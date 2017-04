Rojas en el Encuentro Nacional del Transporte Fluvial

El Secretario del Consejo Portuario Argentino y Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Arturo Rojas, participó de la 11º edición del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El Dr. Rojas resaltó que “es auspicioso escuchar a autoridades nacionales y provinciales discutiendo y debatiendo cómo mejorar el sistema portuario argentino. Luego de mucho años, la cadena agroexportadora ha vuelto a estar en la agenda pública a nivel nacional y provincial”.

“Que importante volver a hablar de competitividad. Sabemos que vamos en el camino acertado: bajando los costos operativos, mejorando la logística y la conectividad, volviendo a planificar, y con una obra pública que ha vuelto a ser transparente y sinónimo de progreso. Este camino lo tenemos que hacer entre todos. Cada uno haciendo lo que le corresponde”, manifestó el Secretario del Consejo Portuario Argentino en su alocución. En el tercer panel de la jornada, acompañado del Presidente del Consejo Portuario Argentino, Ángel Elías, y el Presidente del Puerto de Buenos Aires, Gonzalo Mortola, el Dr. Rojas disertó sobre la “Situación del Sistema Portuario Argentino”. “Siguiendo los lineamientos de nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal, entendimos que había que trabajar en equipo con los presidentes de los otros puertos. Hoy en lugar de mirarnos como posibles competidores con los puertos de Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata, trabajamos de manera mancomunada y articulada. Los grandes gestores de ese trabajo conjunto son la Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Lobbosco, y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación, liderada por Jorge Metz”, aseguró el Presidente de Puerto Quequén. El evento, con récord de inscriptos, contó en su apertura con la presencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la Intendenta de la Municipalidad de Rosario, Mónica Fein; el Presidente Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán; y el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Jorge Metz. El propio Metz protagonizó el primer panel de la jornada “Presentación de Políticas Públicas Nacionales”. El encuentro, organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), contó con una agenda nutrida de participantes del sector público y privado. Durante los distintos paneles los disertantes y asistentes dialogaron y debatieron sobre las “Perspectivas del Transporte Hiudroviario Sudamericano”; “Desafíos de la Industria Naval y Marina Mercante Argentina”; “Seguridad en la Hidrovía Paraguay-Paraná”; y “Lineamientos del sistema de navegación troncal fluvio-marítimo de la Argentima”. Escuchar a Arturo Rojas Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.