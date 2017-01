Noticias del HCD de Necochea

El viernes 20 de enero de 2017 se realizó la reunión de la Comisión de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Honorable Concejo Deliberante que fue presidida por la Concejal Cristina Biar (FR-UNA). Estuvieron presentes los siguientes Concejales: Valentín Bustillo, Carolina Robert, Luciano González, Paula Hernández (FR-UNA); Marisa Roldán (CAMBIEMOS-FE); María Eugenia Ruiz, Jorge Martínez (FPV); Ernesto Mancino (CAMBIEMOS-PRO), Marcela Fernández Palma (PRO), Alberto Esnaola (UCR), Ana Asa (FPV-PJ) y Mario La Battaglia(PS). La Comisión recibió al Subsecretario de Servicios Públicos, Juan Tamburini y al Director de Obras Sanitarias, Leonardo Gaitán. Los funcionarios municipales expusieron ante la comisión la situación de los 44 pozos de provisión de agua para el núcleo urbano Necochea-Quequén, informando que se ampliaran a 4 pozos más en lo inmediato. Asimismo explicaron sobre un proyecto de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo para la red de agua potable. Escuchar a Leonardo Gaitan Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser. Error en la liquidación de Tasas Ante la situación de incertidumbre y preocupación ciudadana por el error en la liquidación de Tasas por parte del Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante ha solicitado una nueva reunión con los funcionarios del Área competente para el día lunes próximo. Debido a que las explicaciones ofrecidas por dichos funcionarios, y las medidas paliativas no son lo suficientemente satisfactorias, este Honorable Cuerpo solicitará UN POSTERGAMIENTO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO Y UNA REFACTURACIÓN INTEGRAL DE TODAS LAS TASAS, a fin de poder brindarle tranquilidad y claridad a los contribuyentes.