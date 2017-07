El CGPQ presento su Master Plan a Concejales

Artuto Rojas presentó los alcances del proyecto En la mañana de hoy martes 25 de julio de 2017 concejales de los diferentes Bloques Parlamentarios que componen el Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Necochea, recibieron al Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas.

El Presidente del cuerpo deliberativo, Dr. Pablo Aued, fue el encargado de recibir a la autoridad del CGPQ, quien presentó los alcances del Proyecto denominado Master Plan - Puerto Ciudadano ante los concejales. Estuvieron presente en dicha reunión los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán, Sandra Antenucci (CAMBIEMOS-FE); Marcela Fernández Palma (PRO), Ana Asa (FPV-PJ), Alberto Esnaola (UCR) y Mario La Battaglia (PS). Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El martes 25 de julio de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por la concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvieron presentes los siguientes concejales: Cristina Biar, Fernando Aguilera, Carolina Robert (FR-UNA), Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Alberto Esnaola (UCR), Marcela Fernández Palma (PRO) y Mario La Battaglia (PS) Durante la comisión se analizaron diferentes solicitudes de excepción.