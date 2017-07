Conocé a los candidatos de Unidad Ciudadana

Te mostramos en esta nota, los curriculums de los precandidatos que componen la Lista 4 Celeste y Blanca de Unidad Ciudadana del Distrito de Necochea, con el fin de ir conociendo información detallada de quienes integran la lista que impulsa en nuestro Distrito la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. CONCEJALES TITULARES 1 – Andrea Cáceres: Nacida en Quequén, 36 años, dos hijos. Prof. de Música. Diplomada en Políticas Públicas (UNTREF). Ex coordinadora de Políticas Socio Educativa Distrito de Necochea Empleada de ANSES. 2 - Barrena, Ignacio Nacido en CABA, 30 años. Licenciatura en Relaciones Internacionales (Fac. Cs. Humanas - UNICEN), la cual terminó la cursada y los finales y se encuentra en tramo final de la Tesis. En la UNICEN fue electo Consejero Académico (2007) y Consejero Superior (2009). Trabajos de campo en Estadística Socioeconómica y Sanitaria, Actualmente es referente del área de Estadística y Epidemiología del Departamento de Estadística, Epidemiología y TICS del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra. Músico Congresal provincial de la Central de los Trabajadores Argentinos. 3- Barbieri Gisela Beatriz Nacida en Juan N. Fernández, 39 años Lic. En Relaciones Internacionales (UNICEN) Maestría en Desarrollo Local (UNSAM) Especialista en Políticas Públicas Postítulo en Educación Superior Docente en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°31 de las Cátedras: Administración Pública, Políticas Públicas y Desarrollo Local; Procesos Políticos y Económicos; Análisis del Mundo Contemporáneo, Problemáticas Socioculturales Contemporáneas. Docente de la Cátedra Amartya Sen (UNICEN) Coordinadora de la Cátedra Abierta de Pensamiento Crítico Nacional y Latinoamericano Ex Coordinadora Distrital de Política Socioeducativa Coordinadora del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Capacitadora de emprendedores SEPYME Tutora y Docente del Programa GESTA Formación de Emprendedores UNICEN - ISFDY T N° 31 Sec. de la Mujer PJ Necochea Congresal Provincial Suplente Referente Local Corriente Peronista Descamisados 4- Hansen, Fernando Gregorio 40 años, Nacido en Necochea, 2 hijos. Prof. EGB 1 y 2 (maestro de Primaria) Estudiante avanzado de Profesorado de Historia. Jefe de sección electricidad Casino Necochea. Vocal AMS Casinos (Asociación Gremial de Administración y Servicios de Casinos) por dos períodos. 5- Almada. Maria Evangelina 46 años, nacida en Nicanor Olivera, Estación La Dulce, un hijo. Lic. En obstetricia (UNLP). Ex presidente de la Asociación de profesionales de la salud CICOP Necochea - Quequén. Actual delegada provincial de CICOP. 6- De Francisco, Gustavo Oscar Nacido en Necochea, 53 años Licenciado en Relaciones Internacionales Bachiller Universitario en Ciencias Políticas, Profesor de Historia. Director de la carrera de relaciones Internacionales en la UCA de Salta (subsede Necochea) Director de la carrera de comunicación social, en la UCA de Salta (subsede Necochea) Director de la revista Contrapunto. A cargo de las cátedras de derecho político e historia constitucional Argentina en la UCA de Salta (subsede Necochea) A cargo de la cátedra de Historia económica general en la carrera de CS económicas en la UCA de Salta (subsede Necochea) Ha estado a cargo de la materia Teoría política en la carrera de historia del instituto de formación docente 163 Actual profesor de Historia en el Instituto Humboldt y Colegio Capuchinos 7- Gabutti, Gabriela Silvana Nacida en Quequén. 36 años. Un hijo Profesora en CIENCIAS POLÍTICAS en el nivel secundario (ISFDyT Nº 31). Profesora de Educación PRIMARIA (ISFDyT Nº 31). Licenciatura en Administración Pública (Universidad Nacional de San Martín) En curso. Militante social desde los 14 años. Profesora en escuelas secundarias del distrito de Necochea en Construcción de la Ciudadanía, Política y Ciudadanía, Trabajo y Ciudadanía, Educación Cívica, Ciencias Políticas y Jurídicas, Historia y materias afines. Directora y Docente animadora de las Escuelas Abiertas de Verano por 7 años. Coordinadora del CAJ (Centro actividades Juveniles) de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2, en su etapa inicial, dependiente de Políticas Socio educativas. Coordinadora del Plan Mejoras de varias escuelas secundarias del distrito. 8- Barroso, Alejandro Martin Nacido en Necochea. 40 años. Dos hijas. Trabajo en la pesquera Huemul 4 años. Actualmente es empleado de ANSES. Delegado SECAFPI de ANSES. 9- Keergaard Seldrup, Lorena Maria Nacida en Nicanor Olivera, Estación La Dulce, 44 años, Maestra especializada en Educación Primaria. Docente en la Escuela Primaria Nº 14 Hipólito Yrigoyen de Juan N. Fernández doble jornada. Docente Especializada en Educación de Jóvenes y Adultos. Coordinadora provincial del Proyecto Mujeres Rurales de la Dirección de Educación de Adultos de la Provincia de Buenos Aires. 2010- Coordinación de los grupos de especialistas pre diseños de las áreas de aprendizajes de la modalidad de Adultos. 2011- Coordinación de Capacitación para el Plan Fines. 2012- Coordinación de Capacitación para Profesores en Contextos de Encierro. 10- Lucero, Diego Manuel Nacido en Ramón Santamarina, 42 Años.. Bachiller con Orientación en Gestión y Administración con Especialidad en Microemprendimientos. Actividad Agropecuaria: 18 años en el establecimiento BAL-BOR, Desarrollando actividades agrícolas ganaderas. Año 2011 – 2015 Función Pública: Delegado Municipal de la Localidad de Ramón Santamarina Presidente de la “ASOCIACION CIVIL EL NUEVO SIGLO” periodo 2011/2012. Tesorero de la “ASOCIACION CIVIL EL NUEVO SIGLO” periodo 2012/2015.

CONCEJALES SUPLENTES 1-Torre, Cecilia Mariana Nacida en Mar del Plata, 50 años, 3 hijos. Licenciada en Enfermería. Trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ferreyra. Presidenta de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos. 2- Da Canal García, Ángel Ignacio Nacido en Necochea, 30 años, 1 hijo. Es Jefe de división técnica en Casino Necochea. Delegado gremial del AMS (Asociación Gremial de Administración y Servicios de Casinos) Necochea Estudiante de la carrera Seguridad e Higiene del ISFDyT N° 31 3- Oyola, Maria Guadalupe Nacida en Necochea, 39 años, dos hijas. Trabajadora Social. Especialista en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia. Integrante de ANTÍGONA ONG (Centro de Estudio y Asistencia a la Mujer y la familia). Trabajadora Social en la Delegación de Quequén. 4-Merlo, Facundo Nacido en Necochea. 26 años. - Profesorado de Biología en curso. - Coordinador del "Centro de Actividades Juveniles" EES N° 2 - Integrante Frente Diversidad Necochea - Miembro Comisión Directiva Centro de Estudiantes ISFD N° 163 (2014/2016) 5 – Prado, Maria Florencia Nacida en Azul, radicada hace 7 años en Claraz, 33 años. Estudios completos de Secundaria y en curso de Terciario y Universitario. Estudios en curso de la carrera de Trabajo Social. Pastora en Iglesia de Dios en Claraz. 6 – Rodríguez, Esteban Enrique 61 años, 3 hijos Comerciante. Ha sido vocal de CIMA (CAMARA INDUSTRIAL MARROQUINERA ARGENTINA) PRESIDENTE DE LA CATUR (CAMARA DE TURISMO NECOCHEA) TITULAR DE APYME, Delegación Necochea Testigo en los juicios de lesa humanidad (Brigada de San Justo y Pozo de Banfield) Productor de radio, columnista de diarios pequeños. CONSEJEROS ESCOLARES 1 – López Maria Luisa Nacida en Necochea, 50 años. Docente Directora de la EP N°25 de Quequén y Maestra de Adultos del CEA 708 Maestra Especializada en Educación Docente. Maestra Especializada en Educación de Adultos y adolescentes. Se desempeñó como docente en las escuelas Primarias N 1.N 48. N 25 Se desempeñó como docente de los CEC N°801 .802 y 803

2- Rens, Walter Enrique Nacido en Necochea, 52 años. 2 hijos Técnico Superior en Informática Administrativa. Técnico Superior en Marketing. Técnico Electromecánico en la E.N.E.T. Nº 1 Gral. Mariano Necochea. Profesor durante 1991 en la Escuela Técnica de Rosario. Empleado de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María Instructor en el CFP Nª 402.

3 – Panarese, Silvina Nacida en Necochea, 49 años, 5 hijos. Profesora de Enseñanza Primaria en el Normal Nº 1 CABA. Magisterio Especializado en Educación de Adultos en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 31, Postítulo de actualización académica para Educación de Adultos. Ejerce en la Escuela Nº 702 de Quequén. Trabaja hace 22 años en Escuelas Primarias, especialmente en la localidad de Quequén. Directora de la Escuela Primaria Nº 40, del Barrio de Estación Quequén Delegada de SUTEBA. CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES 1 – Fuster, Gabriel Vicente Nacido en Necochea, 35 años, una hija. Profesor en el 1° y 2° ciclo de la EGB. Especialización en Educación Primaria y Tic. Especialización en Políticas socioeducativas. Desde el 2008 al 2015 Maestro de Grado tanto en primer ciclo como en segundo ciclo de varias Escuelas Primarias. Desde el año 2015 al 2016 Vicedirector de Primaria. Desde el año 2016 a la fecha Director de la Escuela Primaria Nº 4 Manuel y José Mariño. 2- Del Hoyo, María Carolina Nacida en Necochea, 41 años, dos hijos. Profesora de Historia, recibida en el ISFD N° 163 de la Ciudad de Necochea. Docente de Historia en la Ciudad de Necochea. Directora y referente de Cáritas Santa María del Carmen desde 2011 a 2017. 3- Barros, Alfredo Hernán Docente. Director Escuela Primaria Nro49 de QUEQUEN. Comunicador. Editor de LANUEVACOMUNA.COM y conductor radial. Colaborador medios nacionales y provinciales.