SKT: Cuando lo privado y lo público se mancomunan

El joven necochense Iván Palacio es Contador Público y skater, pero hoy se destaca por SKT, la marca de ropa que creó e intenta consolidar apoyándose en el trabajo de la Incubadora Municipal. A través de Pac Emprendedores, y luego de capacitarse e involucrarse, podría recibir un Aporte No Reembolsable de 400 mil pesos para poder cumplir con el sueño de afianzar su incipiente empresa. SKT cuenta con un amplio local en el centro comercial de Necochea. Hace cinco años, cuando todavía la mesa de su departamento estaba desbordada de hojas de cálculo y bibliografía referida a las ciencias matemáticas y económicas, un joven necochense pensaba en crear su propia empresa textil y soñaba con verla crecer en su ciudad natal. Luego de recibirse como Contador Público y desdoblando su tiempo entre sus dos pasiones, la confección de indumentaria y el skate, el deporte que practica en su tiempo libre desde que era muy pequeño, Iván Palacio pudo concretar el primero de sus anhelos en el mundo emprendedor: SKT. “Nuestro diferencial es que somos una empresa flexible”, afirma orgulloso el joven cuando es consultado por la característica que ha hecho prevalecer su sueño en el mercado local. En camino de consolidarse como una de las más reconocidas en nuestro medio, la incipiente empresa de ropa ya cuenta con un local en el centro viejo de Necochea y se destaca por sus trabajos rápidos y bien personalizados: “Había un faltante sobre eso. La gente nos lo hizo saber y nosotros cumplimos y hemos podido crecer”. Arriesgarse para prosperar Los emprendedores que comienzan una aventura de esta magnitud suelen tropezar, recurrentemente, con el temor a arriesgarse a ir por más. Solo es un pequeño salto el que distingue a unos y otros. En el caso de Iván, ese paso distintivo fue el de invertir en la compra de sus propias herramientas: “Hace tres años compré mi primera máquina para hacer bordados y eso hizo la diferencia, comenzamos a crecer exponencialmente”. Desde los talleres de SKT se diseña indumentaria para egresados e instituciones. Hoy por hoy, destinando una gran parte de su producción a un mercado que apunta al diseño de indumentaria para egresados, clubes, instituciones y empresas, SKT cuenta con un equipo de trabajo sin el que le sería muy difícil abordar todos sus compromisos. Mónica Soave, aliada clave y pilar fundacional de la empresa, está a cargo del equipo de modistas encargado de la confección; mientras que Agustina, su mujer, se encarga de la atención al cliente junto a un empleado que capacitaron juntos para que se desenvuelva dentro del local de la manera que ellos consideran apropiada; reservando para el propio Iván las responsabilidades del armado de bordados y estampados, además de la comercialización al por mayor. La utilización del deporte como recurso publicitario innovador SKT no es solo un espacio de confección y venta de indumentaria. Desde su local, ubicado en pleno corazón comercial necochense, se estructura la planificación de todo lo que esté referido al diseño de los bordados y el estampado en serigrafía. El galpón que la firma acondicionada para convertirlo en Escuela de Skate. Pero, a su vez, la firma está preparando un galpón que se encontraba arrumbado para convertirlo en una escuelita de skate que tendrá su propia rampa en forma de U. Este recurso, que ante el ojo poco observador parecería ser solo la escalada al punto culminante de un lindo pasatiempo o una acción más noble que ‘marketinera’, podría transformarse en un novedoso método publicitario a través del auspicio a los atletas que allí practiquen el deporte y la consecuente difusión de la marca en distintas competencias oficiales. El municipio como promotor del desarrollo emprendedor La relación de Iván Palacio con la Municipalidad de Necochea comenzó cuando su trabajo fue detectado por la Incubadora Municipal de la Subsecretaría de Producción, área encabezada por Leonardo Ruggiero y que lo incentivó a participar del ciclo Unidea, organizado por este espacio en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata. El ciclo Unidea se desarrolló en Necochea gracias a la articulación del área municipal con la UNMdP. El acompañamiento de la coordinadora de este espacio de la comuna, la participación activa del joven y su esmero por capacitarse lograron mejorar la propuesta de valor de su marca, ahora en estado de evaluación en el Ministerio de Producción nacional como destinatario del programa Pac Emprendedores, confirmación que podría beneficiarlo con un Aporte No Reembolsable (ARN) por el monto de 400 mil pesos para hacer seguir creciendo su empresa. “Precisamos muchísimo esta oportunidad”, afirmó Iván con respecto a la chance abierta por la Incubadora de ser parte de esta experiencia y, sobre el posible desembolso de financiamiento para agregar maquinaria y materia prima a su emprendimiento, reveló: “Nos serviría un montón. Podríamos generar muchísima mano de obra: modistas, empleados en la escuela de skate o en el local”. Además, y en cuanto a su rol en la firma explicó que lo ayudaría porque “podría dedicarme a lo empresarial, estar directamente dedicado a la venta y no tanto a la producción”. El video pitch y el Pac Emprendedores El programa Pac Emprendedores, del Ministerio de Producción nacional, otorga Aportes No Reembolsables para la creación o desarrollo de nuevas empresas con potencial de crecimiento y capacidad para ejecutar proyectos dinámicos, escalables e innovadores. A través de la Incubadora municipal, los proyectos presentados pueden recibir asistencia económica de hasta 400 mil pesos para la realización de gastos e inversiones asociados a la puesta en marcha y desarrollo inicial de la empresa y para la contratación de servicios profesionales de asistencia técnica. La presentación formal de cualquier plan de negocios tiene comienzo con un video pitch, en el cual el emprendedor eleva al Pac los lineamientos generales de su proyecto. Cumplida esta instancia, la Incubadora lo asiste para desarrollar el Plan de Negocios, que deberá incluir una descripción de las necesidades y objetivos del emprendimiento, las actividades y gastos e inversiones propuestas y los productos verificables con los que comprobará la realización de los mismos. “El video presentado por Iván cumple con el formato establecido. Tiene un vocabulario específico: describe su emprendimiento, habla de cómo identificó el mercado y cuáles son sus necesidades”, certificó Natalia Leandro, coordinadora del espacio municipal, quien además destacó al joven necochense como un “modelo de emprendedor” e incentivó a quienes no se atreven a presentar sus planes de negocio a que lo tomen como un ejemplo. Finalmente y explicando la situación actual del emprendedor, Leandro adelantó que “luego de preseleccionado por la Incubadora, su proyecto pasó a instancia de evaluación en el Ministerio (de Producción) y se espera respuesta para que pueda acceder a un ANR de 400 mil pesos. “Necesitamos una inyección para comprar telas en cantidad, al comprar de a pocos royos el flete encarece el producto. Además, nos estaría faltando una máquina para bordado con matrices grandes y otra industrial para coser, que es lo que nos está causando un cuello de botella, ya que disponemos de una sola de ese estilo. A la vez, nos gustaría invertir en una página web para poder encarar otros mercados”, detalló Iván sobre el destino que tendrían los fondos bajados desde Nación y sobre el sueño cada vez más cercano de poder consolidar su propia marca en su ciudad natal. Para conseguir mayor información sobre la Incubadora Municipal o comenzar a desarrollar el Plan de Negocios, los interesados pueden comunicarse con la Subsecretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad de Necochea, llamando al teléfono (02262) 43-9280; o acercándose a las oficinas ubicada en calle 56 al 2877. Asimismo, pueden conseguir mayor información sobre Pac Emprendedores en: http://bit.ly/2jjYHcQ. ¡Animate a participar y hacé que tu proyecto crezca!