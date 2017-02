Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Se licita la construcción del playón deportivo en Barrio Norte -

* Personería Jurídica, ahora más cerca de las instituciones locales -

* Una opción verde y cada vez más tentadora -

* El Centro Cultural Necochea-Biblioteca Popular Andrés Ferreyra crece y se transforma -

* De tetas y pezones. O la desigualdad disfrazada de moral - Se licita la construcción del playón deportivo en Barrio Norte Desde este viernes 3 y hasta el lunes 13 de febrero, se abre la licitación en la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. El valor del pliego es de 2.970 pesos, mientras que la apertura de sobres será el miércoles 15- La Municipalidad de Necochea, a través de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, llama a licitación pública para la construcción del equipamiento deportivo en un predio situado en calle 84 entre 51 bis y 53 de Barrio Norte, cuyo presupuesto oficial es de 2.966.630, 51 pesos. La venta de pliegos será en el área mencionada, que funciona en el segundo piso del municipio, a partir de este viernes 3 de febrero y hasta el 13 inclusive, de lunes a viernes de 8:15 a 13:45 hs. El valor de pliego es de 2.970 pesos, y para su adquisición es necesario establecer domicilio en Necochea. Cabe destacar que la apertura de la licitación será el miércoles 15 de febrero en la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a partir de la hora 10. Vale recordar también que para tal fin, el intendente Dr. Facundo López firmó es su momento un convenio en provincia con la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Personería Jurídica, ahora más cerca de las instituciones locales Escuchar a Mauro Velazquéz: Click acá La impronta renovada de la Oficina, aportada por una restructuración impulsada por el Intendente Facundo López, ha comenzado a dar sus frutos. Desde el área ya se trabaja asesorando y conteniendo a distintas entidades alrededor del Distrito. La nueva estructuración planificada por el intendente Facundo López para reimpulsar el trabajo de la Oficina de Personería Jurídica ha comenzado a mostrar rasgos positivos, sobre todo en cuanto al acercamiento del municipio a las distintas instituciones de nuestro medio. Luego de visitar diferentes entidades en la localidad de Claraz, Mauro Velázquez, flamante coordinador del espacio, realizó también un recorrido por los centros de jubilados y pensionados “Barrio 9 de Julio” y “Parque Miguel Lillo”, observando las diferentes problemáticas presentadas por sus representantes y buscando alternativas para solventar esos asuntos. Sobre la aceptación del área en cada uno de los puntos entrevistados, Velázquez manifestó: “Sinceramente nos expresan que es muy importante que el municipio esté al lado de ellos porque, si bien tienen un montón de proyectos y cosas que hacer, a veces se les complica en diferentes cuestiones, como resolver el tema de los balances u obtener el certificado de vigencia que, por ahí, tiene que ver más con lo administrativo. La recepción ha sido buena en todos lados y seguiremos trabajando en ese camino: contenerlos, acompañarlos y que sus objetivos se cumplan. Además, y con respecto a las tareas que se desarrollan desde el espacio, el coordinador de Personería Jurídica explicó que se trabaja en la contención y el asesoramiento, tanto jurídico como contable, de aquellas instituciones con algún inconveniente en su documentación, gestionando celeridad en la constitución de sus certificados. “También lo que estamos haciendo con las instituciones que tienen la documentación al día es gestionarle los diferentes programas y subsidios que pueden llegar tanto de entes municipales como provinciales” aseveró Velázquez. Una opción verde, cada vez más tentadora Frescura Natural comercializará sus bolsones de verduras, con quince productos de estación, el próximo viernes 3 y en la Biblioteca Popular Sarmiento.Un colorido y económico bolsón, integrado por quince productos cosechados en huertas de nuestro distrito y en el día de su comercialización, se configura como la nueva oferta saludable que Frescura Natural comercializará este viernes 3 en la Biblioteca Popular Sarmiento, en Avenida 59 al 439. Para este ciclo de ventas semanal, que inició hoy por la mañana en la sede del Taller Protegido Todo para Ellos, el grupo horticultor preparó unos paquetes compuestos por atados de cebolla de verdeo, remolacha, albahaca y perejil; medio kilo de zanahorias y un cuarto de chauchas; un kilo de cebollas y otro de tomates; una lechuga, dos choclos, un apio, dos morrones verdes, un coliflor, un pepino y dos berenjenas. Después de destacar que los bolsones tienen un valor de venta al público de ciento sesenta pesos ($ 160), cabe recordar que el programa “Frescura Natural” es impulsado por la Subsecretaría de Producción, en un trabajo en conjunto con el INTA Necochea, SENASA y el área de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de Nación. El proyecto tiene por objetivos generar una red de economía social en la cual se asegure la percepción de un precio justo por los productos comercializados por un grupo de horticultores locales y que forje una tendencia hacia el consumo responsable por parte del comprador. El Centro Cultural Necochea-Biblioteca Popular Andrés Ferreyra crece y se transforma Durante el año 2017 nos proponemos continuar con las obras que se han estado realizando en el edificio, buscando un mejor aprovechamiento de los espacios, favoreciendo el buen desarrollo de las diversas actividades culturales y en definitiva aumentando los servicios para nuestros asociados y público en general. En este sentido y concretando el proyecto con el que se ganara la convocatoria realizada por el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Nación, se ampliarán y acondicionará el escenario y los camarines del salón Auditorium y se renovarán las instalaciones eléctricas y se iluminará el jardín con el fin de aprovechar ese hermoso sector de nuestra institución. Además, este año, inauguraremos una nueva sala multiespacio, aprovechando el potencial implícito por sus dimensiones y fácil acceso al amplio ambiente que hoy ocupa la sala de la Biblioteca Infantil, la que será reubicada junto con el resto de la Biblioteca, en el vasto espacio del primer piso. Con estas positivas modificaciones lograremos optimizar el servicio de la Biblioteca Infantil, que pasará a estar abierta en el mismo horario que la Sala General del primer piso, esto es todos los días de 9.00 a 20.00, es decir el horario completo, con lo que se acrecienta significativamente la cantidad de horas en que se brinda el servicio de préstamo y asesoramiento a nuestros niños y jóvenes lectores. Además pondremos en valor un espacio maravilloso, que será acondicionado como un lugar para el desarrollo y convivencia de actividades diversas, que cubrirán las expectativas y demandas de nuestros socios y de la comunidad toda; un espacio donde podrán desarrollarse acciones desde distintas disciplinas que faciliten el acercamiento a propuestas innovadoras, para seguir creciendo, para seguir ampliando la oferta, para seguir trayendo los mejores y más atractivos artistas y espectáculos a nuestra ciudad. Con el fin de recaudar fondos para avanzar con este nuevo proyecto, este próximo 10 de febrero, la talentosa y muy querida artista uruguaya Ana Prada dará un recital en el salón Auditorium del CC, cuya recaudación será totalmente asignada a la remodelación de la futura sala multiespacio. Invitamos a toda la comunidad a sumarse, a participar y a disfrutar no solo de un gran concierto, si no de la construcción de un nuevo espacio que traerá lo mejor de la cultura local y nacional. De tetas y pezones. O la desigualdad disfrazada de moral La cosificación de la mujer por parte de los medios masivos de comunicación, la cultura patriarcal, misógina y represiva ha dado una de sus más polémicas y tragicómicas páginas. En esta oportunidad frente a tres mujeres exhibiendo las tetas en una playa publica, alejada del centro de la Ciudad y tomando sol, produjo una reacción desmedida y arcaica de las fuerzas policiales de nuestra Ciudad. Causa sorpresa e indignación las imágenes de 20 policías y seis patrulleros tratando de que tres mujeres, se taparan el torso, por qué el Código de Faltas, vigente desde marzo de 1973, así lo establece. Este código es una verdadera rémora autoritaria y los bonaerenses nos merecemos contar con una herramienta legal adecuada a una sociedad moderna, que contribuya a la convivencia y el uso igualitario de los espacios públicos. (Dr. Juliano) La intimidación, el miedo y la represión estatal son cuestiones que nuestra sociedad a tratado por décadas de superar, y el accionar policial frente a este hecho no hace más que ratificar el retroceso que este gobierno provoca día a día, a derechos y libertades, como si fueran cruzados oscurantistas. El progreso de las sociedades se logra a través de la desobediencia a aquellas normas aún vigentes, pero que no responden a la evolución de las sociedades, caen en desuso y pasan a ser caricaturas de un mundo que no existe más y que avanza con esfuerzo y lentitud hacia la igualdad de género. La moral y las buenas costumbres, esconden en sí misma una cantidad de situaciones, normativas y cultura plagada de hipocresías, donde la connivencia policial y estatal frente a la trata de personas, el abuso, el trabajo esclavo, la exhibición de la mujer en los medios de comunicación, son algunas muestras del debate más profundo que como sociedad debemos darnos. Hacemos propias las palabras del Dr. Mario Juliano Juez del tribunal en lo Penal 1 de Necochea “La defensa irrestricta de las libertades nos lleva a posicionarnos en favor de las mujeres que decidieron descubrir sus pechos, del mismo modo que apoyamos las manifestaciones (tetazos) que ocurrirán en los próximos días en defensa de los derechos. Esa es una de las formas (en ocasiones la única posible) de provocar un debate sobre las cuestiones que nos conciernen, del mismo modo que ocurre con otros temas (marihuana, edad de punibilidad, violencia de género) que deben formar parte de una agenda amplia y generosa en la que participemos la mayor cantidad de personas, propio de democracias más deliberativas.” La Campora Necochea – Quequen. Descamisados Necochea. Nuevo Encuentro Necochea – Quequen.