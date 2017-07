La Patria es algo que creamos día a día y entre todos

El Intendente municipal encabezó en la Escuela Secundaria Nº 5 del Barrio 9 de Julio el acto protocolar por el 201º aniversario del Día de la Independencia. El intendente municipal, Dr. Facundo López, encabezó esta mañana el acto oficial por el 201 aniversario del Día de la Independencia, ocasión en la que estuvo acompañado por concejales del HCD, funcionarios del Ejecutivo, autoridades educativas, miembros de instituciones, fuerzas vivas y público en general, todos reunidos en la entrada de la Escuela Secundaria Nº 5 del Barrio 9 de Julio para hacerle honor a nuestra Patria y recordar una verdadera epopeya que sin dudas marcó un antes y un después en la historia argentina. Luego del ingreso de las banderas de ceremonia y del Himno Nacional Argentino, que tuvo la interpretación de la Banda Municipal de música, el jefe comunal dio su discurso alusivo a la fecha. “La Patria es un concepto abstracto, es algo que creamos día a día y entre todos” aseveró López ante los presentes, para añadir que, en definitiva, “la Patria somos todos”. Asimismo, el máximo mandatario recordó que “hace poco más de dos siglos nuestro país comenzaba su historia como Nación independiente y soberana”, al tiempo que destacó que “cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, suelen parecer lejanos y distantes, pero al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1816 tal vez podamos encontrar un punto en común con nuestra realidad actual”. En el anterior aspecto, el jefe comunal amplió ese concepto al indicar que “recordamos que en 1816 nuestro país no pasaba por un buen momento, ni en lo económico ni en lo político, y existían conflictos internos porque no se llegaba a un consenso con respecto al sistema político que se debía implementar, pero más allá de eso y de desacuerdos, los congresistas reunidos en Tucumán optaron por reclamar solemnemente la Independencia con respecto de España”. “Lejos estamos de haber alcanzado la madurez necesaria para que todos los habitantes de nuestro país puedan vivir con dignidad, pero es fácil responsabilizar a los otros por nuestro destino, por eso pensemos que cada uno de nosotros somos responsables y protagonistas del presente y futuro del país, porque la historia no la hacen solo los próceres sino también las personas comunes”, sentenció el Intendente comunal. En el cierre, López subrayó que “estamos a tiempo de revisar nuestras actitudes cotidianas y ser verdaderamente libres, emulando así la garantía de aquellos que decidieron cortar lasos con España para ser responsables de una historia independiente, con el fin de construir un país solidario, más honesto, responsable y justo”. Cabe señalar que la inspectora de Nivel Secundario, Prof. Gabriela Cerniello, también brindó sus palabras por el Día de la Independencia, oportunidad en la que trazó una reseña histórica haciendo hincapié en este acontecimiento trascendental para nuestra historia. En el cierre del encuentro protocolar, la reconocida pareja de baile compuesta por Susana y Miguel efectuó un baile típico, que tuvo como respuesta el aplauso cerrado de los presentes.