Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Continúan las altas temperaturas: Evitá los golpes de calor - Más instituciones locales con Certificados de Vigencia y Personería Jurídica Se desarrolló otra entrega en el despacho comunal, con la presencia del intendente Dr. Facundo López. El coordinador de la Oficina de Personas Jurídicas, Mauro Velázquez, quien volvió a respaldar la impronta que el jefe comunal le dio al área, aseveró que “venimos trabajando en diferentes sectores y asesorando a las instituciones”. A través de un sencillo acto encabezado por el intendente Dr. Facundo López en el despacho comunal, la Oficina de Personas Jurídicas entregó Certificados de Vigencia y Personería Jurídica a distintas entidades de nuestro medio.

Luego del encuentro, el coordinador del área, Mauro Velázquez, señaló que el certificado “permite gestionar un montón de cuestiones hasta cumplimentar toda la documentación”, mientras que la personería “le da a la entidad el decreto de provincia que determina que esa entidad está firme como institución”.

Reconoció que si se tiene todo al día “se puede requerir subsidios o generar varios programas”. En el cierre, Velázquez destacó que “a través de la impronta que le ha dado a la oficina el intendente Facundo López venimos trabajando en diferentes sectores y asesorando a las instituciones, no sólo en personería jurídica sino también en la parte contable, para ayudarlos y contenerlos a la hora de los balances que es donde muchas veces se empiezan a trabar”.

En la ocasión, han sido certificados el centenario Club Atlético Rivadavia, a través de su presidente, Mauricio Coronel, la Biblioteca Popular de Quequén, representada por su titular, Noemí Estela Lespada y la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Doctor Emilio Ferreyra, mediante su presidente, Victoria Marta Roldán.

Finalizada esta instancia, el área municipal procedió a conceder la Personería Jurídica a la Asociación Civil “Amigos del Museo y Archivo Histórico de Necochea”, entidad que tiene como objeto el de promover el desarrollo, asesoramiento, colaboración y participación en las iniciativas y actividades del Museo y Archivo Histórico de Necochea, entre otras misiones. Recibió este privilegio su presidente Jorge Nista. Tareas de demarcación y señalización en Quequén Tanto en inmediaciones de la Delegación Municipal, como en la zona balnearia de la localidad, el municipio lleva adelante mantenimiento de paseos públicos y arterias de la ciudad. Se realizan trabajos de mantenimiento, embellecimiento y señalización en Quequén, por parte de la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad.

Una de las zonas donde se interviene esta semana, es en rededor de la Plaza Hipólito Yrigoyen, a metros de la Delegación Municipal. En dicho sector, se llevan a cabo trabajos de pintura en todo el perímetro de la plaza, donde primero se limpió y luego se procedió a pintar los cordones.

Asimismo, también se llevan a cabo tareas similares en la zona costera, precisamente sobre la avenida 502, donde los empleados municipales han hecho una necesaria demarcación sobre el pavimento y señalización para que los vehículos respeten las señalizaciones en una zona neurálgica. A pocas semanas del Primer Campamento de Velocidad Están abiertas las inscripciones para lo que será el evento de atletismo a nivel nacional del 17 al 19 de febrero. Estará orientado a atletas en formación y desarrollo, de los 12 a los 18 años. Con el aval de la Dirección de Deportes de la comuna, la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina de Atletismo, Necochea será sede del 17 al 19 de febrero del Primer Campamento de Entrenamiento Nacional con orientación a la Velocidad y Saltos Horizontales, destinado a atletas en formación y desarrollo, que tengan entre 12 y 18 años.

Para esta cita tan importante para el deporte local, a la que se llegó por el constante trabajo de la Escuela Municipal, ya está confirmada la presencia de atletas y entrenadores de distintos puntos de la Provincia bonaerense. Entre ellos, estará el Club Malgor & Field de Mar Del Plata, al que pertenecen los atletas olímpicos Mariano Mastromarino, “Marita” Peralta o Belén Casetta. En cuanto a disertantes, el campamento tendrá al Prof. Mauro Cabrera, quien es coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo, miembro de la Comisión Técnica Nacional de Velocidad y Vallas y responsable local de la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva); acompañado por Federico Acha, profesor y atleta internacional, oriundo de Mar Del Plata y entrenador del Malgor Team.

Por este motivo, desde la organización se invita a todos los entrenadores y atletas a participar, teniendo en cuenta que Necochea hoy ocupa un lugar de privilegio a nivel formativo y competitivo dentro del atletismo provincial y nacional, inclusive, con varios deportistas de proyección.

Los interesados en participar, podrán consultar a los mails Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , o bien, comunicarse a los celulares (02262) 15-497794 o (0223) 15- 5260673. Entoscado en La Dulce: “Los problemas más urgentes se resolvieron” El delegado municipal, Juan Garré, se mostró conforme con las tareas de reparación en calles de tierra realizadas en conjunto con el Ente Vial Rural de Necochea, que incluyeron 30 cuadras de la localidad y que, de ahora en más, continuarán con maquinaria propia de la localidad. Audio de Juan Garré: Click acá Las tareas de reacondicionamiento de calles de tierra alrededor del Distrito continúan desarrollándose a un ritmo intenso, a través de una planificación conjunta del municipio con el Ente Vial Rural de Necochea y respondiendo a las necesidades más urgentes de los vecinos, prioridad de la gestión de gobierno del intendente Facundo López.

Hace unos días, y tras una quincena de arduo trabajo, maquinaria y personal dependiente de mencionada entidad dejaron la localidad de La Dulce reportando como consecuencia de su paso la reparación de 30 cuadras y el reparto de tosca en distintos puntos para su posterior reubicación.

“El Ente Vial se acercó con una pala, un camión y una motoniveladora y estuvo 15 días realizando las tareas de bacheo y entoscado de las calles más complicadas” detalló al respecto el delegado Juan Garré.

Además, y luego de calificar el resultado del operativo como “muy bueno, porque las calles están mejorando de a poco”, el funcionario recalcó que aunque aún faltan zonas para reparar y que la intención de esta gestión es dar respuestas a todos los vecinos, “se hicieron alrededor de 30 cuadras y los problemas más urgentes se resolvieron”. Cabe destacar que los importantes y necesarios trabajos que la Municipalidad viene realizando en forma mancomunada con el EVRN, desde el 9 de enero pasado, intentan abarcar, con una planificación inteligente, las zonas de mayor complejidad en cada localidad del Distrito.

En el caso de La Dulce: “Se planificó hacer la parte más complicada, tratar de atender lo más urgente. Para empezar, elegimos el barrio que está a la izquierda de la entrada a La Dulce y, de ahí, empezamos a avanzar hacia adentro del pueblo”, destacó Garré, para continuar explicando que también se avanzó mucho en el reparto de la tosca en distintos lugares y que los trabajos continuarán desarrollándose con maquinaria propia de la delegación.

Finalmente y sobre la articulación con el Ente Vial Rural, el delegado agradeció la predisposición de su director, Adrián Furnos, “porque se han puesto a disposición de los pueblos, de la parte urbana. Y con el conocimiento que tienen y la maquinaria nos han permitido hacer un trabajo a conciencia y que, si Dios quiere y la gente nos ayuda a cuidar las calles, va a durar muchos años”. Todos por el “Indio” Quevedo: López participó del cuadrangular solidario El Intendente vistió los colores de Huracán, club en que el jugó de chico, para aportar a esta causa solidaria destinada al periodista local y relator, quien se recupera de una enfermedad cerebrovascular. Con la organización de su colega Leandro Aroza, de Cadena Río, el evento se pudo realizar en dos jornadas gracias al aporte también de reconocidos e históricos jugadores locales y dirigentes. Audio de Leandro Aroza: Click acá El intendente municipal, Dr. Facundo López, participó en el Estadio Panamericano de la última jornada del cuadrangular de fútbol solidario, cuya recaudación será destinada para la recuperación del periodista deportivo local y relator, Mario “Indio” Quevedo, quien se encuentra atravesando y recuperando de una enfermedad cerebro vascular.

Durante la jornada, el jefe comunal vistió los colores de Huracán, club en el que jugó de chico, con el condimento de que fue victoria del “globo” por 5 a 1 ante Villa del Parque, para quedarse así con el tercer lugar de este minitorneo que vio ganador, finalmente, a Rivadavia, quien venció en la final a Mataderos por 2 a 1. Leandro Aroza, periodista deportivo y compañero de transmisiones de Quevedo, fue el organizador de este encuentro solidario en el que jueves y domingo, referentes de nuestro fútbol, como el caso de Ceferino Díaz, Pablo Fuhr, Carlos Parisey, Jorge Racich, Marcelo Cascino, Roberto Clérico, Miguel Landesa, Diego Bertone, Arturo Cantón, entre otros, aportaron para la causa.

“El ‘Indio’ es un profesor que nos ha marcado el camino, y él sin dudas hubiese hecho lo mismo por nosotros”, aseveró Aroza.

Reconoció que “hicimos entre todos un gran equipo para llevar adelante este acto solidario, y la verdad es que estoy muy contento porque no es fácil juntar a todos estos grandes jugadores y personas con un solo llamado”.

Tras destacar el gesto del club Rivadavia “que nos brindó las instalaciones sin cobrar un peso”, Aroza manifestó su agradecimiento “a los jugadores, dirigentes de la liga y también a los periodistas”.

Cabe señalar que lo recaudado en ambas jornadas rondaría los 54.000 pesos, sin dudas una cifra que sin dudas respalda esta iniciativa solidaria encabezada por el mencionado Aroza, quien cumple labores en Cadena Río FM 103.1. Continúan las altas temperaturas: Evitá los golpes de calor Es muy importante no exponerse al sol entre las 11 y las 16; además de consumir mucha agua y frutas y utilizar gorro y anteojos de sol. Marcando el 103, vecinos y turistas pueden comunicarse directamente con Defensa Civil ante cualquier tipo de emergencias. Además de no exponerse al sol, es fundamental beber mucha agua para evitar golpes de calor. Observando las constantes temperaturas superiores a los índices normales e intentando que tanto vecinos como turistas puedan disfrutar de un verano más saludable, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Necochea aconseja evitar la exposición al sol, principalmente entre las 11 y las 16, horario en el que los rayos ultravioletas (UVB) son más altos. Además, y para no sufrir golpes de calor, desde el área emiten las siguientes recomendaciones: Usar sombrero o gorro y anteojos de sol.

Usar crema y protección solar factor 20 o más en todo el cuerpo.

Tomar mucha agua, aun cuando no sienta sed.

Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras.

Usar ropa suelta y de colores claros. En el caso de lactantes y niños pequeños se aconseja darles el pecho con más frecuencia, trasladarlos a lugares secos y ventilados y ducharlos o mojarles el cuerpo con agua fresca. En el caso de menores de un año, evitar completamente su exposición al sol. ¿Qué hacer ante un golpe de calor? Cabe destacar que el golpe de calor es el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia del exceso de calor, generando pérdida de agua y sales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Sus síntomas son: fiebre mayor a 39ºC, sudor extremo, sensación de sed, taquicardia, náuseas y vómitos. Ante alguna de estas señales, siempre es conveniente accionar de la siguiente forma: Poner a la persona en un sitio fresco, a la sombra, y colocarle los pies en alto. De continuar al sol la temperatura no disminuiría e, incluso, podría subir más.

Llamar al teléfono de urgencias.

Desvestir a la persona e intentar disminuir la temperatura corporal, colocando tela mojada o hielo en las axilas o ingles.

Si es posible, mover a la persona afectada a zonas con aire acondicionado o ventilador.

Si la persona tiene una temperatura superior a los 40°C bañarla con agua fría hasta llegar a 38°C. En ese momento se debe dejar de aplicar frío para evitar posibles hipotermias.

Controlar cada 15 minutos la temperatura para someter a la persona a tratamientos más fríos en el caso de que aumente la misma. Asimismo, desde la Dirección de Defensa Civil municipal recomiendan mantener los ambientes frescos y ventilados; y recuerdan que, ante casos de emergencias, está permanentemente abierta la línea directa 103 para comunicarse con el área.