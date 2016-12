Más Noticias de Necochea, Quequén y Zona

* Nueva campaña busca concientizar sobre el uso racional del agua -

* En un 2016 Récord, Rojas brindó por un 2017 superador - Nueva campaña busca concientizar sobre el uso racional del agua Lanzada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos brinda recomendaciones cotidianas a los vecinos para dar alivio a las redes. “Estamos tratando de que haya más agua en el sistema, pero si cada vez gastamos más no tiene sentido. La intención es que empecemos a gastar lo que necesitamos”, explicó Martín Bruno, director de Medio Ambiente. Replicando la acción realizada por la Municipalidad de Necochea el pasado verano, la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos lanzó una nueva Campaña de Uso Racional del Agua, buscando concientizar a los vecinos del Distrito para racionalizar y adecuar el consumo abusivo. “A veces nos parece que el agua sale indefinidamente de las canillas. Hacemos un consumo irracional que termina resultando en bajas de la presión o en la falta del recurso. Estamos gastando más de lo que tenemos que gastar”, explicó el ingeniero Martín Bruno, director de Medio Ambiente sobre la problemática. Refiriéndose a las medidas que atañen al municipio, Bruno resaltó que “dentro de la distribución que tenemos en la ciudad, tenemos algunas pérdidas que se están reparando desde hace un año y venimos mejorando muchísimo el sistema, con la afectación de pozos nuevos y la puesta en marcha de otros más viejos. Estamos tratando de que haya cada vez más agua en el sistema, pero si cada vez gastamos más no tiene sentido”. Entonces, y sobre la finalidad de la campaña, “la intención es que empecemos a gastar lo que necesitamos, haciendo un uso racional del líquido”, afirmó el ingeniero. Consultado por las recomendaciones que se brindan desde el área comunal, el funcionario detalló: “Lo mejor es no regar durante el día. Si vamos a regar nuestro patio hacerlo con regadera o balde y de noche, para que el agua surta mejor efecto en el suelo”. Además es fundamental “no usar manguera para lavar los autos, no baldear las veredas y no usar el agua como si fuera una escoba. Si tenemos tierra la barremos y la ponemos en una bolsa para que los recolectores la levanten”. Otros consejos para racionalizar el consumo, según expresó el titular de Medio Ambiente, son: “Si nos vamos a duchar, tratar de hacer duchas cortas. Si nos lavamos los dientes, cerrar la canilla mientras nos cepillamos. Finalmente, no usar el inodoro como cesto de basura. Y si tenemos pileta, no cambiar el agua todos los días o una vez por semana. Hoy tenemos productos químicos que se pueden utilizar para mantener la calidad del agua. Llenarlas a cada rato hace que la red sufra muchísimo y que estemos tirando parte del recurso que podemos usar para consumir”. “Con esas cositas vamos mejorando cotidianamente nuestros usos. Hoy, una pérdida de una canilla consume 500 litros de agua, agua que se tira. Entonces, poder tener esas protecciones. Cuidar que no pierda la red interna de nuestro domicilio es importantísimo”, aseveró Bruno. En cuanto a la normativa municipal que hace prohibición de alguna de estas costumbres de uso irracional, el funcionario dijo que “en la campaña hacemos recomendaciones, pero vamos a hacer cumplir el decreto 3060, que habla de que no podemos tener bombas que succionen directamente de la red para elevar el agua sino que hay que tener cisternas previas. Se va a controlar, sobre todo en los consorcios. Y vamos a estar trabajando sobre la Ordenanza 1069 que prohíbe el baldeado de veredas, más que nada para los consorcios de edificios, y el riego en forma desmedida con mangueras y demás. Lo vamos a hacer cumplir en conjunto con la gente de Seguridad Pública y de Obras Sanitarias”. “Por más que pongamos 60 pozos, si no cuidamos el agua va a ser muy difícil” Explicó Juan Tamburini, subsecretario de Servicios Públicos, sobre la baja de presión en la red de agua corriente en distintas zonas de la ciudad. Están en funcionamiento 40 de los 44 pozos existentes, situación por la que no debería presentarse faltante en ningún domicilio si se realizara un consumo responsable del recurso. Conocé más sobre la Campaña de Uso Racional del Agua. Escuchar a Tamburini: Click acá Respondiendo a algunos reclamos efectuados por baja presión en el servicio de agua corriente en determinadas zonas de la ciudad, Juan Tamburini, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Necochea, explicó que “estamos con algunos inconvenientes debido a las altas temperaturas de los últimos días”. En cuanto al funcionamiento del sistema y la cantidad de agua que se utiliza en nuestro medio, el funcionario detalló: “La realidad es que de los 44 pozos están funcionando 40, no tendríamos que tener ningún tipo de problema ya que en promedio cada pozo tira 35 mil litros de agua por hora. Si hacemos la cuenta, en las 24 horas de trabajo de todos los pozos tenemos 37 millones de litros de agua, lo que significa que, en Necochea, cada individuo tendría 460 litros de agua para gastar”, cifra que supera ampliamente a la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “En Argentina tenemos un problema de educación, mal utilizamos el recurso. Mientras que desde las organizaciones recomiendan la utilización de 50 litros diarios por persona, nosotros estamos cerca de los 500, 10 veces más de lo recomendable”, afirmó Tamburini. Sobre esta problemática histórica del distrito llegadas las temporadas estivales y sus causantes, el subsecretario de Servicios Públicos aseveró que “el año pasado habíamos empezado bien, habíamos trabajado de buena manera, funcionaban todos los pozos. El problema que nos surgió ahora es el de las altas temperaturas continuas, porque hace cuatro días que estamos con más de 34 grados. El año pasado eran dos días de calor y uno de descanso, por lo que no se generaba este problema”. Sobre todo, y luego de afirmar que se trabaja intensamente para que la semana próxima estén en óptimo funcionamiento los 4 pozos parados momentáneamente, Juan Tamburini lanzó un llamado a la población: “Necesitamos, de cada uno de nosotros, pequeñas acciones: regar a la mañana muy temprano o a la noche muy tarde, tratar de cuidar el agua en los horarios de la vuelta de la playa o de la siesta. Todo esto para que el sistema tenga tiempo de recuperarse”. Consultado por los avances en la red de agua, que se están sucediendo desde asumida la gestión del Intendente Facundo López, y sobre futuras acciones, el funcionario adelantó que “está planificada la automatización de los 44 pozos más la creación de 4 pozos más para el año que viene”. “El problema es que, por más que pongamos 60 pozos más, si no cuidamos el recurso va a ser muy difícil”, esgrimió Tamburini, quien solicitó para finalizar: “Le pido a la población que pongan el cloro necesario en las piletas, que no hagan un cambio de agua diario, sino que piensen en las familias que están sin poder bañar a sus hijos o sin poder consumir agua, que es lo más problemático. Lo que pedimos es cuidar el recurso, que no se mal utilice. El llenado de una pileta, por ejemplo, deja a 4 familias sin agua y genera que estén días sin poder consumir este recurso”.

Se puso en marcha la obra del Jardín maternal Pichi Huinca “Esta obra la tuvimos que reincorporar porque como todos ya sabemos Nación había enviado fondos hace más de un año que se utilizaron para otras cuestiones”, aseveró el intendente Dr. Facundo López durante una recorrida por el predio ubicado en el Hospital Municipal Ferreyra Escuchar a Facundo López: Click acá La obra del Jardín Maternal Pichi Huinca comenzó finalmente a ejecutarse en el predio del Hospital Dr. Emilio Ferreyra gracias a las gestiones del intendente Dr. Facundo López, quien la tuvo como prioridad al lograr que se vuelva a licitar luego de que el anterior gobierno comunal incluso haya recibido un adelanto financiero para comenzarla, algo que nunca aconteció. “Esta obra la tuvimos que reincorporar porque como todos ya sabemos Nación había enviado fondos hace más de un año que se utilizaron para otras cuestiones”, aseveró López durante una recorrida por el predio, al tiempo que subrayó que“pudimos remodelar la licitación y ampliar el presupuesto”. El máximo mandatario reconoció que la obra “está en manos de la empresa Jota Be” y tiene un plazo de ejecución “de 180 días” así que “estimamos que para mitad de año tendría que estar terminada”. Por último, y en relación a lo anterior, el jefe comunal declaró que “tenemos que tener el expediente lo más al día posible para que no se demore ningún pago”. López recorrió el sector junto al secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ricardo Asiain y el director de Obras Públicas, Arq. Pablo Novara. Cámaras de Seguridad: Un servicio de alta tecnología El moderno sistema presentado por el intendente Facundo López, además de brindar mayor seguridad al distrito, a través de la red de fibra óptica va a permitir conectar todas las dependencias municipales, entre otros beneficios.



Fundado como uno de los objetivos principales del mandato municipal del intendente Facundo López, la instalación del moderno sistema que añadirá 514 cámaras a las ya existentes significará un gran avance en materia de prevención y esclarecimiento de hechos delictivos para todo el distrito. “Invertir en tecnología, y en particular en seguridad, era una de las premisas de nuestro gobierno y un año después del inicio de la Gestión estamos presentando un plan sin precedentes para toda la ciudadanía”, había afirmado el Jefe comunal en la presentación del nuevo servicio. En este contexto, el Intendente también adelantó detalles sobre distintos beneficios que traerá consigo la instalación del sistema, además del tiempo de obra y otros datos de relevancia. El tiempo de obra y el cronograma de trabajo Consultado sobre el avance próximo de las tareas por parte del municipio para la implementación del servicio, Facundo López explicó que “estamos haciendo el Centro de Monitoreo nuevo, en el segundo piso del Centro Cívico. Una vez que tengamos la parte edilicia terminada la parte técnica empieza a trabajar. Hoy están llegando las cajas para las primeras 30 cámaras que van a ir en la zona donde ya tenemos red de fibra, que es en la playa”. Y con respecto al cronograma de trabajo: “Se prevé la instalación en seis meses de la totalidad de los puntos de captura, incluyendo todos los accesos. Además, estamos capacitando al personal. Tenemos una parte, que es el que está trabajando en el centro de monitoreo actualmente, pero la demanda va a ser mayor por la cantidad de cámaras”. Los beneficios del nuevo sistema No satisfecho por el colosal proyecto que brindará mayor seguridad al distrito, el Intendente municipal subió la apuesta y manifestó: “va a ser la red de fibra óptica más grande, porque va involucrar a Quequén, desde los accesos, hasta toda la ciudad de Necochea, todo interconectado”, lo que va a permitir “no solo tener la conectividad de las cámaras y el servicio que presta la Usina, sino también conectar todas y cada una de las dependencias municipales, pozos de agua y un montón de beneficios que iremos detallando a medida que los vayamos logrando”. Un servicio único Finalmente, y tras aclarar sobre la manutención y la puesta en funcionamiento de los equipamientos que estará a cargo del cooperativa eléctrica y que “el convenio que tenemos con la Usina garantiza la operatividad los 365 días del año”, el intendente Facundo López afirmó: “Vamos a tener una cobertura muy buena, con un servicio único, a la altura de las grandes ciudades y a la altura de los centros de monitoreo de alta tecnología que tenemos en el país y que sabemos que dan resultados. Tanto Tigre como Ezeiza o Capital Federal son lugares donde la tecnología está puesta al servicio del vecino y Necochea no puede quedar atrás”. Juan N. Fernández: 150 litros de cloro para la pileta del CEF Nº 63 Fueron gestionados por el intendente Facundo López y de esta manera, se podrán realizar las actividades correspondientes a la colonia de vacaciones que funciona en la localidad para los chicos. Escuchar a Claudio Ugarte: Click acá Por intermedio de una donación del intendente municipal, Dr. Facundo López, el CEF Nº 63 de Juan N. Fernández contará con alrededor de 150 litros de cloro para la pileta donde se realizan las actividades anuales y la colonia de verano. Así lo explicó el delegado municipal en aquella localidad, Carlos Ugarte, quien sostuvo que “el CEF tiene un montón de actividades, gran porcentaje de la población desarrolla actividades ahí y faltaba sólo el cloro, y a partir de la gestión de Facundo (López) lo pudimos conseguir”. De esa manera, los costos se verán algo más aliviados, por lo que expresó el funcionario que “la gente del Club Barracas se encarga de los números, en el invierno no tienen grandes gastos porque no es climatizada, aunque sí tienen el mantenimiento de cortar el pasto o demás necesidades del club, y esto es muy importante porque aliviana bastante los costos”. “Podremos tener las actividades de verano con los chicos del CEF. La pileta funciona como una colonia de vacaciones, y al estar alejados de costas o ríos, todas las actividades acuáticas se hacen ahí”, concluyó Ugarte. Santilli ganó el Concurso Nacional “Poesía del Bicentenario” “Un bombón de fin de año”, así definió el director y autor local, y tallerista del Centro Cultural Municipal de Necochea, al reconocimiento que le otorgó un jurado de notables en el certamen que organizó la Provincia de Tucumán para celebrar los 200 años de Independencia. Foto: enteculturaltucuman.gob.ar “Independientemente”, el poema del tallerista del Centro Cultural Municipal de Necochea, Juan Pablo Santilli, se llevó el galardón mayor del Concurso “Poesía del Bicentenario”, organizado por el Ente Cultural de la Provincia de Tucumán como uno de los festejos conmemorativos al cumplirse 200 años de la firma de la Declaración de Independencia de la Argentina. “El certamen me interesó por cómo estaban planteadas las bases, el tipo de desafío que proponía”, explicó el autor y director local, al tiempo que afirmó sobre su destacada labor: “Escribí específicamente para eso, no era algo que tuviera trabajado de antemano. Lo presenté y, hace un mes, me avisaron que había ganado el primer premio”. El concurso, que tenía por desafío lograr que los participantes recorrieran crítica y reflexivamente la historia, promoviendo la participación abierta de todos los artistas e intelectuales de la Nación, contó con un jurado de lujo, integrado por los doctores en Letras Ricardo Kaliman, Fabiola Orquera y Hernán Sosa. “Me fui a Tucumán a recibir el premio y tuve la oportunidad de hablar con la gente del jurado. Ahí entendí un poco qué era lo que habían premiado”, indicó Santilli con respecto al encuentro con los electores de su obra. De la ceremonia de premiación, desarrollada en la Sala Orestes Caviglia y en la que también se galardonó a los ganadores de la competencia “Cuentos de la Patria”, participaron el Presidente del Ente Cultural, Prof. Mauricio Guzmán; el coordinador del concurso, Prof. Ricardo Calvo; y el Director de Letras, Dr. Diego Cheín. Dando a conocer las motivaciones que lo llevaron a titular de esa manera su poesía, Santilli explicó que “se llama ‘Independientemente’ respondiendo a la fórmula que muchas veces usamos cuando decimos: ‘Independientemente de tal cosa, yo digo esto… Un poco era eso”. Además, describiendo el planteo de trabajo que se propuso, afirmó: “Quería saltar por encima de la forma dominante que quedó de la poesía patriótica, que es la poesía del centenario, la poesía de la Argentina oligarca. Y, entonces, trabajé la forma del Cielito, que es la forma de la poesía de la Independencia, la original, que quedó arrasada por todo el fasto que vino después”. Para finalizar, Juan Pablo Santilli agregó sobre la forma de la obra consagrada: “El poema tiene dos cuerpos, que van como ‘dialogando’ entre sí, uno que es el Cielito y otro en el que aparece como si fuera mi voz hablando de este tipo de fenómeno: de lo que es salir de la cueva cada cien años para escribir un poema para la patria, qué provoca eso y la pregunta de qué va a provocar en 2.116, que es toda una incógnita…”.

En un 2016 Récord, Rojas brindó por un 2017 superador El Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas, junto a los miembros del Directorio brindó en primer término con el personal del Ente portuario y luego con los integrantes de los medios de comunicación locales. Destacó el récord de más de 7 millones y medio de toneladas operadas en este año que ya finaliza, y remarcó el esfuerzo de toda la comunidad portuaria y las autoridades locales, provinciales y nacionales en la superación de objetivos.