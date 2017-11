Rago: Es indispensable que el Casino no se cierre

El diputado provincial Roberto Rago, que ayer participó del encuentro con el titular de Lotería y Casinos Matías Lanusse, dijo que el compromiso es encontrar un espacio físico para que la plaza siga en Necochea, al menos durante las temporadas de verano, tal como les propuso el funcionario.

“El lado bueno de esto es que, en principio, el casino funcionará la próxima temporada y después tenemos que encontrar una alternativa para que siga abierto por los meses de verano” indicó el legislador, aclarando que para esto se debe encontrar un espacio físico para lo cual la figura del intendente tiene mucho que ver con la posibilidad de que la municipalidad consiga un lugar. Rago remarcó que, si la alternativa es que sólo funcione en verano “hay que tomarla pero no hay que bajar los brazos y seguir buscando una solución definitiva al tema”. Explicó en ese sentido que lo importante, ante la realidad que anunció la provincia, es que Necochea no pierda la plaza “porque sería algo que nunca más se va a recuperar y que incidirá mucho en cuanto a la propuesta turística que pretendemos tener como ciudad”. En cuanto a los trabajadores, Lanusse aseguró que la totalidad del personal tiene la situación laboral asegurada y algunos podrán trasladarse a otros casinos de la región para volver para la temporada. “Es indispensable que el casino no se cierre, porque si se cierra nunca mas lo vamos a volver a abrir” dijo el diputado, asumiendo el compromiso de volver a reunirse la semana próxima con los trabajadores, concejales y entidades de la ciudad para empezar a ofrecer alternativas de espacios donde pueda seguir funcionando “el paño” en las próximas temporadas.