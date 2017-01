Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* López puso en funciones al nuevo coordinador de Personas Jurídicas -

* Marielenos homenaje rocker a Maria Elena Walsh en el CCN - López puso en funciones al nuevo coordinador de Personas Jurídicas Se trata de Mauro Velázquez, se suma al área que tiene como titular al Dr. Sergio Condenanza. “La idea es tener más presencia con las asociaciones civiles y tratar de estar más presentes como Estado municipal”, aseveró el jefe comunal. El intendente municipal, Dr. Facundo López, puso en funciones al nuevo coordinador de la Oficina Municipal de Personas Jurídicas, Mauro Velázquez, quien un cargo dentro del área que tiene como titular al Dr. Sergio Condenanza. “Creemos que Mauro va a hacer un excelente trabajo en el área relacionándose con todas las instituciones”, aseveró el máximo mandatario en conferencia de prensa desarrollada en su despacho. A su vez, explicó que “la idea es tener más presencia con las asociaciones civiles y tratar de estar más presentes como Estado municipal”, para añadir que “buscamos potenciar el trabajo de Sergio Condenanza sumando equipos técnicos para que la mayoría de estas asociaciones puedan tener los papeles en orden” lo que es “una requisitoria indispensable no solo a nivel municipal sino también provincial y nacional”. Por su parte, Velázquez afirmó que “las expectativas son muchas y hay un gran entusiasmo de mi parte”, al tiempo que reconoció que “me encontré con un área que viene trabajando muy bien” por lo que “me comprometo a una gestión de puertas a la calle, visitando todas las instituciones para brindarles capacitación”. En tanto que el secretario de Gobierno, Dr. Diego López Rodríguez, aseguró que “estimamos que hay cerca de 200 instituciones con personería jurídica en la ciudad, lo que pasa es que si bien hay muchas que están al día hay otras que no, que son las que de alguna manera dejan de ser instituciones”. En ese sentido, el funcionario adelantó que “buscaremos hacer un seguimiento y la idea es que el Estado esté detrás de cada institución”, para agregar que “también el objetivo es fomentar la creación de nuevas entidades”. “El compromiso del Intendente es llegar lo que más se pueda a los sectores vulnerables y en ese punto las instituciones son una herramienta fundamental”, cerró López Rodríguez. Recolección de residuos: Se refuerzan los servicios en la Villa Balnearia En la zona comprendida entre las avenidas 2 y 10, y desde la 75 hasta Pinolandia, con servicios a las 8:30 y a la 1:30. Este sistema estará en vigencia hasta el próximo 15 de marzo. Con motivo del incremento de residuos urbanos durante la temporada estival, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a través de la dependencia respectiva, ha dispuesto un desdoble en el sistema de recolección que, desde el pasado 17 de diciembre, se realiza en dos turnos diarios. “Hasta el 15 de marzo habrá un refuerzo en la zona comprendida entre las avenidas 2 y 10, y desde la 75 hasta Pinolandia, con servicios a las 8:30 y a la 1:30”, afirmó Adrián Ciancaglini, responsable municipal del área de Higiene Urbana y Recolección de Residuos, situación por lo cual solicitó a vecinos y comerciantes del lugar no sacar sus residuos entre esos horarios, para “que tengamos limpia la Villa Balnearia”. El funcionario recordó también que quedó suspendido el servicio vespertino de las 16 y que los nuevos horarios de recolección funcionarán todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados. Entre los consejos del área para mejorar el sistema de recolección, se destaca la recomendación a los comerciantes de la Peatonal 83, entre 2 y 4, de depositar los residuos directamente en el camión compactador durante los horarios mencionados: “Estarán apostados durante 15 minutos en el lugar para cumplir esa función, como si fueran contenedores móviles”, resaltó Ciancaglini. Además, se recuerda a los usuarios que los cestos papeleros están instalados para la utilización especial de los peatones y no para los residuos generados por los domicilios y/o comercios. Al respecto, el titular del área agregó: “Deben ser utilizados para que arrojen sus residuos quienes andan en la vía pública. Están diseñados para contener botellas, papeles y otros residuos menores, y no para depositar residuos de comercios que llenan los cestos y provocan inconvenientes”. Por último, se solicita a los usuarios del servicio depositar los residuos de sus domicilios particulares o de sus comercios únicamente en el horario permitido, para evitar ser infraccionados. Para conseguir mayor información, evacuar consultas o realizar denuncias, están disponibles al público los teléfonos (02262) 42-2176 y 42-32120. Marielenos homenaje rocker a Maria Elena Walsh en el CCN Jazz de primerisimo nivel en Necochea El conjunto liderado por el baterista Pepi Taveira, con Guido Maucia en saxo, Ramiro Penovi en guitarra y Walter Filipelli en contrabajo, presentará en Necochea un repertorio compuesto por standards clásicos del jazz. Jueves 5 de enero en Cantina Centro Vasco 58 esq. 65.

El baterista Pepi Taveira nació en 1960 en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene una vasta trayectoria en el jazz local. Incursionó en el género a través de los discos de su padre, que en su colección tenía álbumes del Modern Jazz Quartet, Louis Armstrong y Walter Malosetti, entre otros. Estudió en el Berklee College y la Fareta School of African Dance and Drumming, de Nueva York. Formó parte de los grupos de Walter y Javier Malosetti, de Afrojazz, grupo del guitarrista Pablo Bobrowicky, y en las combos de Carlos Lastra y Ernesto Jodos, entre otros. Como líder, siempre llevó adelante agrupaciones donde dio al jazz un enfoque polirrítmico. Editó cuatro discos como líder: Dahomey Dance, Buenos Aires Inferno, Reunión ySwingante. Como docente, ha formado a muchos de los bateristas que hoy forman parte de la escena del jazz y del rock.

La cita es este viernes 16 a las 21 hs en el Centro Cultural Necochea.

Anticipadas en el CCN y en ADN Music con descuento a 50 pesos y en la puerta el dia del show tendran un costo de 80 pesos.