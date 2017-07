Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Nos acompañas a ayudar a Zoe -

Nos acompañas a ayudar a Zoe La pequeña Zoe de tres años necesita la ayuda de TODOS.

Estamos organizando un desfile show a total beneficio de Zoe.

Ya se viene, cada vez falta menos, no te quedes sin tu entrada, llama al 52-3311, o acercate a Av. 10-3739 o al Faceboook de Walter Toñanes o a la galería central local 41 Susana Bijou.

Nos acompañas a ayudar a zoe? Cultura invita a la convocatoria nacional “Escena Pública” Se trata de un programa de Nación, que en Necochea será coordinado Juan Santilli, y durante este mes de julio está orientado a artistas de 18 a 32 años, que tendrán la posibilidad de que sus obras sean vistas a nivel nacional. La inscripción es a través de la página oficial del programa. Escuchar a Juan Santilli: Click acá En el marco del programa “Escena Pública”, del Ministerio de Cultura de la Nación, desde la Dirección de Cultura se anuncia durante todo julio una convocatoria a artistas de 18 a 32 años, quienes podrán inscribirse en la página oficial del programa y aspirar ser elegidos para luego poder tener producidas sus obras y que las mismas recorran el país.

Quien dio detalles de “Escena Pública”, fue uno de los talleristas de Cultura, Juan Santilli, quien ha sido seleccionado como artista referente de la provincia. “El programa funciona en distintas regiones del país y ahora se inició la segunda etapa, denominada Embrionarios (de 18 a 32 años).

Añadió Santilli que “nos convocaron a 25 artistas de cinco lenguajes de toda la provincia, que son música, artes escénicas (teatro y danza), literatura, audiovisuales y artes visuales. Hacemos un trabajo en conjunto cada 15 días con énfasis sobre dos ejes, lo interdisciplinar (cruces de lenguajes) y lo intergeneracional (los cruces de generaciones de artistas)”.

En tal sentido, se abrió el 1º de julio, y hasta el 31 inclusive, la segunda etapa del programa (Embrionarios), que convoca a artistas emergentes de 18 a 32 años que estén trabajando y tengan producción.

“Se van a seleccionar 50 de todos los artistas emergentes que se postulen, esos 50 serán convocados a hacer clínicas, talleres y demás, y con la tutoría de nosotros van a generar un proyecto de obra, de los cuales se elegirán 10 que se van a producir y a poner a circular durante 2018 por todo el país”, relató.

De esa manera, está abierta la convocatoria y para ello hay que entrar en la página de Escena Pública (www.escenapublica.cultura.gob.ar) y una vez dentro, “encontrarán sectores y una plataforma para inscribirse a esta etapa y llenar datos, es muy sencillo de postularse y luego esperar a tener suerte”, concluyó Santilli. Colecta de Alimentos El Frente de Mujeres e Igualdad de Género de La Cámpora Necochea y Quequén comunica que se encuentra realizando una colecta de alimentos no perecederos, en su Unidad Básica La Patria es el Otro, ubicada en calle 65 N°3066. Quienes deseen colaborar, pueden acercarse los días jueves desde las 15:30 horas. Comunicado del Consejo Escolar El Cuerpo de Consejeros Escolares agradece la difusión del siguiente comunicado:

Sres. /as Directores de los Establecimientos Educativos:

Consejo Escolar de Necochea solicita que tenga bien en notificar a todo el personal auxiliar de su establecimiento (porteros, cocineros y ayudantes de cocina), que el día viernes 14 de julio, en el I.S.F.D.yT. Nº 31, de acuerdo al memorando Nº 769/17 se realizará la Asamblea de cobertura de los siguientes cargos:



- Jardín de Infantes Nº 903 - Auxiliar Portero – T. Mañana - Necochea

- Escuela Primaria Nº 2 – Auxiliar Portero- T. Tarde - Necochea

- Escuela Primaria Nº 4 – Auxiliar Portero- T. Tarde - Necochea



El acto público se realizará el siguiente cronograma:



- 8:30 hs Movimiento de Titulares

- 9:00 hs Movimiento de Mensualizados

- 9:30 hs Propuesta para Mensualizar

- 10 hs Asamblea de Reemplazantes



Recordamos que los auxiliares que estén en condiciones de realizar movimientos, deben acreditar una antigüedad de un (1) año en su cargo, certificándola con nota de la Dirección del establecimiento. Además deberán concurrir al acto público con fotocopia del DNI, el último recibo de sueldo, antecedentes penales y examen psicofísico según corresponda.