Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Talleres de prevención de violencia en instituciones educativas - Vacunación antigripal: se aplicaron de forma gratuita 6370 dosis y prosigue la campaña A continuación, se puede consultar información detallada de cada centro de salud donde se aplican las vacunas. Se aclaran también los grupos prioritarios y recomendaciones a saber. En el marco del Plan Anual de Vacunación Antigripal, ya se llevan aplicadas de manera gratuita en el distrito un total de 6370 dosis, a través del trabajo de los centros de salud, con la coordinación de Atención Primaria y la Subsecretaría de Salud del municipio. No obstante, con el comienzo del invierno, desde el ámbito municipal se hace hincapié en la continuidad de la vacunación, con especial prioridad para: -Embarazadas .

-Madres de recién nacidos.

-Niños de seis meses a 2 años.

-Adultos mayores de 65 años.

-Personas con enfermedades crónicas. Además, indicaron que es de suma importancia complementar la vacunación con diferentes cuidados, por lo que se brindan las siguientes recomendaciones: -Lavarse las manos con frecuencia.

-Taparse la boca al toser o estornudar.

-Ventilar los ambientes de la casa.

-Mantener limpios los picaportes y los objetos de uso común.

-No compartir cubiertos ni vasos. A continuación, se puede visualizar la información de los centros de salud existentes, donde la aplicación de vacunas se da diariamente de manera gratuita: Centro Estación Quequén, Dirección calle 578 N° 3067; Teléfono 02262 45-3007.

Centro de Fomento Quequén, Dirección calle 519 N° 2267; Teléfono 02262 45-3236.

Centro Barrio Norte, Dirección calle 72 N° 2225; Teléfono 02262 42-4716.

Centro Barrio Oeste, Dirección calle 69 N° 3504; Teléfono 02262 43-7983.

Centro Barrio Puerto, Dirección calle 55 n° 375; Teléfono 02262 43-4387.

Centro Barrio Sur, Dirección calle 77 N° 1875; Teléfono 02262 43-8187.

Centro Barrio Gral San Martín, Dirección 76 N°4440; Teléfono 02262 42-0396.

Centro Barrio Sudoeste, Dirección 81 esq. 18; Teléfono 02262 42-0124.

Centro Barrio 9 de Julio, Dirección calle 77 N° 4866; Teléfono 02262 43-0749.

Centro de Dr. Carlos Fucile, Dirección 8 Nº 3863; Teléfono 02262 42-7201.

Unidad Sanitaria de La Dulce; Dirección 14 N° 750; Teléfono 02264 43-2131.

Unidad Sanitaria de Claraz, Dirección 720 e/ 713 y 710; Teléfono 02264 49-2026.

Unidad Sanitaria Ramón Santamarina, Dirección 14 N°48; Teléfono 02264 49-4019. Por Ley, los envases vacíos de fitosanitarios deberán ser lavados La Subsecretaría de Producción, respondiendo a la normativa 27.279 que promociona el Ministerio de Agroindustria, lanzó una campaña dirigida a usuarios y aplicadores con indicaciones para realizar la obligatoria limpieza de estos recipientes, procedimiento esencial para que se les pueda dar un destino final adecuado. A través de la Dirección de Agroindustria, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de Necochea lanzó una campaña sobre el lavado de envases vacíos de productos fitosanitarios para que, posteriormente, se les pueda dar un destino final adecuado.

Este accionar responde a la sanción de la ley 27.279, que promociona el Ministerio de Agroindustria para para evitar la contaminación que generan estos recipientes, con su reducción, reutilización, reciclado y disposición final; impidiendo posibles usos que pongan en riesgo la salud humana o animal, o el ambiente.

La nueva normativa establece un sistema que obliga a los registrantes de fitosanitarios a crear en todo el país un circuito de recolección y entrega de los envases vacíos en centros de reciclado, o de disposición final cuando los envases no han sido sometidos a triple lavado; a los usuarios y aplicadores de los productos, que deben realizar el procedimiento de triple lavado o lavado a presión, almacenar los envases temporalmente en lugares apropiados y devolverlos a los CAT dentro del año de comprado el producto -plazo renovable-, además de capacitar al personal en la buena gestión de los envases vacíos; y a los comerciantes de productos fitosanitarios, quienes están obligados a asistir en la trazabilidad de los envases, en la información al productor y en la facilitación de los circuitos de devolución de los envases vacíos

Por ello, desde la Subsecretaría informan a los usuarios o aplicadores que para realizar el triple lavado se deben repetir tres veces los siguientes pasos: 1) Llenar el envase vacío hasta 1/4 de su capacidad; 2) Cerrar el envase y agitarlo durante 30 segundos; 3) Verter el contenido en el tanque de pulverización. Por último se debe perforar el fondo del envase. En caso de realizar el lavado a presión el procedimiento es similar: 1) Colocar el envase en forma invertida sobre el pico lavador de la pulverizadora; 2) Mantenerlo en esta posición durante 30 segundos; 3) Asegurarse que el agua quede en el tanque de la pulverizadora.

Es importante resaltar que el agua que se utilice para ambos procedimientos de lavado debe ser limpia, procedente de un tanque separado al del caldo de preparación y que el triple lavado o el lavado a presión deben realizarse inmediatamente después de la colocación de los fitosanitarios en el tanque pulverizador.



Termas del Campo cerrado por duelo hasta el día Domingo

Iniciaron talleres de prevención de violencia en instituciones educativas

La iniciativa fue declarada de Interés Municipal y desde Políticas de Genero enfatizaron que se busca generar una reflexión a través de canciones, videos, textos varios y publicidades. Con motivo de llamar a la reflexión, sobre tan importante tema, desde Políticas de Género informaron que se comenzó con la implementación del proyecto “Diversidad en la escuela, un debate sobre las construcciones sociales que nos violentan”. La propuesta ha sido declarada de Interés Municipal y se inscribe en el contexto de las acciones del Programa de Prevención y Atención de la Violencia de Género. En tal sentido, la reflexión se promueve a partir de canciones, videos, publicidades y variedad de textos sobre los vínculos que se construyen en jóvenes y adultos. Durante este año, se desarrollará con una propuesta sostenida de actividades en algunas escuelas secundarias locales, como la Nº 2, Nº 14, Nº 5, Nº 9 y Técnica Nº 2. Desde la organización, señalan que “consideramos importante acercar a lxs estudiantes la posibilidad de repensar en que, por medio del lenguaje y de prácticas cotidianas, se habilita al otrx a ocupar espacios físicos y simbólicos que pertenecen a sus identidades individuales”. Por ende, “creemos que este tipo de relaciones se promueven muchas veces desde los discursos masivos y desde las prácticas diarias objetivando a los seres humanos, alejándolos de su condición de seres libres y amorosos”, añadieron. A su vez, se hace hincapié en lo referido a prevención, principalmente a través de la promoción de los cambios culturales necesarios para alcanzar relaciones equitativas entre los géneros y erradicar todas las formas de discriminación y violencias. Respecto a ello, la Ley Nacional Nº 26.485 establece entre sus principios rectores como responsabilidad del Estado: La Eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres, entre otros.