El miércoles 12 de julio de 2017, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, Dr. Pablo Aued, realizó una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a los efectos de preparar el Orden del Día para la 6ª Sesión Ordinaria a realizarse el jueves 13 de julio 2017 a las 13.30 horas. Estuvieron presentes los presidentes de los distintos bloques que componen el HCD: Gabriela Góngora (CAMBIEMOS-FE); Jorge Martínez (FPV); Cristina Biar (FR-UNA); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO); Ana María Asa (FPV-PJ); Francisco Medina (FVN). También participaron de la reunión la Secretaria del Cuerpo, Dra. Jimena Ruiz y la Directora Legislativa, Felicitas Cabretón. ORDEN DEL DÍA 6ª SESIÓN ORDINARIA Nº ASUNTO 1 Expediente Letra “D” 20737 – 4120/17 – DIAZ MARIA CELESTE – Solicita Autorización uso espacio público – Acto escolar E.P. Nº 28 – 24/05/17 – Plaza “San Martin” Villa Díaz Vélez.- 2 Expediente Letra “C” 20750 – 4242/17 – CHICO SERGIO ANIBAL – Solicita Autorización uso espacio público – 2º Jornada Inauguración Espacio Polifuncional Mar 6 – 04/06/17 – Plaza 3 de Agosto Quequen.- 3 Expediente Letra “C” 20709 – 3803/17 – CENTRO CULTURAL NECOCHEA – Solicita Declaración Interés Público al XXIV Concurso Nacional de Piano “ Ciudad de Necochea” 4 Expediente Letra “E” 20662- 3199/17 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita Declaración de Interés Publico al “15 Retiro Nacional de Yoga y Meditación”.- 5 Expediente Letra “F” 20533 – 781/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades culturales organizadas por el Museo – Galería de Arte “ Casa del Faro” de Quequen.- 6 Expediente Letra “E” 20663 – 3200/17 – ESCUELA DE NATHA YOGA – Solicita Declaración de Interés Publico a las actividades de la “3º Sintonía Yoga”.- 7 Expediente Letra “A” 20592 – 1771/17 – AAPRESID REGIONAL NECOCHEA – Solicita Declaración de Interés Público a la “Jornada de Ideas 2017” – 07/04/17 – 14:00 hs – Centro de Acopiadores de Zona Puerto Quequen.- 8 Expediente Letra “A” 20594 – 1773/17 – ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS CULTURA CANNABICA – Solicita Declaración de Interés Público al “1º Encuentro Nacional de Agrupaciones Cannabicas”- 26 y 27/02/17.- 9 Expediente Letra “M” 20800 – 3178/17 – MAZARS SANTIAGO – Habilitación Comercio – Formulario, de zona P/Hab. Café – Bar en calle 4 Nº 3724.- 10 Expediente Letra “A” 20790 – 2551/17 – ASOCIACION COOPERATIVAS ARGENTINAS – Informa, Ref. Ampliación de Obra en calle 507 Nº 1297,sol información.- 11 Expediente Letra “D” 20752 – 3307/17 – DIRECCION DE VIALIDAD ZONA XII – Informa – S/ Tareas de reparación en el Puente Taraborelli, solicita colaboración.- 12 Expediente Letra “D” 20764 – 2571/07 – DEL VALLE CLUB. A COMPLEJO LAS BARRANCAS – Habilitación - formulario de zona para habilitar Canchas de Tenis, Basquetbol, Paddle, vestuarios etc.- 13 Expediente Letra “D” 16002 – 4352/09 – BLOQUE P.J-FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe. D.E. deuda que se mantiene con Universidad Nac. Del Centro.- 14 Expediente Letra “F” 18494 – 6574/13 – BLOQUE FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe D.E. s/ U.P.C. situación administrativa, patrimonial, económica y financiera de la misma.- 15 Expediente Letra “U” 16301 – 1152/10 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO – De cumplimiento el D.E. a Ordenanzas 4564/01 y 6805/09.- 16 Expediente Letra “U” 15907 – 3022/09 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO – Arbitre D.E. medios nec, p/ regularizar deuda contraída con Centro Cultural.- 17 Expediente Letra “P” 17563 – 1817/12 – PRESIDENTE HCD – Solicita Viáticos p/ tramites a la Ciudad de la Plata.- 18 Expediente Letra “P” 16023 – 4488/09 – BLOQUE P.J- FRENTE P/ LA VICTORIA – PROYECTO DE DECRETO - Diríjase. Pte H.C.D al D.E sol. Inf. s/ convenio con UPC servicio atención medico prehospitalaria.- 19 Expediente Letra “U” 17748 – 6029/12 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE RESOLUCION - H.C.D insta al D.E. a restablecer suministro serv. De gas envasado a los organismos e instituciones Claraz.- 20 Expediente Letra “D” 14364 – 1487/06 – CONTADURIA GENERAL – Informa economía insuficiente en la Partida 1-1-1-3-7-0- Licencias no gozadas – Jur.1 – Finalidad 0/0 H. Concejo Deliberante, etc.- 21 Expediente Letra “R” 15642 – 6111/08 – BLOQUE UNION CIVICA RADICAL – PROYECTO DE ORDENANZA – Aféctense en “Fondo Educacional Universitario” Los Provenientes de Tasa de Seg. De Juegos en Red.- 22 Expediente Letra “U” 16506 – 3241/10 - BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE DECRETO- Instrumente D.E. realización trabajos de reparación pintura y señalización de reductores de velocidad, etc.- 23 Expediente Letra “U”17605-2813/12- BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe D.E. empresas comprendidas en Ord. Fiscal Imp. Por cuya actividad son de cobro uso espacio pub. (antenas).- 24 Expediente Letra “H” 20550 – 994/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa televisivo “ La Dulce Crece” – por febrero, marzo y abril.- 25 Expediente Letra “H” 20548 – 991/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria Radial “La Mañana de la Radio” 93.5 – por febrero, marzo y abril 2017.- 26 Expediente Letra “H” 20579 – 1656/17 – H. CONCEJO DELIEBRANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en Radio FM Mix 90.9 – por febrero, marzo y abril 2017.- 27 Expediente Letra “H” 20538 – 815/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE – CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa radial “La Mañana de Los Mares” 97.3 – por febrero, marzo y abril 2017.- 28 Expediente Letra “H” 20553 – 1084/17 – H. CONCEJO DELIBERANTE - CONTRATACION – Propuesta Publicitaria en programa radial “Aires de la Ciudad” 102.7 – por febrero, marzo y abril 2017.- 29 Expediente Letra “U” 17190 – 3990/11 – BLOQUE UNION PERONISTA – PROYECTO DE RESOLUCION – Publicite sanciones que acarrearía incumplimiento obligación Art.7 Ordenanza 7114/10, etc.- 30 Expediente Letra “H” 13744 – 7266/04 – H. CONCEJO DELIBERANTE – AD Referéndum. Modificase el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 5322/04, etc.- 31 Expediente Letra “F” 20716 – 3941/17 – BLOQUE F.P.V Y F.P.V. P.J. – PROYECTO DE DECRETO – Declárese de Interés Publico las actividades realizadas en el Programa “ Desacelera, salvemos Vidas” 32 Expediente Letra “M” 20598 – 1891/17 – MEDANO BLANCO TERMAS DEL CAMPO – Solicita, Declaración de Interés Publico a la 4º Edición de la Jornada Cultural “Termalarte”.- 33 Expediente Letra “D” 19990 – 1981/16 – GOBIERNO SUBSECRETARIA – Informa- S/ Pliego Bases y Condiciones p Llamado a Licitación Publica Kiosco Nº4 (Av. 10 y Pinolandia).- 34 Expediente Letra “O” 20803 – 5087/17 – ONG BITCOIN ARGENTINA –Solicita Declaración de Interés Público a la presentación “Bitcoin: Internet del Dinero”.- 35 Expediente Letra “D” 20789 – 592/17 – DESARROLLO HUMANO 17 – Solicita Reconocimiento de deuda – Proveedores Omar O Yunes, Serv. De Catering (Jornada Acércate).- 36 Expediente Letra “D” 20787 – 3822/17 – CONTADURIA 17 – Informa adj Documentación S/ Det surgió un error en la adjudicación, que se debió realizar a la firma Bernabé Ibáñez.- 37 Expediente Letra “R” 20433 – 3644/14 – RUIZ MARIA DEL CARMEN – Solicita, Alumbrado público en calle 546 E/ Alte. Brown y 545.- 38 Expediente Letra “C” 20814 – 5379/17 – BLOQUE CAMBIEMOS FE – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. la erogación en concepto de personal que impacta en costos fijos de la Municipalidad de Necochea.- 39 Expediente Letra “F” Nº 20812- 5302/17- BLOQUES FRENTE PARA LA VICTORIA Y FRENTE PARA LA VICTORIA P.J.- PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN- Disponga el D.E. un relevamiento de escaparates y/o puestos de ventas de diarios y revistas en Necochea y Quequén.- 40 Expediente Letra “F” Nº 20811- 5301/17- BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA- PROYECTO DE RESOLUCION- Arbitre el D.E. los medios necesarios para reacondicionar plazoleta de calle 83 e/100 y 102 de Necochea.- 41 Expediente Letra “F” 20823 – 5547/17 – BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PROYECTO DE RESOLUCION – El HCD reconoce la labor de la Sra. Stella Maris Royo en nuestra Ciudad.- 42 Expediente Letra “F” 20821 – 5545/17 – BLOQUE F.P.V Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Disponga el D.E. un relevamiento de especies de árboles en peligro de caerse en el Parque Miguel Lillo.- 43 Expediente Letra “F” 20822 – 5546/17 – BLOQUE F.P.V. Y F.P.V. P.J. – PROYECTO MINUTA DE COMUNICACIÓN – Informe el D.E. estado de ejecución del proyecto “Frente Costero”.- 44 Expediente Letra “C” 19866 – 624/16 – BLOQUE CAMBIEMOS FE – PROYECTO DECRETO – Declarar de Interés Público 1º Torneo Regional Infantil Club Villa del Parque.- 45 Expediente Letra “M” 20766 – 4452/17 – MENNILLI, JUAN CRUZ – Solicita Autorización uso espacio público – “Colecta Anual Caritas” – 10 y 11/06/17 – calle 62 y Av. 59.- 46 Expediente Letra “A” 20804 – 4581/17 – AUTOMOVILISMO ASOCIACION CIVIL ALTA VELOCIDAD – Informa Ref. 5ta fecha del Campeonato Enduro del Atlántico y 2da. Edición. Enduropale Arg. 22 y 23/7.- 47 Expediente Letra “D” 20807 – 4804/17 – SALUD 17 – Pagos P/ Reconocimiento de deuda, factura Proveedor Droguería Dana.- 48 Expediente Letra “D” 20808 – 4750/17 – SALUD 17 – Pagos P/ Reconocimiento de deuda, factura Proveedor Donax Group.- 49 Expediente Letra “D” 20820 – 2192/17 – OBRAS PUBLICAS 17 SECRETARIA – Solicita la compra de un Martillo Hidráulico – Barredora Tipo Marca Caterpillar, S/Det.- 50 Expediente Letra “T” 20818 – 3537/15 c 1898/16 – TRAVE GRACIELA – Informa Ofrece para su compra lotes de 521 Esq. 558 y Lote de calles 51 y 106, 43 y 90.- 51 Expediente Letra “F” 16581 – 3944/10 – BLOQUE FRENTE POPULAR – PROYECTO DE ORDENANZA – Impóngase nombre Lucrecia Dietrich de Gil a la calle 509 de Almirante Brown a 536 de Quequen.-