Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Conferencia de Facundo Manes en Necochea - Tasas: se puede solicitar el reintegro de fondos o dejarlo en cuenta corriente “Aquel contribuyente que goza del beneficio por buen cumplimiento y abonó la boleta de tasas urbanas, ya sea mensual o anual, sin el mismo, podrá pedir el reintegro a través de una nota en mesa de entradas del municipio. “Es importante recalcarle al vecino que el dinero no lo pierde”, destacó el director de Ingresos Públicos, Sebastián Pérez Ardanaz. Desde la Subsecretaría de Ingresos Públicos se anuncia que aquel contribuyente que goza del beneficio por buen cumplimiento y que pagó la boleta de tasas urbanas, ya sea anual o mensual, sin el descuento por buen cumplimiento, puede solicitar el reintegro de fondos con una nota en mesa de entradas del municipio, o bien lo puede dejar en su cuenta corriente si es que tiene que pagar otras tasas o si simplemente lo quiere dejar como saldo a favor.

A la hora de ampliar, el director del área, Sebastián Pérez Ardanaz, indicó que “queremos llevarle tranquilidad al vecino que pagó y decirle que al día de hoy el beneficio por buen cumplimiento se encuentra reflejado en su cuenta corriente, recalcando que el dinero no lo pierde”.

Además, el funcionario resaltó que “el cálculo está perfecto y es totalmente mentira que este todo mal liquidado”, para destacar que “el inconveniente estuvo en el 15% del padrón total, que es el que tiene el beneficio por buen cumplimiento”. Atletismo: Necochea será sede del Primer Campamento del Área de Velocidad La disciplina ha ido creciendo año a año por el constante trabajo de la Escuela Municipal, que cuenta con el apoyo de la Dirección de Deportes para tener esta trascendental cita del 17 al 19 de febrero. Habrá presencia a nivel provincial. Con el aval de la Dirección de Deportes de la comuna, la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina de Atletismo, Necochea será sede del 17 al 19 de febrero del Primer Campamento de Entrenamiento Nacional con orientación a la Velocidad y Saltos Horizontales, destinado a atletas en formación y desarrollo, que tengan entre 12 y 18 años.

Para esta cita tan importante para el deporte local, a la que se llegó por el constante trabajo de la Escuela Municipal, ya está confirmada la presencia de atletas y entrenadores de distintos puntos de la Provincia bonaerense. Entre ellos, estará el Club Malgor & Field de Mar Del Plata, al que pertenecen los atletas olímpicos Mariano Mastromarino, “Marita” Peralta o Belén Casetta. En cuanto a disertantes, el campamento tendrá al Prof. Mauro Cabrera, quien es coordinador de la Escuela Municipal de Atletismo, miembro de la Comisión Técnica Nacional de Velocidad y Vallas y responsable local de la EIDE (Escuela de Iniciación Deportiva); acompañado por Federico Acha, profesor y atleta internacional, oriundo de Mar Del Plata y entrenador del Malgor Team.

Por este motivo, desde la organización se invita a todos los entrenadores y atletas a participar, teniendo en cuenta que Necochea hoy ocupa un lugar de privilegio a nivel formativo y competitivo dentro del atletismo provincial y nacional, inclusive, con varios deportistas de proyección. Más adelante se conocerán más detalles. Mientras, los interesados en participar pueden consultar a los mails Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , o bien, comunicarse a los celulares (02262) 15-497794 o (0223) 15-5260673. En tanto, aquí podés visualizar el Cronograma de la actividad, que será al aire libre o en Polideportivo Municipal, en caso de clima inestable. López recibió Excursionistas, equipo de fútbol que milita en la Primera B Metro La comitiva, encabezada por el entrenador “Búfalo” Szeszurak, le destacó al jefe comunal las bondades que ofrece nuestro distrito para realizar la pretemporada. El intendente municipal, Dr. Facundo López, recibió en su despacho a miembros del plantel de Excursionistas, equipo de la Primera B del fútbol argentino, que se encuentra realizando pretemporada en nuestra ciudad de cara a una nueva temporada.

La comitiva, encabezada por su director técnico “Búfalo” Szeszurak, le agradeció al el jefe comunal el gesto de recibirlos, al mismo tiempo que aprovecharon para resaltar las bondades con las que cuenta nuestro distrito para poder llevar adelante esta dura pretemporada. El plantel de Excursionistas, que se encuentra haciendo fútbol en el “Carlos Cuomo” de Estación Quequén, llegó a nuestra ciudad el pasado lunes y se queda hasta mañana.

Vale resaltar que también Temperley, en este caso de Primera División, es otro de los equipos de nuestro fútbol que esta en nuestra ciudad de pretemporada. En tanto que este fin de semana arribará otro del ascenso: Atlas. Obesidad: una alimentación saludable es clave para evitarla Se recomienda que a la hora de comer se haga en porciones más chicas y que la mitad del plato sean verduras, entre otras cuestiones que hacen a una vida más sana La Subsecretaría de Salud, a cargo del Dr. Pedro Barrientos, insta a llevar adelante una alimentación saludable para prevenir la Obesidad y sumar salud a tu vida.

Por tal motivo, se recomienda que a la hora de comer, se haga con porciones más chicas y, de ser posible, que la mitad del plato sean verduras de diversos colores, crudas o cocidas. Además, se encomiendan dos o tres frutas diarias y beber, al menos, dos litros de agua por día.

No saltear comidas es otra recomendación, como así también reducir o evitar alimentos altos en grasas, azúcares o sal, como pueden ser golosinas y embutidos.

En definitiva, para tener una vida realmente activa, se encomienda sumar al menos 30 minutos de actividad física diaria, mientras que si se practica una hora diaria, mejora el peso.

Hay que tener en cuenta que dejar de fumar disminuye el riesgo de padecer graves enfermedades.

Cabe destacar que la obesidad, junto a otros factores, puede producir diabetes, enfermedades cardiovasculares y a algunos cánceres. Mientras que conocer tu índice de masa corporal permite saber si tu peso es adecuado y saludable. Al mosquito le ganamos entre todos La cruzada provincial que combate la proliferación del dengue, el zika y la chikungunya, cuenta ahora con la adhesión de la Subsecretaría de Salud municipal. La incidencia de estas enfermedades puede reducirse sustancialmente con campañas de limpieza en las que participe toda la comunidad. Para eliminar los criaderos es fundamental la participación ciudadana. Acompañando la cruzada “Al mosquito le ganamos entre todos”, impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y entendiendo que el Estado como responsable de políticas públicas debe estar comprometido con las necesidades de la comunidad, comunicando y promoviendo todo aquello que implica participación social en la solución de problemas comunes, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Necochea se encuentra abocada a la difusión de recomendaciones para evitar la proliferación del dengue, el zika y la chikungunya.

Estas enfermedades virales son transmitidas por la picadura de una especie de mosquito perteneciente al género Aedes, principalmente al Aegypti, que necesita de agua quieta y sombra para dejar sus huevos y reproducirse. Es una especie muy activa en verano, pero sus huevos y larvas permanecen en estado latente durante el invierno.

Cualquier persona puede enfermarse, independientemente de su edad, sexo, etnia o clase social. Para el caso del dengue y el zika, la infección puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad de variada intensidad. Las infecciones sintomáticas pueden variar desde formas leves de la enfermedad y en algunos casos pueden evolucionar a formas graves (dengue grave). No existe ninguna terapia específica y las iniciativas encaminadas hacia el control del vector y la prevención de la picadura proporcionan los mayores beneficios. Si tenés síntomas consultá a tu médico. Para controlar al mosquito es clave la limpieza de recipientes que puedan servir como criaderos, tanto en verano como en invierno. Como esta especie está muy bien adaptada a las ciudades, cualquier elemento con acumulación de agua puede servirle a ese fin: botellas, latas, cubiertas, tanques sin tapa o hasta una tapita de gaseosa.

La participación de los vecinos en la eliminación de los criaderos de los mosquitos es la medida más importante para tener éxito en la prevención y el control de estas enfermedades. Entonces, es muy importante tener en cuenta las siguientes medidas para evitar su reproducción en los domicilios particulares: Higienizar floreros cada tres días o usar arena en lugar de agua.

Colocar dentro de una bolsa todos los desechos.

Poner las cubiertas bajo techo o rellenarlas con arena para que no acumulen agua y boca abajo cualquier recipiente que no se utilice.

Lavar con agua hirviendo las paredes internas de todas las rejillas de las casas.

Desmalezar y mantener el pasto corto (reduce el tiempo de vida de los mosquitos adultos).

Cuantos más criaderos se eliminen menos repelente se necesitar comprar. Asimismo, desde la Subsecretaría recomiendan no automedicarse y consultar con un médico si se presentan alguno de estos síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o en las articulaciones, sarpullido, vómitos o dolor abdominal.

El dengue, el zika y la chikungunya son, básicamente, un problema de saneamiento doméstico, por lo tanto su incidencia puede reducirse sustancialmente con campañas de limpieza en las que participen todos. Sin mosquito, no hay enfermedad. Conferencia de Facundo Manes en Necochea Será este sábado 21 de enero, a las 20.30, en el Club Huracán, con entrada libre y gratuita Este sábado visitará nuestra ciudad, el neurólogo y neurocientífico Dr. Facundo Manes, para disertar sobre “El valor del conocimiento” en una conferencia abierta y gratuita para todo público, auspiciada por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, en el marco del programa Puerto Ciudad.

"El conocimiento involucra la infraestructura, además del capital humano, de instituciones fuertes, sólidas y transparentes. ¿Qué nos puede unir? Tenemos que pensar entre todos, para mí el conocimiento es un nuevo propósito como sociedad”, sostiene Manes, convencido de que la riqueza de un país se mide por el valor del capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo social.

La conferencia tendrá lugar en el Club Huracán, en 58 Nº 3860 entre 77 y 79, a partir de las 20.30. Una hora antes del inicio de la charla, el público podrá empezar a ingresar a la sede del club.

Facundo Manes es un neurólogo y neurocientífico argentino. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1992 y, luego, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra (PhD in Sciences). Una vez concluida su formación de posgrado en el exterior (Estados Unidos e Inglaterra) regresó al país con el firme compromiso de desarrollar recursos locales a fin de mejorar los estándares clínicos y de investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría. Es rector de la Universidad Favaloro. Creó y dirige actualmente Ineco (Instituto de Neurología Cognitiva) y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Ambos centros son considerados hoy instituciones de vanguardia que lideran el campo de las neurociencias en América Latina, convirtiéndose en centros de referencia internacional para la investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría.