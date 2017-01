Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Hockey municipal: “Arrancamos como nunca antes” -

* Articulación de políticas para el avance del ecosistema emprendedor local - Hockey municipal: “Arrancamos como nunca antes” La Prof. de la escuela que funciona hace más de una década, Liliana Pinchinatti, destacó las ventajas de la cancha de sintético situada en el Polideportivo a la hora de dar clases y valoró la evolución que ha tenido la disciplina. Desde el año 2006, la Escuela Municipal de Hockey brinda de manera gratuita un lugar de enseñanza y práctica deportiva a las nenas que se han ido acercando, mediante la coordinación de la Dirección de Deportes. En la actualidad, comenzó la pretemporada en el Polideportivo en dos turnos, y su profesora, Liliana Pinchinatti, dio características del funcionamiento.

“Arrancamos como nunca antes, iniciamos las clases en esta cancha hermosa en enero y de a poco se van incorporando las chicas que no estaban muy acostumbradas a entrenar en esta época del año”, sostuvo la profesora, quien informó que se dividen martes y jueves en dos turnos.

“En el de la mañana (de 9 a 10.30) entrenan las más chiquitas, y en el de la tardecita (de 19 a 20.30) entrenan las más grandes, que son de séptima categoría para arriba; y las edades que se abarcan son de los 6 a los 16 años”, manifestó. En cuanto a las ventajas que cuentan gracias a la cancha de sintético que se pudo hacer realidad mediante la gestión del intendente Facundo López, Pinchinatti sostuvo “estamos trabajando mucho en el cambio de las posturas, ahora ya no hay mucha variable de incertidumbre, es el juego más exacto, así que hay que pulir mucho las técnicas y es increíble la adaptación que tienen”.

Respecto de la historia de la escuela, describió que “desde 2006 está funcionando, y hemos pasado por varios lugares, arrancamos en el Polideportivo, después fuimos a la Escuela 28, volvimos al Polideportivo y ahora coronamos con esto que es maravilloso”.

En el cierre, dejó en claro que “la escuela apunta a ser formativa y ser un semillero para nutrir a los clubes de Necochea, y que las nenas se puedan desarrollar a nivel competitivo. Queremos que las nenas entre 6 y 12 años puedan anotarse y venir a practicar hockey”, mientras que “las grandes que tenemos en la escuela están porque han crecido en la misma, no es que estamos tomando nenas muy grandes”, afirmó. Salud: subsidio de provincia para control de nocturnidad El Ministerio de Salud le otorgó un beneficio al municipio de 100.000 pesos para tal fin, tras gestiones del intendente Dr. Facundo López. El subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, estuvo en La Plata para firmar la contribución y aprovechó para solicitar equipamiento para el Hospital Ferreyra

Tras gestiones del intendente Dr. Facundo López, el Ministerio de Salud de la provincia, cuya titular es Zulma Ortiz, le otorgó finalmente un subsidio de 100.000 pesos a la Municipalidad de Necochea, que serán destinados para solventar los gastos operativos que demanden las tareas de prevención y que tendrán como finalidad el control de la nocturnidad.

En ese sentido, el subsecretario de Salud, Dr. Pedro Barrientos, estuvo en la ciudad de La Plata, junto al director de Redes y Regiones Sanitarias de dicho ministerio, Dr. Raúl Pitarque, ocasión en que firmó y recibió el beneficio.

En otro orden, Barrientos aprovechó la ocasión e hizo efectivo el pedido de equipamiento para distintas áreas del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”, como torre de anestesia, equipos para servicio de Gastroenterología, ambulancia de alta complejidad y tomógrafo, lo que será evaluado por la cartera provincial.

Durante su estadía en la capital provincial, el funcionario local y miembros del ministerio visitaron el departamento de habilitaciones para verificar el estado de todos los servicios y efectores de salud del distrito, como así también la dependencia del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). Campaña distrital de vacunación contra la meningitis y el VPH Fue lanzada el pasado lunes por la Subsecretaría de Salud en hospitales municipales, CAPS y unidades sanitarias de las delegaciones de Santamarina y La Dulce. La vacuna contra el meningococo ha sido incorporada al Calendario Nacional este año y la que combate el VPH se amplió a los varones de 11 años, nacidos a partir del año 2006. A través del Ministerio de Salud de la Nación, desde el pasado lunes 23 de enero la Subsecretaría de Salud comunal, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, lanzó las Campañas de Vacunación contra el PVH y Antimeningocócica, operativo gratuito brindado tanto en los hospitales municipales de Necochea y Quequén como en los centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y unidades sanitarias de las delegaciones de Santamarina y La Dulce.

Cabe destacar que en el año en curso la vacuna contra el meningococo ha sido incorporada al Calendario Nacional que diagrama mencionada cartera; mientras que la que se aplica contra el virus del papiloma humano (VPH) se amplió a los varones de 11 años nacidos a partir del año 2006.

A tal fin, desde la dependencia municipal comunicaron los propósitos de la aplicación de cada vacuna, la cantidad de dosis y las edades indicadas. Contra la meningitis La vacuna Antimeningocócica está indicada para los bebés que cumplan los tres meses a partir de enero de 2017, con un esquema tres dosis a los 3, 5 y 15 meses. Mientras que las niñas y los niños que cumplan 11 años a partir de enero de 2017 deben aplicarse una única dosis.

El meningococo es una bacteria que provoca enfermedades graves como la meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro) y sepsis (infección generalizada), con consecuencias fatales o secuelas neurológicas irreversibles como pérdida de audición y discapacidad neurológica. Los niños menores de 1 año constituyen el grupo más vulnerable. El virus del VPH puede evolucionar en cáncer de cuello de útero La vacuna contra el VPH se incorporó en el año 2011 para todas las niñas de 11 años nacidas a partir del año 2000 y ahora, en 2017, se amplía todos los varones de 11 años nacidos a partir del año 2006. El esquema consiste en dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses.

El objetivo de la inclusión de los varones es avanzar en la disminución de la mortalidad de las mujeres por cáncer de cuello de útero (efecto indirecto) y prevenir en los hombres otros tipos de afecciones y cánceres asociados a este virus (efecto directo).

Además, la vacunación en varones contribuiría con la equidad de género, al ser tanto hombres como mujeres responsables de la transmisión del VPH por lo que ambos deberían asumir la carga de reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas así como tener el mismo acceso a los beneficios directos de la vacunación.

También, se recuerda que las niñas nacidas a partir del año 2000 deben iniciar y/o completar sus esquemas de vacunación contra el VPH. De 11 a 14 años se aplicarán 2 dosis, una inicial y otra a los 6 meses; y en el caso de que la edad supere los 14 y no sobrepase los 17, se suministrarán 3 dosis: una inicial, y otras a los 2 y a los 6 meses.

El VPH es una familia de virus que alcanza tanto a varones como a mujeres. Existen alrededor de 100 tipos, de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal, y se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, los VPH “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado y por otro, los “de alto riesgo oncogénico” que pueden evolucionar a lesiones precancerosas y a cáncer.

El cáncer más frecuente es el de cuello de útero que en Argentina causa la muerte de 1800 mujeres cada año. Otros tipos de cáncer causados por VPH que están en aumento son los de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

El VPH es muy común y se transmite fácilmente por contacto sexual. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas.

La vacuna contra el VPH provee protección contra los tipos de VPH de alto riesgo oncogénicos 16 y 18, responsables del 77 por ciento de los casos de cáncer de cuello uterino.

Defensa Civil recuerda recomendaciones frente a altas temperaturas La comunidad, tiene a su disposición la línea directa 103 para comunicarse con dicha área municipal ante cualquier tipo de emergencias. En plena temporada estival en Necochea, Defensa Civil recuerda importantes recomendaciones para tener en cuenta ante las altas temperaturas. Frente al calor intenso y fuerte presencia del sol, se recomienda: – Beber abundante agua

– No permanecer bajo el sol en exceso en horas centrales del día

– Usar ropa clara

– Usar protector solar

– En lo posible, utilizar gafas protección UV

– Mantener los espacios ventilados o acondicionados Asimismo, para evitar que se generen incendios forestales, desde el área municipal se dan los siguientes pasos: -Evitar realizar fogatas y quemas controladas

-No arrojar cigarrillos y fósforos encendidos

-No usar pólvora

-Avisar oportunamente a las autoridades ante inicio de incendio

-Denunciar ante la policía a los pirómanos

-Si se realizan actividades al aire libre, asegurarse de recoger los residuos originados

-Cumplir con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas Asimismo, se aconseja no detenerse en la ruta cerca de pasturas altas, ya que el caño de escape alcanza una temperatura que podría encender las mismas.

Ante casos de emergencias por este tipo de eventos o por cualquier otro, la comunidad puede comunicarse con Defensa Civil directamente a través de la línea 103, o bien, mediante el fijo (02262) 42-0501. Articulación de políticas para el avance del ecosistema emprendedor local En el Club de Emprendedores de Mar del Plata y con el objetivo de gestionar la bajada de programas a territorio, la Incubadora Municipal de la Subsecretaría de Producción participó en una reunión con presentantes de incubadoras regionales, especialistas en desarrollo territorial y asesores locales de la Casa de la Producción. Las Casas de la Producción son representaciones del Ministerio nacional en distintos municipios y provincias. Trabajando en la articulación con distintas entidades para promover la bajada de programas de fortalecimiento para el ecosistema local, la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica, a través de la Incubadora Municipal, participó en una reunión en el Club de Emprendedores de la ciudad de Mar del Plata, convocada por la Casa de la Producción de dicha localidad y la Secretaría de Producción y Desarrollo Productivo del municipio de General Pueyrredón.

Durante el encuentro, personal del espacio comunal que encabeza Leonardo Ruggiero avanzó en la articulación de políticas que permitan la promoción en nuestro medio de diversas herramientas de utilidad para los emprendedores de todo el distrito. La mesa estuvo integrada por representantes de incubadoras y especialistas. “Estuvimos realizando gestiones para la bajada de programas a territorio”, explicó Natalia Leandro, coordinadora del área, sobre el resultado de la mesa que compartió con representantes de incubadoras regionales, especialistas en desarrollo territorial y asesores locales de la Casa de la Producción.

Además, en la reunión se avanzó en el tratamiento de las variaciones y ventajas que implicaría la aprobación de la nueva Ley de Emprendedores, proyecto que destaca entre sus beneficios la agilización de trámites, que se comenzarían a realizar online y serían menos costosos; la creación de una nueva forma jurídica, las SAS -Sociedades por Acciones Simplificadas-, fondos de financiamiento para el desarrollo emprendedor; y la creación de un Consejo Federal, entre otros puntos de relevancia.