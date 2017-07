Quién se queda con mis $$$ Vea o Banco Provincia?

Somos muchos los damnificados por la engañosa promo de reintegro del 20% o el 50 % en las compras de supermercados con la tarjeta de Banco Provincia, que tanta difusión tuvo (hasta la gobernadora Maria Eugenia Vidal puso su rostro insitando a los incautos a comprar). Si bien hay gente que asegura haber recibido el reintegro, son muchos los que no hacen el seguimiento y no notaron que realmente fueron estafados en su buena fe.

Los que notamos la no devolución reclamamos como podemos ya que es muy difícil comunicarse y chocamos con el inconveniente de no tener y los tickets para documentar el reclamo (¿quién guarda las tiras del súper?). En el caso que me consta, porque me pasó (en el mes de Junio con el 50% y dos compras de Mayo con 20%), tras un mes de reclamos por teléfono y por mail, reconocieron mi reclamo, pero así y todo ya pasó más de un semana de dicha confirmación y en mi cuenta ahún no acreditaron el importe reclamado. ¿Tan complicado es?, para debitar debitan al instante, pero para acreditar parece que no es tan ágil el sistema..., ¿quién está trabajando todo este tiempo mi dinero?, ¿Vea o Banco Provincia?, ¿compraron dólares o la tienen a plazo fijo?. A continuación reproduzco nota a respecto publicada por Diario Necochea: Bronca por los no reintegros del 50% de descuento del Banco Provincia Se trata de la promoción correspondiente al último miércoles 12 de este mes, en el cual una “marea” de gente concurrió a los diferentes supermercados, adheridos, de la Provincia de Buenos Aires. Malestar entre la gente, por la tardanza en los que hicieron por sistema de débito y de aquellos que compraron con la de crédito. Dice un viejo refrán “No todo lo que brilla es oro”, o se podría decir “Lo barato sale caro”, o bien “Cuando la limosna es grande, hasta el Santo desconfía”. Todas estas frases nos pueden servir, a fin, de explicar lo que está sucediendo con los clientes de la Banca Pública Provincial. En nuestra ciudad muchísima gente se volcó a los Supermercados Cooperativa Obrera, Toledo y Vea, que eran los que estaban dentro del Convenio, para aprovechar el descuento del 50%, con un tope máxima de $1500 a devolver. Pero ¿Qué pasó? El Banco a lo que se refiere a las compras realizadas por débito todavía no se ha cumplido el plazo perentorio de los 10 días hábiles, que vence este jueves 27. Bien distinto es lo que pasa con las tarjetas de crédito, donde el descuento se verá reflejado, recién, en el siguiente resumen de la tarjeta. Sorpresa y posible violación a le ley de defensa del consumidor En estos días fueron llegando los diferentes resúmenes de cuenta a los hogares de los clientes del Banco provincia. En Necochea fueron grandes las sorpresas al enterarse que la devolución, sobre lo comprado hasta un máximo de devolución de $1500, recién vendrá en el mes siguiente. Muchas de las familias, al momento de ir a comprar, habían sacado cuenta que ese dinero, a fin de mes, iba a ser descontado. Piensen, por ejemplo, en una compra realizada por $4500, la devolución sería de $1500, con lo cual iba a pagar $3000. Nada de eso sucedió, y se encontraron con que debían abonar la suma total de ello. Esta cuestión ha derivado en miles de reclamos a las diferentes sucursales del Banco Provincia, como así también a colapsado el 0810-222-2776, haciendo, casi, imposible poder comunicarse. Algunos especialistas en el tema de Defensa del Consumidor creen que se puede estar ante la violación de la ley: “ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”. Específicam ente lo que se cuestiona es que la información no ha sido clara, respecto de que como informa la Banca, ahora. En el mail que reciben los clientes dice lo siguiente: “Te recordamos que el reintegro sobre la compra efectuada con la tarjeta de crédito lo vas a ver reflejado en el resumen siguiente a aquel en el que ingrese el consumo“. Ante esta situación no se descarta la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, como de organismos como la”Liga de amas de casa”, y de posibles amparos judiciales, ante esta decisión administrativa. Nota y foto: www.diarionecochea.com