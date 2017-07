Emotiva conferencia de Juan Bautista Segonds

El ex rugbier, ahora devenido en coach holístico, brindó una disertación ante un centenar de espectadores en el Salón de Actos del Palacio Municipal. Se destacó la presencia, entre los oyentes, del presidente del Entur, funcionarios municipales y organizadores y pilotos del EnduroPale.

En la tarde de este sábado 22, y tras haber asistido a las pruebas de entrenamiento del Enduropale 2017, el ex rugbier Juan Bautista Segonds ofreció una memorable disertación en el Salón de Actos del Palacio Municipal ante un centenar de oyentes, entre los que se destacó la presencia del presidente del Entur, Eduardo Otero, funcionarios municipales, pilotos y organizadores de la carrera. El coach holístico y fundador de Rugby sin Fronteras, comenzó su charla destacando a Necochea como una ciudad hermosa y en la que vivió muchos de los momentos más felices de su niñez. “Hacía mucho que no venía, por eso me pone tan feliz, estoy encantado de estar nuevamente aquí”, afirmó. Además, el coach destacó la realización del EnduroPale 2017 en nuestras playas, actividad que motivó su presencia en nuestra ciudad, calificándolo como “evento monstruoso”, por su envergadura y organización. Ya metido en la disertación, Segonds contó algunas vivencias de su participación en el equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis, anécdotas que le sirvieron para introducirse en la conferencia motivacional “¿Víctima o protagonista?”, mediante la que busca lograr un cambio de actitud y pasar de la queja a la acción. “Tenemos que buscar un cambio de actitud, tender hacia lo positivo. Tratar de que las personas dejen las quejas sin sentido y empiecen a proponer soluciones”, enfatizó el orador jugando con distintas presentaciones multimedia que dejaron un gran mensaje entre los asistentes.