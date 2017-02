Cultura CannÃ¡bica de Necochea QuequÃ©n

El miércoles 1 de febrero de 2017 la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Honorable Concejo Deliberante de Necochea, presidida por la Concejal Marcela Fernández Palma (PRO), recibió a integrantes de la Asociación Civil de Estudios de Cultura Cannábica de Necochea-Quequén. Estuvo presente la Secretaria del HCD, Dra. María Jimena Ruiz, el Presidente de la Asociación, Maximiliano Yunes, la Secretaria de la Asociación, Luz Juliano, acompañados por integrantes de la misma. La Asociación Civil de Estudios de Cultura Cannábica de Necochea-Quequén tiene como objetivo brindar datos veraces, históricos reales y científicos del cannabis, informar sobre sus diferentes usos (medicinales, terapéuticos y lúdicos), modo de administración, su evolución en la historia de la humanidad y asesoramiento gratuito sobre el régimen jurídico actual, informó Maximiliano Yunes. Luz Juliano agregó que otros objetivos son el de promover y contribuir a la aplicación de métodos alternativos de la lucha contra el narcotráfico, prevención y reducción de daños asociados al consumo de psicoactivos, difundir información científica sobre cannabis medicinal e industrial y fomentar el desarrollo de la investigación científica del cannabis como medicina alternativa. Escuchar a Luz Juliano Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.