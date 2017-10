Lo que quedó de la gran fiesta aniversario de Necochea

Pennisi, tras su show: “Ojalá pueda volver muchas veces más a Necochea” El cantante no vidente, ya reconocido por artistas de la talla de Axel o Abel Pintos, pasó con su imponente voz por nuestra ciudad para darle cierre al 136º Aniversario. “La presencia de Nahuel fue algo espectacular, con un excelente show que generó la emoción de la gente”, señaló el intendente Dr. Facundo López luego del recital y en zona de camarines, donde atendió a la prensa junto al artista. Luego del imponente recital que brindó Nahuel Pennisi en el cierre del 136º Aniversario de Necochea, el cantante no vidente y con una voz inigualable que lo ha convertido en una de las grandes apariciones del momento de la música nacional, atendió a la prensa junto al intendente Dr. Facundo López, en zona de camarines y en el marco de un clima mucho más distendido.

“La presencia de Nahuel en la ciudad fue algo espectacular, con un excelente show que generó la emoción de la gente”, manifestó el jefe comunal, al tiempo que adelantó que “si tiene algún repertorio, por supuesto que lo esperaremos para la próxima Ruta del Tango”.

Asimismo, y para terminar, López aseguró que “ya estamos trabajando en los próximos acontecimientos populares que tendremos acá en el parque, como la inauguración de la temporada y el festival infantil”.

Por su parte, Pennisi, tras dejar en claro que “ojalá pueda volver muchas veces más”, explicó que “tenía muchas ganas de venir a cantar a Necochea, que es una ciudad que quiero mucho y a la que vine a vacacionar con mi familia hace algunos años, lo que me trae buenos recuerdos”. A su vez, el artista, que se inició con su folclore en calle Florida y a la gorra antes de saltar a la fama, indicó que “nunca pensé que alguna vez podía volver a Necochea con mi música y mi camino, porque la verdad es que todo ha sido muy dinámico y desde que saqué mi primer disco “Primavera” las cosas se fueron acelerando”.

“Me gusta desafiarme y aprender todo el tiempo, y en ese sentido se que la vara está muy alta”, dijo quien minutos antes cantó temas de “Feliz”, su segundo disco presentado días pasado en vivo en el Teatro Opera de calle Corrientes. “Cuando tocaba en el Opera el otro día recordaba todo aquel momento, todo lo vivido en la calle Florida y las diferentes peatonales en las que estuve y comencé mi camino”, afirmó el artista.

Sobre lo que vendrá en el corto plazo, dijo que “estaremos en algunos festivales como el de Cosquín, pero todavía nos queda cerrar el año con algunas presentaciones más y después sí, apuntar al verano que siempre tiene lugares por recorrer”. Para cerrar, el cantante reconocido a esta altura por músicos de la talla de Luis Salinas, Axel y Abel Pintos, destacó que “trato de tomar los elogios de manera natural, pero obvio que me hago cargo de todo lo que me toca vivir”. Vecinos destacaron la buena organización de la fiesta y el Parque como escenario Lo que más se valoró fue el tema de la variedad de actividades para toda la familia y la distribución, como también los espectáculos artísticos, los cuales muchos de ellos fueron locales. En medio de un Parque Miguel Lillo repleto por las múltiples actividades que entregó el 136º Aniversario de Necochea, organizado conjuntamente por la gestión del intendente Facundo López y el Entur, varios vecinos resaltaron los distintos aspectos que dejó el evento.

Tal es el caso de José Corino, quien en su percepción sobre la fiesta manifestó que “está increíble, hacía rato que no se veía tanta gente. Cuando hacían la fiesta en el centro también estaba bueno, pero me parece mejor en el parque, queda muy bueno”. También, enfatizó que “está todo muy bien organizado, muchísimos puestos y todo muy lindo, incluso la muestra de las máquinas muy completo, hay para todo tipo de gustos”, mientras que aseguró que “estuve dos días, el jueves recorrimos todo más rápido, ya que hoy (por el domingo) está muy complicado, sobre todo en el sector del escenario, realmente lleno de gente”.

A su tiempo, el vecino Facundo Moreno manifestó que “lo bueno es que se ve mucha gente, es la idea que se pueda sumar toda la ciudad y creo que el parque es ideal, por el espacio, porque la gente tiene la posibilidad de poder armar sus carpas y darle un lindo color a los festejos”.

Más aun, definió que la fiesta “es una buena posibilidad y algo lindo para venir y comprar cosas, poder comer y pasar un rato con la familia, como también escuchar música. Han venido buenas figuras y creo que hay que disfrutar, es muy completito”.

Finalmente, la joven pareja quequenense de Victoria y Matías también valoraron la organización: “Está bárbara la fiesta para la familia y para los chicos. Vinimos dos días y hay muchos puestos para recorrer, mucha variedad para chicos y grandes”, expresó Victoria, mientras que Matías aseguró que “el parque es ideal para esto, es una fiesta para toda la familia y se disfruta mucho, hay muy buena música y lo importante es que hay muchos números locales”. Puesteros ofrecieron una gran variedad y agotaron su mercadería Coincidieron en la organización, la vigilancia y la gran convocatoria de público. “Nos ha ido perfecto económicamente” y “Hemos recaudado bien, todo dentro de las expectativas que había”, son algunas de las voces que se alzaron. Como en cada fiesta popular que organiza la gestión del intendente Dr. Facundo López, los comerciantes cuentan con su lugar de privilegio en el Parque Miguel Lillo, y en este aniversario en particular con el dato saliente de que hubo más de 100 metros de puestos para brindarle variedad al masivo público que se acerco a festejar el cumpleaños en estos cinco días.

En ese sentido, Nair Miranda, del Club Centro Vasco, aseveró que “hicimos dos paellas por día, de pollo y mariscos que es nuestra especialidad” para añadir que “es la primera vez que venimos y la verdad que nos fue muy bien porque vino mucha gente y el clima acompañó”. Por su parte, Gastón Díaz, en su puesto de asado, choripán y hamburguesas, indicó que “nos ha ido perfecto económicamente, con la fiesta que ha estado muy buena y con toda la gente que acompañó”.

Para cerrar, destacó “la organización y la vigilancia a la noche” ya que “no hubo ningún problema”, al tiempo que dijo en el cierre que “le agradezco al municipio por dejarme participar”.

Para culminar, Carlos Mayora, con un puesto de comida rápida, manifestó que “hemos trabajado bien y era lo que esperaba, así que me voy conforme con la organización y los espectáculos”. “A pesar de que hay muchos puestos, hemos recaudado bien, todo dentro de las expectativas que había”, acotó luego.

A la hora de terminar con su testimonio, destacó que “mientras las posibilidades sean iguales para todos, seguiremos formando parte de estas fiestas” en alusión al sorteo que se hizo en el municipio para la colocación de los stands.