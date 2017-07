ComisiÃ³n de Medio Ambiente del HCD

El martes 4 de julio de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Concejo Deliberante de Necochea que fue presidida por el Secretario de la Comisión, Luciano Gonzalez (FR-UNA). Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz y los siguientes concejales: Fernando Aguilera, Valentin Bustillo, Carolina Robert, Paula Hernández (FR-UNA); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE), Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO) y Marcela Fernández Palma (PRO). Participó de la comisión la Directora de Gestión Ambiental, Belén Benavidez, quien explicó diversos proyectos del área referidos a residuos urbanos, microbasurales, envases de agroquímicos y rotura de caños de residuos cloacales. Escuchar a Belen Benavidez Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.