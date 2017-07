El intendente municipal, Dr. Facundo López, brindó su discurso en la inauguración de la pavimentación de la Av. 554 de Quequén, obra trascendental para el Distrito y que sin dudas marcará un antes y un después. “Hoy es un día histórico, no solamente para Quequén sino para todos los que trabajamos a diario para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, comenzó su discursó el intendente municipal, Dr. Facundo López, en el marco de la inauguración de la pavimentación de la Av. 554, obra trascendental para el Distrito y que llega para dar respuesta a un insistente reclamo de la sociedad en su conjunto. El jefe comunal estuvo en el acto oficial acompañado por concejales, funcionarios de su equipo de gobierno y público en general, quien se mostró muy satisfecho por la cristalización de esta obra. En la continuidad, el máximo mandatario recordó que “cuando arrancamos la gestión teníamos enormes desafíos por delante, y cuando planteamos este en particular había un escepticismo muy grande para ver si este equipo de trabajo podía estar a la altura y cumplir con su anuncio”. En el anterior sentido, añadió que “nos agarró pleno invierno y empezamos con las mediaciones de niveles, en un sector intransitable en algunos tramos” y de a poco “los vecinos veían las máquinas trabajar y se iban ilusionando con la posibilidad de que algún día sea una realidad”. “Si hay un objetivo que se puso esta administración es el de empezar y terminar las cosas para dejarlas bien hechas”, remarcó López, y en ese aspecto es que “se hicieron extensiones de agua potable nuevas, la extensión de pluviales y el nuevo sistema de iluminación, lo que demandó no solo una coordinación con los fondos del presupuesto de la Provincia sino también el aporte de las tasas de los vecinos”. Sobre lo anterior, insistió en que “esta obra se hizo con el 30 % de fondos municipales, lo que nos llena de orgullo porque el vecino sabe que toda la confianza que deposita en nosotros se vuelca en hechos concretos”. El Intendente comunal resaltó aun más la obra al decir que “conecta uno de los puentes con un acceso a una ruta provincial permitiendo así una logística diferente, y que va a permitir que una gran barriada en este sector de Quequén empiece a desarrollarse como no lo tenía pensado”. “Que cada vecinos sepa que tiene un gobierno que puede llegar a tiempo o no, pero que las cosas en definitiva las hace, que va a al ritmo que se ha impuesto cuando encara algo y que empieza a materializar lo que viene diciendo”, cerró la máxima autoridad su alocución. Antes de las palabras de López y de la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino con el aporte de la Banda Municipal; el propio jefe comunal, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ricardo Asiain y el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, procedieron a realizar el corte de cintas de esta obra que une la 521 con la Av. Almirante Brown, cuyo recorrido es medular en la vida diaria de muchos ciudadanos.