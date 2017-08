Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Juegos Bonaerenses: se definen varias disciplinas de cara al provincial -

Juegos Bonaerenses: se definen varias disciplinas de cara al provincial Hoy viajó una delegación desde la Municipalidad rumbo a Tandil, pertenecientes a los deportes tenis de mesa, ajedrez y básquet 3×3, para disputar la etapa regional de la competencia. Escuchar a Miguel Arana: Click acá La etapa regional de los Juegos Bonaerenses ya está en marcha y en este mes se dará con plenitud en la mayoría de las disciplinas. De hecho, hoy bien temprano partieron rumbo a Tandil las delegaciones de básquet 3×3, ajedrez y tenis de mesa, con el objetivo de pasar al provincial. Junto a cada uno de los chicos y profesores acompañantes en la puerta de la Municipalidad, estuvo presente el director de Deportes, Prof. Miguel Arana, quien señaló que durante todo agosto, “de los cinco días de la semana, cuatro tenemos regionales, así que vamos a acompañarlos, esperemos que lo disfruten y que la pasen bien, los resultados son secundarios”. “El regional es el paso previo al provincial (Mar Del Plata), hoy se define si están dentro del provincial a fines de septiembre o principio de octubre, aún hay que definir la fecha”, expresó el funcionario, en referencia a la delegación que partía rumbo a la ciudad serrana. En precisión, quienes viajaron fueron dos chicos de ajedrez en Sub 14 y Sub 18, también cuatro chicos con capacidades diferentes en tenis de mesa, y dos equipos de básquet 3×3, Sub 14 y Sub 16, a cargo del entrenador de Rivadavia, Hernán Berón. Mientras tanto, adelantó Arana que “mañana somos sede del regional en Necochea del básquet 3×3 y básquet convencional femenino (en el Piso de los Deportes), y ya se nos viene pronto atletismo convencional, una fecha de hándbol como local y así sucesivamente”. Viví la experiencia Frescura Natural Los bolsones de verduras del grupo horticultor local se comercializaron en la jornada de este miércoles en la Iglesia Peniel y en el Taller Protegido “Todo para Ellos”. El viernes 4 se podrán conseguir en la Biblioteca Popular “Sarmiento” del Barrio Puerto. Culminadas exitosamente las comercializaciones de este miércoles en las sedes de la Iglesia Peniel y del Taller Protegido “Todo para Ellos”, los bolsones de “Frescura Natural”, compuestos por productos íntegramente cosechados en el núcleo periurbano de Necochea y Quequén por un grupo de horticultores locales, se podrán conseguir en la mañana de este viernes 4 en la Biblioteca Popular Sarmiento, en el Barrio Puerto de nuestra ciudad. Ubicada en Avenida 59 al 439, la institución se transformará en punto de expendio desde las 9, debiendo los interesados reservar sus paquetes con anticipación comunicándose a los teléfonos (02262) 42-0075 o 15-651673. Con un valor de venta al público de 170 pesos, la oferta estará integrada en esa ocasión por atados de acelga, rúcula, puerro, cebolla de verdeo, remolacha y espinaca o coliflor; un repollo, una planta de lechuga, un zapallo, un brócoli y un hinojo, medio kilo de limones y uno de cebollas; además del ya clásico paquete de aromáticas. Cabe destacar que Frescura Natural es un programa promotor de economía social impulsado por el municipio, a través de la Subsecretaría de Producción; y las sedes locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Luciano Lescano se reunió con ambientalistas locles En el marco de las reuniones de trabajo de la Lista 2 CUMPLIR, del Frente Justicialista Necochea que lleva a Florencio RANDAZZO como candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Luciano Lescano y Mara Perez PreCandidatos a Concejales se entrevistaron con un grupo de Ambientalistas locales con quienes analizaron entre otros temas, el tratamiento local de la basura, la problemática y contaminación en nuestra zona con agroquímicos, el manejo municipal del Parque Miguel Lillo y las fumigaciones en áreas urbanas y suburbanas. Con ellos se comprometieron a seguir trabajando en el cuidado del medio ambiente de nuestro Distrito. 1° Candidato a Senador por la 5ta sección electoral del Frente de Izquierda visitará Necochea Gustavo Vicini, docente marplatense militante del PTS y Congresal del Suteba por la lista multicolor, visitará este viernes la ciudad de Necochea donde tendrá una nutrida agenda. Por la mañana realizará entrevistas en diversos medios locales. Al mediodía participará de una actividad pública del Frente de Izquierda en el centro de la ciudad, mientras que por la tarde visitará la ciudad de Lobería, donde dialogará con los militantes del Frente de Izquierda en dicha ciudad. En la previa a su visita, el dirigente expresó: “desde el Frente de Izquierda vemos que en toda la quinta sección se repiten los mismos problemas de desocupación y precarización laboral. Más de la mitad de los trabajadores está en negro y cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza. El FIT es la única fuerza que se opone consecuentemente al ajuste y ante estos problemas planteamos que hay una salida: repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, con una jornada de seis horas y cinco días a la semana y un sueldo mínimo igual a la canasta básica, porque nuestras vidas valen más que las ganancias de los empresarios. Denunciamos claramente que el gobierno ajusta y despide, como en PepsiCo, que dejo 600 trabajadores en la calle con la complicidad de Triaca. Nosotros apoyamos a los trabajadores que luchan por su reincorporación, venimos dando la pelea y somos una fuerza reconocida en todo el país, por eso apostamos a hacer una gran campaña recorriendo toda la Quinta sección y apelando a los miles de trabajadores, mujeres y jóvenes que nos ven como una fuerza independiente del gobierno, pero también de la oposición kirchnerista, peronista o massista que le viene votando mas de 80 leyes de ajuste al macrismo.”