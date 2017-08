Embellecimiento de los puestos de emprendedores

Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local El martes 1 de agosto de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Trabajo, Promoción Económica y Desarrollo Local del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, presidida por el Concejal Jorge Martínez (FPV). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes Concejales: Carolina Robert, Paula Hernandez, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV), Marcela Fernandez Palma (PRO) y Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO). Escuchar a Jorge Martinez Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. La Comisión recibió a 30 microemprendedores, agrupados en la Asociación 4 Estaciones, que presentaron un proyecto de embellecimiento de los puestos ubicados en la entrada del Museo Histórico Regional en Avda. 10 y 93, que consiste en la cobertura con madera de las estructuras metálicas. El objetivo es mejorar la imagen de los puestos de microemprendedores ante el vecino y el turismo, las condiciones laborales y la integración estética con el Parque Miguel Lillo. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El martes 1 de agosto de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes Concejales: Valentín Bustillo, Carolina Robert, Paula Hernandez, Luciano Gonzalez (FR-UNA); Jorge Martínez, María Eugenia Ruiz (FPV), Marcela Fernandez Palma (PRO) y Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO). Se analizó un expediente con un convenio entre la Municipalidad de Necochea y la Nación para la construcción de 2 barrios.