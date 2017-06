Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Vecinos destacan las tareas de los equipos de Higiene Urbana -

* Espacio Cine en el Centro Cultural - Vecinos destacan las tareas de los equipos de Higiene Urbana Gracias a la ardua e incesante labor de los trabajadores municipales, coordinadas desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, las calles se mantienen en condiciones y no han sufrido mayores inconvenientes tras las torrenciales lluvias pasadas. “Ahora, vale la pena salir a la vereda”, cuenta un comerciante local remarcando la reactivación de estos trabajos.

Diariamente, la treintena de trabajadores que componen las cuadrillas de Higiene Urbana salen a la calle procurando alcanzar el objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de una ciudad más limpia. A ellos, se les suman las tareas de los integrantes de las cooperativas “San Martín”, que se ocupan de mantener en condiciones las bocas de tormenta y el sistema de alcantarillado, sobre todo en los barrios periféricos al centro. Este tipo de accionar coordinado, que se realiza gracias a la reestructuración que la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos le imprimió al sistema, posibilita, entre otros beneficios estéticos y salubres, evitar distintos inconvenientes a la hora de la caída de grandes cantidades de agua en las arterias, como consecuencia de lluvias torrenciales y que, antaño, producían anegamientos que dificultaban el tránsito vehicular y la vida cotidiana de los transeúntes.

“La gente está contenta porque se pasa con más frecuencia por las calles, por algunas hacía rato que no se pasaba”, comenta sobre la respuesta que reciben de los vecinos Adrián Semino, uno de los trabajadores del barrido, en un parate de las tareas a las que estaba afectado esta mañana, intentando dejar en condiciones las cunetas de la 67.

Luego de destacar que durante esta gestión de gobierno municipal las condiciones laborales han mejorado notoriamente, “estamos bien, no nos faltan herramientas, tenemos nuestros chalecos”, Adrián se encarga de explicar que “el tema de que no se inunden las calles es porque hay cooperativas que se dedican a hacer bocas de tormenta” para evitar posibles obstrucciones. “El beneficios que tenemos nosotros es que ahora corre el agua, antes teníamos que barrer nosotros los cordones porque si no el agua se estancaba. Ahora están pasando muy frecuente y por lo menos estamos un poco más resguardados sobre ese tema de higiene. Cambia mucho”, destaca Daniel Nieto, comerciante de la zona.

Además, el vecino cuenta que otros años “horas de trabajo en el negocio la teníamos que dedicar a la limpieza de la calle, en cambio ahora están pasando muy seguido y se nota que están trabajando más, se ven”, significando la importancia de la reactivación de este servicio.

“Antes no pasaba nadie y ahora pasan dos o tres veces por semana. Está todo más limpio y vale la pena salir a la vereda y disfrutar de la higiene que tenemos ahora”, finaliza remarcando, satisfecho, Daniel. Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos El jueves 29 de junio de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvieron presentes los Concejales: Fernando Aguilera, Carolina Robert, Luciano Gonzalez, Valentín Bustillo (FR-UNA); Gabriela Góngora, Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO) y Felicitas Cabretón (Concejal Suplente) (UCR).

La Comisión analizó un expediente de una terminal de carga de cereales que solicita una ampliación de sus instalaciones. Nación y Provincia difunden en Necochea programas de empleo Desde el municipio, la Subsecretaría de Producción invita al sector empresarial, comercial y a posibles empleadores a participar de la jornada este viernes 30, desde las 10, en la Cámara Comercial e Industrial La Municipalidad de Necochea, a través de la Subsecretaría de Producción, invita a todo el sector empresarial, comercial y posibles empleadores a la jornada de difusión que, a cargo de Nación y Provincia, se desarrollará este viernes 30, a partir de las 10, en la Cámara Comercia e Industrial, ubicada en calle 63 Nº 2959. En la misma, se tratarán los diferentes programas de empleo que se están ejecutando en el Distrito, como así también se darán a conocer algunos nuevos.

En ese aspecto, participarán y disertarán referentes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En la ocasión, y a modo de adelanto, se anunciarán los programas de provincia Portal de Empleo y PREBA (Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo), mientras que de Nación, todos los programas de entrenamiento para el trabajo y PIL (Programa de Inserción laboral), además del nuevo llamado Empalme. 7º Torneo Nacional de Tenis Grado 3 Durante los días 1, 2 y 3 de julio, el Club Náutico de Necochea (Avenida 42 y ribera) será el anfitrión del 7º Torneo Nacional de Tenis Grado 3 que empezará a disputarse a partir de las 8:30 horas.

El torneo es organizado por la Federación Atlántica de Tenis y apoyado por el Ente Necochea de Turismo (ENTUR).

Las categorías que participarán en dicha competencia son M10, M12, M14, M16 y M18 Damas y Caballeros de este deporte tan elegido por los jóvenes tanto locales como de ciudades como Olavarría, Mar del Plata, Cariló, Tandil, Tres Arroyos, Azul, Miramar y Bahía Blanca, entre otros.

Para más información del torneo, ingresar a www.fedatlanticadetenis.com.ar o llamar al (02262) 15584175. Espacio Cine - Viernes 30 de Junio Este Viernes 30 se realizará un nuevo encuentro de “Espacio Cine”en el Centro Cultural de Necochea Thomas Bidegain es un destacado guionista francés, muy premiado y reconocido, principalmente por su obra junto al gran director francés Jacques Audiard. Juntos director y guionista crearon: “Un profeta”, “De óxido y hueso” y “Dheepan”.

Este Viernes veremos “Les cowboys” la primera realización de Bidegain como director. Complejo y ambicioso western crepuscular, que se anima a una relectura de una de las películas más importante de John Ford: “The searchers” (“Más corazón que odio” 1956). Se proyectará: A las 20.00 hs: CORTOMETRAJES – Cine de animación checo – Ultima Parte Durante todo el mes de Junio proyectaremos una selección de cortometrajes de cine de animación checo. El cine de animación checo no se encuentra entre los más comerciales pero es sin duda uno de los de mayor tradición del mundo, y sus máximos exponentes, como Jirí Trnka, Jan Svankmajer o Karel Zeman, contribuyeron en su momento de forma decisiva al desarrollo del género.

Veremos obras de artistas clásicos, como los ya citados y de nuevos creadores, como Michaela Pavlatova y Martin Zivocky. A las 20.30 hs: LES COWBOYS (Francia, 2015) de Thomas Bidegain. Una inmensa pradera, en el este de Francia, acoge un encuentro de amantes del estilo de vida country y del Lejano Oeste americano. Alain baila con su hija Kelly, de 16 años, mientras su esposa y el hijo pequeño de la familia, Kid, los miran desde un segundo plano. Pero ese mismo día Kelly desaparece y la familia se desmorona. Alain emprende una búsqueda sin tregua para encontrar a su hija, aunque le cueste todo lo que tiene y le lleve a recorrer lugares remotos: lugares siniestros e inquietantes en los que el único apoyo se lo dará Kid, quien sacrifica su juventud para acompañar a su padre en una misión que parece interminable.

Bidegain cuenta la historia de una búsqueda, la de un padre con los modos y maneras del John Wayne del clásico: lleno de prejuicios y de ira, contradictorio, razonablemente humano. Y con toda la simbología del western a cuestas, se adentra en los hostiles ambientes del yihadismo; en Siria o Irak, pero también en Ámsterdam o Bruselas. Y articula una gran película de silencios y de rostros, y de dolor contemporáneo. De excelentes fotografía y diseño sonoro, de gran tratamiento de las elipsis y con una gran actuación de François Damiens. Para más datos se puede visitar el blog: www.zoomcineclub.blogspot.com