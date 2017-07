MÃ¡s Noticias de Necochea, QuequÃ©n y Zona

* Convenio y la Plaza 3 de Agosto de Quequén tendrá wifi -

Convenio y la Plaza 3 de Agosto de Quequén tendrá wifi El jefe comunal estampó la firma en el edificio de Modernización de la Municipalidad de La Plata y Necochea ya está entre los primeros cuatro municipios que adhieren al Programa Integral de Plazas Wifi. El intendente municipal, Dr. Facundo López, firmó un convenio en el edificio de Modernización de la Municipalidad de La Plata, que beneficiará con wifi a la Plaza 3 de Agosto de Quequén, sector muy concurrido por familias enteras de todo el Distrito que eligen ese lugar para esparcimiento.

En ese sentido, el jefe comunal estampó su rúbrica en el marco del Programa Integral de Plazas Wifi, por lo que Necochea ya está entre los primeros cuatro municipios que adhieren a este proyecto.

El máximo mandatario compartió el acto de firma de convenio junto al ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín de la Torre y junto al intendente de La Plata, Dr. Julio Garro.

Este punto wifi cuenta con 4 accesos de 20 megas, cada uno con un radio de 80 metros. El objetivo primordial del proyecto es desarrollar actividades de innovación en los diferentes municipios, y principalmente darle a los más chicos un amplio abanico de posibilidades a partir del uso seguro y responsable de la tecnología, desde programación, robótica y hasta manejo de drones. Juegos Bonaerenses: viajaron los planteles de fútbol reducido intelectual Lo hicieron bien temprano hoy con destino a Tandil, donde disputarán la etapa regional a la que accedieron directamente. Son tres equipos y pertenecen todos a la Escuela Especial Nº 501. En esta mañana del miércoles, partieron temprano hacia Tandil los planteles de fútbol reducido intelectual de Necochea, con el objetivo de disputar la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. En las puertas de la Municipalidad, los chicos fueron acompañados por familiares y el director de Deportes, Prof. Miguel Arana.

La delegación pertenece a la Escuela de Educación Especial Nº 501 y los chicos viajaron a cargo del Prof. Mario Ponce (entrenador de los equipos), acompañado por los profesores Claudio Bernasconi y Sol Nardin. En total, se trata de tres equipos de fútbol reducido intelectual, todos de la Escuela Nº 501. Uno es Sub 16 C, mientras que los otros dos son Sub 18 B y Sub 18 C. Los chicos estarán participando en la ciudad serrana en la búsqueda de poder acceder a la fase provincial de los Bonaerenses. Convocatoria al I Concurso Fotográfico #ConectandoConVos Con el auspicio de una casa de venta de electrodomesticos, está destinado a profesionales y aficionados, de manera libre y gratuita. El tema que comprende este concurso son imágenes al aire libre del Distrito. El ingreso de las obras será vía web, desde el 10 de julio y hasta el 6 de agosto La Municipalidad de Necochea, con auspicio de Casa Humberto Lucaioli SA, convoca al I Concurso Fotográfico #ConectandoConVos destinado a profesionales y aficionados de la fotografía artística, sin distinción de edad.

Por tal motivo, se abre la convocatoria de manera libre y gratuita a todos los interesados, con el objetivo de estimular la creatividad y registrar momentos en nuestra ciudad.

Cabe señalar, en el anterior sentido, que el tema que comprende este concurso son imágenes al aire libre del Distrito.

Las fotografías seleccionadas semana a semana serán publicadas a la semana siguiente de finalizar el concurso en la fan page https://www.facebook.com/municipalidaddenecochea/ y al culminar todas las temáticas correspondientes se bajarán en un álbum, en la misma fan page, en un concurso final donde se entregará, una vez finalizado, un premio.

El ingreso de las obras será vía web, desde el 10 de julio al 6 de agosto, con cuatro temáticas, una por semana, entrando en vigencia los ganadores semanales y la pauta de diferentes temáticas. Se aclara que las semanas serán tomadas de sábado a sábado.

En tanto que la notificación de los resultados de las obras preseleccionadas serán a la semana siguiente al finalizar una temática dada.

El juzgamiento final de las obras preseleccionadas (2° Instancia), será del 7 al 14 de agosto, mientras que la notificación de los resultados finales tendrá lugar el miércoles 16. El viernes 7 de julio vence la cuota 7 de las tasas municipales La Municipalidad de Necochea, a través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, anuncia que este viernes 7 de julio vence la cuota 7 de las tasas municipales.

Las mismas pueden ser abonadas en la oficina de la esquina de 63 y 54, en el propio municipio, Cámara Comercial e Industrial, o en cualquier Rapipago de la ciudad si es que no están vencidas, entre otros sitios.

Asimismo, se invita a la población a acercarse, de lunes a viernes de 7:45 a 16, a la Subsecretaria de Ingresos Públicos para efectuar cualquier consulta o reclamo.



OMIC: pasan los meses y la telefonía celular sigue encabezando la lista de reclamos En junio, y según datos proporcionados por la oficina municipal, se hicieron 49 consultas de este tipo. Completan el podio 31 presentaciones sobre telefonía fija e internet y 23 de tv por cable y satelital. La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) anuncia que durante el mes de junio se evacuaron en la oficina 193 consultas en forma personalizada y telefónicamente, conforme el siguiente detalle: 49 Telefonía celular

31 Telefonía Fija e internet

09 Comercios en Gral.

15 Servicios Públicos (Luz y Gas)

02 Servicio de Alarmas

22 Venta de automotores, motocicletas y planes auto-ahorro

23 Televisión por cable y satelital

10 Vta. de electrodomésticos

16 Bancos, Financieras y Tarjetas de crédito

04 Seguros

12 Servicios de Transporte Asimismo, se ejecutaron 79 audiencias conciliatorias y se iniciaron 60 denuncias formales. Las denuncias presentadas corresponden a los siguientes rubros: 08 Telefonía celular

09 Telefonía fija

06 Venta de automotores, motocicletas y planes auto-ahorro

04 Comercios en Gral.

07 Vta. de electrodomésticos

07 Servicios Bancos y Financieras

04 Tarjetas de Crédito

03 Seguros

01 Servicio Público (LUZ – GAS)

02 TV por cable

03 Servicios de Transporte

04 Ventas x Internet

02 Supermercados Los expedientes resueltos corresponden al siguiente detalle: Acuerdos homologados 06

Rechazados 0

Desistidas 0

Medida cautelar 0

Archivados 28 (por dar por solucionado el inconveniente)

Imputaciones por incomparecencia 10

Imputaciones de fondo 05