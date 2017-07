Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Cooperativas realizan mejoras en el Barrio 9 de Julio -

* Desde hoy se expenden los bolsones de Frescura Natural - Cooperativas realizan mejoras en el Barrio 9 de Julio Integrantes de la Mugica 1 y Servicios Integrales, que dependen del Polo Productivo municipal, manufacturan y colocan baldosas en el pasillo que une los dos colegios y donde está ubicada la capilla. En el marco del Programa Argentina Trabaja, integrantes de cooperativas del Distrito se encuentran realizando tareas en el Barrio 9 de Julio, en este caso en la producción y colocación de un camino de baldosas en el pasillo que une los dos colegios y donde está situada la capilla, dando respuesta a un viejo reclamo de los vecinos del sector. En ese sentido, el encargado de las cooperativas que funcionan en el Polo Productivo e Isidro Coria, Mariano Valiante, aseveró que “la producción de estos materiales estuvo a cargo de la Mugica 1 y las colocaron los integrantes de la Servicios Integrales”.

Asimismo, acotó que “con moldes que las cooperativas han comprado a través del Programa Argentina Trabaja, se hacen las baldosas y se colocan en lugares donde se necesiten, en este caso puntual en un barrio tan popular como el 9 de Julio”.

Cabe destacar que los integrantes de las cooperativas trabajan incesante y simultáneamente en otras instituciones educativas o de bien público, contribuyendo con el aporte de los materiales manufacturados por ellos mismos en el Polo o brindando la mano de obra necesaria para contribuir al desarrollo de estas entidades. El lunes comienza a levantarse el paredón en la Escuela Primaria N° 10 Esta semana, personal del Corralón trabajó en la ultimación de los preparativos, que incluyeron la extracción de un árbol cuyas raíces ponían en peligro la estructura. Se estima que en menos de una semana la obra estará finalizada. En la mañana de este viernes 28 se reunieron los directores de Educación y de Obras Públicas de la comuna, Jesica Arce y Pablo Novara, respectivamente, con personal del Corralón Municipal, para verificar el avance de los trabajos preparativos en el terreno donde se reemplazará al viejo paredón que separa el patio de la Escuela Primaria N° 10 del predio en el que funciona la Dirección de Tránsito, por uno nuevo.

Esta obra, solventada en su totalidad por el municipio, viene a atender una solicitud efectuada por las autoridades de la Jefatura Distrital de Educación y del Consejo Escolar, buscando dar solución a una problemática que comprometía la integridad física de los alumnos que asisten a la institución educativa.

Desde el próximo lunes, los trabajadores municipales comenzarán con la construcción de un nuevo paredón de bloques, reemplazando al viejo, que presentaba serios problemas estructurales, obra que “demorará no más de una semana si las circunstancias son favorables”, según afirmó la propia Jesica Arce. “Esta semana se realizaron trabajos para la extracción de un árbol que debilitaba la anterior estructura, con una grúa alquilada por el municipio”, continuó explicando la funcionaria, para luego revelar que las tareas se demoraron por haberse encontrado una raíz de gran magnitud que “exige la extracción total del ejemplar para no poner en peligro nuevamente la construcción”.

Además, “decidimos tirar dos paneles más del viejo paredón, situación que no estaba contemplada en el proyecto, pero que ponían en riesgo la nueva estructura, propiciando un posible futuro derrumbe”.

Los bloques con los que se construirá el nuevo paredón fueron donados por las cooperativas que forman parte del programa nacional Argentina Trabaja y que son impulsadas en nuestro medio por la Subsecretaría de Producción municipal. “Ya están los materiales y este lunes se comenzará, exclusivamente, con la construcción del paredón, tarea que no pudo iniciar en la semana en curso por las condiciones climáticas adversas”, adelantó la directora de Educación. Incentivos económicos para los jóvenes empresarios bonaerenses A través de un programa provincial, y cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa, los inscriptos pueden resultar exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La herramienta busca estimular y facilitar el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos en su etapa más vulnerable. Los jóvenes empresarios radicados en territorio bonaerense, a través de un programa provincial que busca estimularlos, pueden ahora ser beneficiarios de distintos incentivos económicos en la fase de nacimiento o durante los primeros años de vida de su emprendimiento.

Según se informó desde la Subsecretaría de Producción municipal, área encabezada por Leonardo Ruggiero, quienes adhieran a esta herramienta podrán resultar exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes Empresarios es impulsado por la Subsecretaria de la Pequeña, Mediana y Microempresa del Ministerio de Producción bonaerense, y el descripto beneficio una de sus herramientas, en la búsqueda de estimular y facilitar el crecimiento y desarrollo de este grupo etario económico en su etapa más vulnerable.

Los Jóvenes Empresarios que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y que desarrollen alguna de las actividades económicas promocionadas, podrán obtener la exención de ese pago por un plazo de hasta 4 años.

Para recibir mayor información, los interesados pueden consultar la web del Ministerio, ingresando a www.mp.gba.gov.ar/spmm/jovenes_empresarios/, o asesorarse en las oficinas de mencionada dependencia municipal, ubicada en Avenida 59 al 2137. Desde hoy se expenden los bolsones de Frescura Natural Esta semana, la propuesta se podrá encontrar en los barrios Puerto y Obrero, a tan solo 150 pesos. Catorce productos de estación y cosechados en el día componen la oferta. Los bolsones de Frescura Natural serán comercializados esta semana en dos instituciones sin fines de lucro de la ciudad. Con un valor de 150 pesos, la oferta estará compuesta por catorce productos cosechados en el día y en huertas periurbanas de Necochea y Quequén.

Los puntos de venta serán los siguientes: este viernes 28, desde las 9, la comercialización se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento, en Avenida 59 N⁰ 439; mientras que el sábado 29, desde las 9:30, la venta se hará efectiva en la Escuela Nº 502, en calle 67 al 1467, con el proceso de logística y distribución a cargo de la Asociación Centro de Día “Julieta Pagano”.

Se recuerda a los interesados que esta actividad funciona bajo la modalidad de preventa, entregándose los paquetes solo a quienes los hayan encargado con anterioridad. Para ello, quienes quieran adquirir la oferta deben comunicarse telefónicamente con los números (02262) 42-0075 o 15-651673, para la primera comercialización; o a los celulares (02262) 15-560858 | 564918 | 577550, para la segunda de ellas.

Así, los consumidores podrán llevarse un paquete integrado por atados de cebolla de verdeo, perejil, rúcula, acelga, corte y espinaca; un zapallo, una planta de lechuga, un repollo, un brócoli, un hinojo, un paquete de aromáticas y un kilo de cebollas. Además, a los paquetes expendidos hoy se le agregará una planta de lechuga adicional, mientras que a los de mañana un cuarto de limones.

Este programa de economía social es impulsado por el municipio de Necochea, a través de la Subsecretaría de Producción, en un trabajo articulado con los anexos locales de Inta, Senasa y la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación.