Brillante cierre de la Ruta del Tango con Lavié

Culminó en Necochea un exitoso festival al 2 x 4 durante todo el mes El reconocido cantante y actor brindó un inolvidable espectáculo tanguero en un colmado Cine París y se fue ovacionado. “Fue muy bueno lo que realizaron en aquella primera oportunidad, pero esta fue superior y la tercera va a ser mejor todavía, y por eso me siento muy feliz que me hayan elegido para venir por segunda vez”, señaló el popular “Negro”, quien volvió a respaldar esta iniciativa cultural encabezada por la gestión del intendente Dr. Facundo López. A sala colmada y con un inolvidable show de Raúl Lavié en el histórico Cine Paris, se cerró la segunda edición de la Ruta del Tango que, a paso firme, pasó durante este mes de junio por comercios y hoteles de todo el Distrito, además de las cuatro grandes galas que tuvieron un marco notable como la celebrada esta noche con el reconocido cantante y actor. Durante el show, el popular “Negro”, quien volvió tras estar presente el año pasado en la primera edición, impactó una vez más con su voz y particular estilo, deleitando a los presentes con letras memorables como “Naranjo en Flor”, “El último café”, “Tinta roja” y un emotivo cierre con el público aplaudiendo y ya de pie con “El día que me quieras” que retumbó en todos los costados del teatro. Luego del recital, Lavié volvió a respaldar esta iniciativa del gobierno del intendente Dr. Facundo López, tras decir que “hay que apoyar estas manifestaciones y ya se lo dije el año pasado y los felicité, porque hay que jugarse para hacer esto”, para recordar que “fue muy bueno lo que realizaron en aquella primera oportunidad sin experiencia, pero esta fue superior y la tercera va a ser mejor todavía, y por eso me siento muy feliz que me hayan elegido para venir por segunda vez”. En el anterior sentido, acotó que “nuestra música necesita del apoyo de la gente, sobre todo para aquellos músicos y cantantes que recién comienzan una carrera y abrazan esta música tan lida que tenemos que es el tango”. Sobre la actualidad de este género musical tan popular, indicó que “no nos damos cuenta de la importancia que tiene esta música en todas partes del mundo y que en nuestro país descuidamos mucho”. Sin embargo, subrayó en el cierre que “la presencia de toda esta gente esta noche da pie a suponer que cuando le ofrecen un buen espectáculo y una manifestación cultural como han emprendido Facundo (López) con todo su equipo, responde y es feliz”. Por su parte, el intendente López aseguró contento y feliz que “fueron cuatro galas y cuatro fines de semana con más de 500 artistas en distintos puntos de la ciudad, y con el sector gastronómico y hotelero trabajando muy bien acompañando en esta temporada baja y superando las expectativas”. Por último, el jefe comunal, quien estuvo en la conferencia de prensa acompañado también por el presidente del ENTUR, Eduardo Otero, manifestó que con esta iniciativa “buscamos una marca en Necochea en plena temporada baja, tomando como eje al tango que esa una cuestión musical y cultural que nos involucra a todos”. Antes del recital, y sobre el escenario, tanto López como Otero le brindaron un especial reconocimiento a todo el equipo del ENTUR que trabajó incansablemente durante los 17 días que duró la Ruta del Tango 2017. Asimismo, se premió a las mejores cinco vidrieras comerciales que se sumaron a esta incitativa y que mejor se vistieron de tango, siendo el más destacado el negocio de ropa femenina “El Almacén”. Por otro lado, y ante todos los presentes, la presidenta de la Cooperadora del Hospital Municipal Ferreyra, Marta Iriberri, adelantó que el dinero recaudado durante las cuatro galas servirá para realizar mejoras edilicias en el sector 2 del nosocomio. En el anterior sentido, vale destacar que esta última gala tuvo la presencia del artista plástico local Hernán Ricaldoni, quien elaboró una pintura en vivo en el escenario y a la vista de todos, y cuya muestra será subastada para beneficio del hospital. Como cierre definitivo, Lavié fue distinguido con un presente por la Cooperadora y el Ejecutivo municipal, lo que cosechó el aplauso de las más de 1000 almas presentes que se retiraron satisfechas y conformes. Reconocimientos Previo al impecable show de Lavié, el Intendente Facundo López y el presidente del ENTUR, Eduardo Otero, destacaron y felicitaron a todos los que hicieron posible la realización del evento. Luego, entregaron los reconocimientos a los hoteleros (recibió Mecha Lubrano), a los gastronómicos (recibió Alberto Salvador) y a la Cooperadora del Hospital Municipal Ferreyra (recibió María Iriberri), pues todo lo recaudado de las cuatro noches de gala fue íntegramente para colaborar con la institución. Como otro aporte más a la cultura tanguera local, se mostró un video que grabaron los cantantes necochenses Rodolfo López, Claudia Tobar, Agustín Ortíz y Miguel Merlo, junto al pianista Eduardo Álvarez. También se entregaron reconocimientos a artistas plásticos como Marino Santa María, quien pintó un gran mural alegórico y se otorgaron los premios del Concurso de Vidrieras. Mientras arriba del escenario, Raúl Lavié ofreció versiones de los clásicos tangueros, con demostrando una vez más su contundencia y su virtuosa voz, el artista local Hernán Ricaldoni pintó una escena reflejando el momento y plasmando una obra sin igual. Incluso el cantante le dio algunas pinceladas. En la selección de temas estuvo integrada por Naranjo en Flor, La última Curda, Los Mareados, un homenaje a Carlos Gardel con El día que me quieras, Volver y Mi Buenos Aires querido, Tinta Roja, Toda mi vida, Balada para un loco y con el cierre infaltable de A mi manera. Cabe destacar que durante todo junio, Necochea también recibió una variedad de artistas con una calidad y de la talla de Mora Godoy, Juan Darthés, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Y junto a orquestas, grupos o cantantes como la Orquesta de Bahía Blanca, Marisa Holman, Maria Zamarbide, D-Mol, Jorge Vázquez, Tangoloco, Los Herederos de Compás, Ballet Bolívar, sólo por mencionar algunos, hicieron revivir en Necochea la pasión tanguera y demostraron que el 2 x 4 está más vigente que nunca.