. Luego, el máximo mandatario aseguró que “el hecho de que empecemos por un lugar que en este caso es Italia, es el esfuerzo de muchas voluntades”, al tiempo que destacó que se trata de “una de las políticas que marcamos para llevar adelante junto con Eduardo (Otero) a través del Entur y que es que Necochea sea representativa de turismo todo el año pero también de las culturas que nos unen y que nos dieron los orígenes a nuestra sociedad”. Tras reconocer “a la Sociedad Italiana y a cada una de las colectividades que se han puesto gran parte del evento al hombro”, López señaló que “este es el esfuerzo de todo un conjunto de gente que por ahí no trasciende pero que ha puesto su granito de arena para que hoy se viera esta hermosa fiesta”. A su vez, adelantó que “esto nos permite pensar en eventos de esta envergadura cada año y agregando cada vez más países y colectividades para que todos tengan su fiesta”. Y cerró: “Esto hay que hacerlo juntos para despertar esta hermosa ciudad que tenemos y juntarnos como sociedad para sacarla adelante”. A su turno, la presidenta del Necochea Bureau, Virginia Lastagaray, manifestó que “la nuestra es una asociación civil sin fines de lucro, que busca traer este tipo de acontecimientos a Necochea en época de temporada baja y así generar turismo”. Indicó en el anterior sentido que “trabajamos en conjunto con el municipio y con el ENTUR para potenciar la ciudad tanto en invierno como en verano”. Para terminar, la licenciada aprovechó para agradecerle “a la Sociedad Italiana que trabajó con mucho entusiasmo para que esto se haga realidad y al Intendente (López) que nos brindó este espacio y porque sin su decisión de acompañar esto no hubiera sido posible”. Cabe destacar que también dijo lo suyo la vicecónsul Honoraria, Marina Vázquez Pucillo, quien participó del encuentro junto al Defensor del Turista y el Inmigrante de la Ciudad de Buenos Aires, José Palmiotti, quien a su vez recibió un reconocimiento por parte del jefe comunal. Asimismo, se leyeron salutaciones, mientras que enviaron su saludo y felicitación a través de un video, el subsecretario de Turismo de la Provincia, Lic. Ignacio Crotto, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi y el director Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, Julio Croci. Luego del acto, que tuvo el marco de banderas de instituciones de ambas naciones, se sirvió un sabroso risotto elaborado por el grupo de chef local “Quen Necocina”. Al unísono, la banda de música gourmet Los Chefferson, primer grupo musical de este estilo oriundo de Mar del Plata, se lució en el escenario principal. Vale resaltar en el cierre que la actividad continuará este domingo desde las 14, jornada en la que se destaca, en el marco del Día del Niño, la presencia de la fábrica de juguetes “Pinocho y Gepeto”.