Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

Mejoras en la infraestructura para jerarquizar el Sector Industrial Planificado El secretario de Gobierno y el subsecretario de Producción recorrieron esta mañana las instalaciones del parque. Revisaron el avance de las obras proyectadas para este año y visitaron algunos cesionarios para conocer su situación. Se construye una garita de seguridad y se planea contar con personal de vigilancia permanente, además de trabajar en conjunto con la cooperativa "Sebastián de María" para la instalación de cámaras y el repotenciamiento eléctrico. Escuchar a Leonardo Ruggiero: Click acá Con el objetivo de cerciorar los avances en las obras de infraestructura proyectadas para el año en curso, esta mañana el secretario de Gobierno, Diego López Rodríguez, acompañado por el subsecretario de Producción municipal, Leonardo Ruggiero, realizaron una recorrida por el Sector Industrial Planificado.

Durante la visita, posaron su atención, especialmente, en la construcción de la nueva garita de seguridad que, a su vez, hará las veces de oficina de control para el acceso y egreso de personas y vehículos, y de las nuevas luminarias con protección antivandálica colocadas sobre el acceso principal por Avenida 98.

Los funcionarios, además, aprovecharon la ocasión para entrevistarse con los cesionarios de alguno de los predios, para conocer la situación que atraviesan, explicarles sobre la proyección del parque y brindar su apoyo ante cualquier necesidad futura. “Estuvimos viendo el avance de las pautas que nos habíamos fijado un tiempo atrás y que tienen que ver con las mejoras que estamos haciendo en el Sector Industrial” resumió el subsecretario Ruggiero al finalizar la recorrida.

Sobre la realidad del SIP, el titular de Producción explicó que son 18 las empresas instaladas, a las que se les está por agregar el Ente Vial Rural de Necochea, que ya está trabajando en el acondicionamiento de su predio; y que existe un lote recientemente adjudicado en el que se emplazará “una importante empresa de logística en lo que tiene que ver con la distribución de alimentos y bebidas”.

Revelando los avances en las obras proyectadas para mejorar la infraestructura del complejo, Ruggiero añadió que junto al Secretario de Gobierno recorrieron “las nuevas instalaciones de la garita de ingreso y, a su vez, oficina de control, donde va a haber personal municipal en forma permanente encargado del control de ingreso y egreso” y observaron “el tema de la luminaria que se había planteado a principio de año y que tiene que ver con la mejora en Avenida 98”.

Esta visita también sirvió para seguir avanzando sobre “el proyecto de obra de iluminación interna del SIP” y la mejora del ingreso, para lo cual “ya tenemos comprados todos los materiales”. Las mejoras sobre las que se está avanzando vienen a solucionar un reclamo histórico de los cesionarios de cada predio, que desde hace años manifiestan su preocupación por la seguridad del parque. Para atacar esta problemática: “se está automatizando el portón de ingreso, para que el personal de vigilancia permanente tenga control”. Además, “el fortalecimiento de la luminaria es fundamental para una mejor visión de aquel al que le toque la responsabilidad de hacer los turnos de noche”, aclaró el funcionario.

Por último, y adelantando algunas cuestiones a tratar a futuro, el subsecretario de Producción afirmó que “estamos en conversación con la cooperativa eléctrica por el tema de la instalación de las cámaras. A partir de todas las que se van a instalar en el circuito urbano, estamos pidiendo ser parte de ese proceso dentro del SIP. Otro tema que estamos trabajando es el del repotenciamiento eléctrico con la instalación de nuevos transformadores”, finalizó.

El municipio invierte en servicios básicos para el Barrio Campana A través del Programa de Gestión Territorial, impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, se destinaron más de un millón de pesos en el tendido de la red de agua y cloacas. “La idea es generar condiciones dignas de vida para quienes están en los barrios más lejanos de la ciudad, y así es como creamos un piso de igualdad”, aseveró la titular del área, Jimena López



Escuchar a Jimena López: Click acá Desde la gestión del intendente Dr. Facundo López, más precisamente a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, se realizó una inversión de algo más de 1 millón de pesos en el mejoramiento de servicios básicos en el Barrio Campana, lo que sin dudas favorecerá a las más de 70 familias que allí habitan.

A la hora de dar a conocer más detalles sobre esto, la titular del área impulsora, Jimena López, aseguró que “esta obra involucra todo el tendido y la extensión de la red de agua y cloacas, lo que cambia radicalmente la calidad de vida de los vecinos”, para añadir que “es una inversión importante para un sector que históricamente había sido postergado desde hace más de tres años cuando se realizó la primera toma”.

Asimismo, la funcionaria afirmó que “cuando iniciamos la gestión en Provincia no nos fue favorable, así que iniciamos un proyecto desde la Secretaría que se llama Programa de Gestión Territorial y que apunta, desde el Estado, a resolver la adquisición de los servicios básicos en un principio y los mejoramientos habitaciones en una segunda instancia en los diferentes barrios”.

En otro orden, López subrayó que en el Barrio Campana “también asistimos a los vecinos con garrafas, leña, frazadas y alimentos secos para el comedor que ahí funciona” como así también “ponemos a disposición un equipo de tres trabajadoras sociales que atienden algunos días de la semana”.

Además, indicó que “a través del área de Espacios Públicos vamos a hacer tareas de forestación para cumplir con otro de los pedidos de los vecinos”.

Al mismo tiempo, manifestó que “también estamos con lo que llamamos conexión segura, que es la entrega de material para hacer una instalación eficiente para la bajada de luz y así evitar accidentes como puede ser un incendio”.

Por otro lado, destacó que “es un grupo de barrio que se ha organizado y con el que hemos tenido muchas reuniones, con encuentros y desencuentros, pero siempre trabajando en el consenso y en forma conjunta”, al tiempo que recordó que “ellos (los vecinos) saben que tienen que esperar un mínimo de dos años y hacer ciertos mejoramientos en las viviendas para poder acceder, en principio, a la tenencia precaria”.

“La idea es generar condiciones dignas de vida para quienes están en los barrios más lejanos de la ciudad, y así es como creamos un piso de igualdad”, sentenció la trabajadora social.

Cabe destacar que esta obra se ejecuta con mano de obra municipal y con la compra de los caños a la empresa adjudicataria. Asimismo, se anuncian también mejoras de este tipo en los barrios Seis bis y 20 de Noviembre. Cursos de Futuros y Opciones - Fundación MATBA La Fundacióndel Mercado a Término de Buenos Aires, con la organización del Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén y de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, dictará TRES seminarios –a cargo de la Lic. Mariana Pellegrini, responsable de Capacitación de dicha Fundación- los que tendrán lugar de acuerdo al siguiente cronograma: * “Curso de Futuros y Opciones Nivel I”el MIERCOLES 9 y JUEVES 10 de AGOSTO DE 2017 en el horario 14.30 a 19.30 (miércoles) y de 09:00 a 14:00 (Jueves) en instalaciones del Centro de Acopiadores, ubicadas en Avda. 59 Nro. 836 de la ciudad de Necochea, sin costo de inscripción.

Los interesados en participar en dicho Curso deberán inscribirse hasta el LUNES 7 DE AGOSTO INCLUSIVE de 2017, enviando sus datos personales (nombre y apellido, tipo y Nro. de documento, empresa donde se desempeña o profesión y mail para recibir el material didáctico) a la siguiente dirección de correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla * "Curso de Futuros y Opciones Nivel II" se dictará el JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE SETIEMBRE DE 2017 en el horario de 14:30 a 19:30 (Jueves) y de 09:00 a 14:00 (viernes). Este curso será dirigido a quienes hayan realizado el "Nivel I" o para aquellos que ya tengan conocimientos sobre el contenido de lo que se abordó en la jornada de agosto. * "Realización de talleres con ejercicios de mayor complejidad" se dictarán el JUEVES 19 DE 2017 Y EL VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017 en el horario de 14:30 a 19:30 (Jueves) y de 09:00 a 14:00 (viernes) y participarán quienes cursaron el "Nivel II". IMPORTANTE: Los seminarios se dictarán con una inscripción de diez (10) participantes como mínimo. De no lograrse ese número, quedarán sin efecto.

Días antes del comienzo de los cursos, los inscriptos recibirán vía mail el material que se desarrollará en los mismos. Espacio Cine - Viernes 14 de Julio Este Viernes 14 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine”en el Centro Cultural de Necochea El genial realizador serbio Emir Kusturica no filmaba una nueva película desde 2007, “Zavet” (Prométeme) fue su último trabajo de ficción. Y se lo extrañaba. Ahora llega su obra más reciente, una producción infernal y accidentada que duró tres años, con demolición de escenarios, que hizo repetir escenas ya hechas, realizada con paciencia inagotable.

El resultado es una obra épica, con ese tono festivo y tragicómico que siempre ha sido su marca registrada. Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de animación argentino Dedicaremos esta sección del ciclo al cine de animación argentino. Elegimos para este Viernes recorrer la obra de Juan Pablo Zaramella, director y animador independiente. Todos sus cortos independientes fueron premiados alrededor el mundo. En 2010, el Festival de Animación de Annecy (el más prestigioso del mundo) hizo un programa especial con sus trabajos. A las 20.30 hs: EN LA VIA LACTEA (“Na mlečnom putu” Serbia, 2016) de Emir Kusturica. Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente de batalla en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados. Bendecido por la suerte en su misión, amado por una hermosa aldeana, un futuro apacible parece esperarle… hasta que la llegada de una misteriosa mujer italiana da un vuelco a su vida. Así comienza una historia de amor prohibido y apasionado que sumergirá a ambos en una serie de aventuras fantásticas y peligrosas. El destino los ha unido, y nada ni nadie parece poder detenerlos.

La película está basado en tres relatos verdaderos “y algunas fantasías”, según el propio Kusturica, lo cual da la pauta del realismo mágico que filtrará los sucesos del film. Que, finalmente, es un excelente retrato surrealista de la estupidez de la guerra, sin reparos en banderas o ideologías, siempre en ese tono festivo y tragicómico marca registrada de su realizador.

Impredecible y mágica, “En la Vía Láctea” fue premiada en la última edición del Festival de Venecia. Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com Reunión intima con La Leona de Randazzo El Lic. Ricardo Calcabrini primer pre candidato a Concejal por la Lista 4 CUMPLIR, Armando "Mandy" Muñoz pre candidato a primer consejero Escolar, junto a Evangelina Boedo y Fernando Grana pre candidatos a concejales por la misma Lista, mantuvieron una reunión esta mañana en el marco de la visita a nuestra Ciudad de Ines Arrondo. La ex integrante de las Leonas, Inés Arrondo, será candidata a senadora provincial por el Frente Justicialista.

La marplatense encabezará la lista de la quinta sección electoral de la lista que lleva a Florencio Randazzo.

Cabe destacar que la "Leona de Randazzo", como se bautizó a Arrondo, acompañará el próximo Lunes 17 de Julio a la presentación de la Lista del edil Cacabrini y su equipo. Calcabrini junto a la Pastoral de Quequén El Licenciado Ricardo Calcabrini, pre-candidato a primer Concejal por el Frente Justicialista Cumplir liderado por Florencio Randazzo, mantuvo una cálida reunión con integrantes de la Pastoral de Quequén.

El eje de la misma se centró en diversos temas de actualidad que padece el Distrito, tales como la inseguridad y además se elaboró un proyecto propio que esta pensado para establecer lazos y coordinar labores sociales entre el Estado Municipal y este tipo de Instituciones. "Estas reuniones nos permiten llevar adelante una agenda conjunta con las instituciones. para que podamos tratar los problemas y preocupaciones para luego buscar soluciones concretas que podamos elevar desde nuestro espacio", indicó el precandidato a primer concejal por la Lista N 4.

En la reunión se encontraban presentes el Presidente de La Pastoral, Pastor Moisés González, acompañado por el grupo de la comisión directiva y Fabián Medina integrante del equipo que conduce Ricardo Calcabrini.