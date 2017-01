Clausuraron otros dos lavaderos de autos

Desde el municipio se sigue de cerca el accionar de los comercios cuyo insumo principal es el agua, y se exige que los mismos tengan perforación propia para no afectar la red pública. También, se controlan los requisitos de habilitación comercial.

En operativos realizados por la Municipalidad de Necochea, a través de los controles de las Direcciones de Seguridad Pública y Obras Sanitarias, se efectuaron dos clausuras de lavaderos de autos, por falta de perforación propia para el uso del agua.

La campaña, se inició la semana anterior, cuando el municipio comenzó a clausurar los negocios de este rubro que ya habían sido notificados y no cumplieron con lo establecido, mientras que también se aclaró la situación a aquellos comercios a los que se visitó por primera vez y que no cumplían los requisitos. En tal sentido, el último viernes se realizaron dos clausuras más, una en la zona balnearia, en Diagonal San Martín casi 18, y la otra en intersección de calles 85 y 28. Vale recordar que desde la Municipalidad, se busca concientizar acerca del uso racional del agua, por lo que se exige que este tipo de comercios tengan un pozo propio de extracción para realizar sus tareas, y que no lo hagan de la red pública, lo que afecta la presión en las casas de los diferentes barrios. Además, se exige que los lavaderos tengan también cámaras de separación de barro, mientras que desde el punto de vista de Seguridad Pública, se lleva a cabo de manera exhaustiva los controles de habilitación comercial.