Inmuebles declarados como terrenos y eran edificios

Fueron detectados por ARBA en Necochea En su visita a nuestra ciudad, así lo aseguró, durante un encuentro con el intendente Dr. Facundo López, el director de la Agencia de Recaudación de la Provincia, Gastón Fossati. “Nosotros también a medida que los vamos detectando con el personal de Obras Privadas les pasamos esas irregularidades a la agencia”, resaltó el máximo mandatario. El intendente municipal, Dr. Facundo López, y el director de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia), Gastón Fossati, se reunieron en “Punto Arba” de nuestra ciudad, ubicado en Peatonal 83 casi 4 bis, ocasión en la que dialogaron acerca del operativo que se viene realizando en la ciudad durante la temporada de verano y donde se le comunicó al jefe comunal sobre algunos resultados hasta el momento. En ese sentido, Fossati aseveró que “le comunicamos al intendente López acerca de fiscalizaciones de comercio que hicimos, le informamos que hemos detectado algunos metros cuadrados e hicimos control de mercadería en tránsito”. Sobre las irregularidades encontradas, reconoció que “detectamos algunos inmuebles que estaban declarados como terrenos y eran edificios”. Destacó que “Punto Arba” es un lugar para que “el contribuyente se pueda acercar a tramitar sus impuestos, que muchas veces tiene que hacer de manera digital o en la web. Puede cobrar, pagar, es decir que puede consultar sobre cualquier trámite y su situación en la agencia”. Por último, aseguró que la gobernadora María Eugenia Vidal “decidió no aplicar el revalúo, y si bien la agencia realizó el trabajo técnico, se decretó no aplicarlo para este 2017”. En tanto que López resaltó que “venimos trabajando con ARBA desde el inicio de la gestión, y la verdad que es un placer trabajar mancomunadamente con la provincia y en particular con la agencia de recaudación”. “La idea es trabajar en conjunto en la detección de aquellos evasores históricos, y así como ARBA detecta aquellas partidas que figuran como terrenos y terminan siendo edificios, nosotros también a medida que los vamos detectando con el personal de Obras Privadas les pasamos esas irregularidades a la agencia”, explicó el máximo mandatario. Y cerró: “Tenemos que apuntar a una conducta tributaria seria, para que cada uno de los vecinos del distrito sepa dónde van sus impuestos”. Cabe destacar que ARBA cuenta con 13 puestos movibles distribuidos en la costa atlántica y en zonas turísticas de la provincia.