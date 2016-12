Inspección de remises de Necochea y Quequén

“Haremos hincapié en las condiciones generales y en la limpieza" Para el último control bimestral del año, que va desde hoy hasta el viernes, el director de Transporte de la comuna, Julián Zugazúa, describió qué fue lo que se pidió desde la gestión del intendente Facundo López. Durante toda esta semana, hasta el viernes 30, inclusive, se realiza por la Dirección de Transporte la última inspección bimestral de vehículos habilitados como remises. El lugar de los controles es el Polideportivo Municipal, con entrada por calles 67 o 63, y los horarios, de 9 a 14 hs. Al respecto, el director de Transporte, Julián Zugazúa, aseveró que “controlamos que se encuentre en vigencia toda la documentación correspondiente y se nos ha pedido que hagamos hincapié en las condiciones generales del vehículo y en la limpieza, para que el desarrollo de la actividad en la temporada sea de la mejor forma posible “Los vehículos tienen la obligación de ir a hacer la inspección”, aclaró el funcionario, y “aquellos que no pueden hacerlo tienen que presentar una nota justificando la inasistencia en Transporte y no pueden desarrollar la actividad hasta tanto cumplan con la inspección”, resaltó. En tanto, remarcó que “a aquellos vehículos que se encontraran circulando sin la inspección correspondiente, se les sanciona un acta de infracción, se los retira de servicio y no pueden continuar desarrollando la actividad”. Vale destacar que la documentación al día a presentar por los remises es la siguiente: -Cédula Verde (a nombre del titular de la habilitación) -Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.) -Seguro actualizado (póliza y último recibo de pago) -Tarjeta G.N.C. (prueba hidráulica) -Comprobante de matafuego, cargado y homologado -Póliza o certificado cobertura seguro accidentes personales -Licencia de conducir con categoría habilitante -Credencial de chofer (expedido por Transporte) -Libreta sanitaria -Comprobante de pago de la inspección anterior -Instalación y correcto funcionamiento de GPS y botón antipánico