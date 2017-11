Recomendaciones NÃ¡uticas de Prefectura

Con la Finalidad de contribuir al establecimiento de medidas de seguridad preventivas, la Prefectura Naval Argentina le recuerda a la comunidad, los siguientes lineamientos antes de efectuar cualquier tipo de actividad náutica-deportiva o simplemente recrearse.

Y recordar siempre que ante algún acaecimiento comunicarse al teléfono de emergencias 106 (EMERGENCIAS NAUTICAS) que esta al servicio las 24 horas del día, siendo los números alternativos (02262)450514 / (02262)451907 o personalmente a Prefectura Quequén sita en la calle 507 Nº 945 de la ciudad de Quequén. Bañistas: · Concurrir siempre a lugares habilitados por las autoridades municipales ya que los mismos se encuentran previamente verificados y asistidos por guardavidas. · Extremar el cuidado de los niños cuando ingresen al agua. · En áreas marítimas obedecer las señales que indican el estado del mar. Motos de Agua: · Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios. · Contar con la correspondiente habilitación náutica expedida por la Prefectura. · Impedir que conduzcan menores no habilitados. · Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad o desconociendo el pronóstico meteorológico. · Respetar áreas de navegación establecidas por la Prefectura y nunca navegar en proximidad de bañistas u otras embarcaciones. · En proximidad de muelles, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad tal que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas o fondeadas. Kayak: · Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios. · Conocer el pronóstico meteorológico antes de la zarpada. · Verificar que el casco no presente vías de agua. · Contar con remo adicional a bordo y cabo de rescate. · Remar alejado de buques. · En caso de vuelco nunca abandonar el kayak, siempre posee reserva de flotabilidad. · Los menores de 18 años deberán navegar acompañados por mayores.