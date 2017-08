Estudiantes realizarán pasantías en la Municipalidad

A través de un convenio entre las instituciones, alumnos de sexto año del ISADAM comenzarán la semana que viene con prácticas laborales en la comuna, de acuerdo a sus perfiles y decisiones vocacionales. “Vendrán a distintas áreas, dos veces por semana, dos horas cada día y durante dos meses”, afirmó la directora de Educación, Jesica Arce, finalizada la reunión en la que los responsables de las dependencias municipales fueron informados sobre el proyecto. Con la presencia de responsables de distintas áreas de la comuna y autoridades del establecimiento educativo, se desarrolló esta mañana una reunión en el Salón de Actos del Palacio Municipal para informar sobre el sistema de pasantías no rentadas que comenzarán a realizar los alumnos del Instituto Secundario Argentino Danés Alta Mira en las dependencias de la Municipalidad de Necochea. El proyecto se enmarca dentro de la continuidad del programa de orientación vocacional que implementa dicha institución y que tiene por objetivo vincular a los alumnos del sexto año con el mundo laboral, de acuerdo a sus intereses y perfiles. Escuchar a JesicaArce, Marina Deucedes y Victoria-Felizia: Click acá Finalizada la reunión, la directora de Educación, Jesica Arce, afirmó sobre el convenio firmado por el municipio con el ISADAM que “como Estado, tenemos la obligación de acompañar a los chicos que están terminando su secundario, que realizaron un proyecto de orientación vocacional en la escuela y que quieren hacer las pasantías”. Además, sobre el encuentro reveló que “la intención era poner en conocimiento a todos los responsables de área y acompañar a los chicos que van a empezar la semana que viene a trabajar. Los chicos vendrán a distintas áreas, dos veces por semana, dos horas cada día y durante dos meses”, finalizó confirmando sobre la modalidad de las pasantías. Por su parte, Victoria Felizia, directora del establecimiento, luego de aseverar que es “muy importante que el municipio brinde estas posibilidades”, explicó: “si bien los chicos no van a hacer una experiencia demasiado prolongada, sí se van a empezar a vincular con el mundo laboral. Al no ser una escuela técnica, no tienen la obligación sistemática de participar de las prácticas profesionalizantes y, entonces, esta es una manera de llegar a un estudio superior de una forma un poco más sólida, en cuanto a si están seguros o no de la carrera que han elegido”. “Para nosotros es muy importante que desde la Municipalidad se brinde este apoyo y ojalá esto se multiplique en el resto de los colegios que tenemos en la ciudad”, agregó la directiva. Por último, Marina Deucedes, profesora del Taller de Orientación Vocacional y miembro del Equipo de Orientación del Instituto, ahondó sobre la forma en la que los alumnos llegarán a estas prácticas que, acompañados por la institución, “han transitado durante un cuatrimestre la experiencia de tomar su decisión vocacional en el taller y pudieron elegir un área del conocimiento acorde a su perfil y características. A partir de esto, nos interesó poder armar con el municipio un convenio de pasantías para que puedan hacer su experiencia, donde el objetivo general es que ellos se contacten con el mundo real del trabajo y confirmen así su decisión”. “Tenemos chicos que han elegido áreas que tienen que ver con la medicina, la psicología, la kinesiología, entonces armaremos un convenio con el área de Salud y van a tener prácticas en el mismo Hospital o en Centros de Salud”, otros “han elegido el área de Ingeniería Civil o Arquitectura, entonces el convenio se arma con la parte de Obras Públicas, y así con otras profesiones”, terminó detallando la docente.